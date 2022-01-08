Root Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır?

Root nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır soruları özellikle yeni bir Android akıllı telefon satın alıp kısıtlamalardan kurtulmak, cihaza tam erişim elde etmek isteyenlerin yönelttiği soruların başında gelmektedir.

Root yapmanın ne işe yaradığını açıklamadan önce "Root" yetkisinin tam olarak ne olduğundan bahsetmek gerekiyor. Bunun ardından Root ile neler yapılabileceğine değineceğiz. Ondan sonra ise teknik kısma geçiş yaparak Root nasıl yapılır, Root nasıl kaldırılır, Root tehlikeli mi gibi sorulara açıklık getireceğiz.

Root Nedir, Ne Anlama Gelir?

Bildiğiniz üzere Windows'ta "Adminstrator" adında bir yönetici hesabı bulunuyor. Bu hesap ile Windows'taki tüm özel ayarlara, dosyalara tam yetki ile erişim sağlanabiliyor. Adminstrator hesabının Linux'taki karşılığı ise Root olarak adlandırılıyor.

Android de Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğundan Linux'ta kullanılan terimler Android için de geçerli hale geliyor. Telefon üreticileri, telefondaki Root yetkilerini kullanıcılara kısıtlayarak tam erişim yetkisini kullanıcıların elinden almış oluyor. Bu da belki de uzun bir süre çalışarak aldığınız akıllı telefonu istediğiniz gibi kullanmanızın önünde bir engel oluşturuyor.

Yukarıda yer verilen bilgilerden hareketle Root nedir sorusunu tek bir kelime ile cevaplamak gerekirse bu "yönetici" olacaktır. Yönetici yetkisi elde ederek cihazda istediğiniz her işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Root Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Cihazınıza istediğiniz bir özelleştirilmiş ROM yükleyebilirsiniz. Bu şekilde çeşitli özellikleri hazır olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Cihazınızın ekran ayarları, flaş ışığı yükseltmesi, ses şiddeti ayarları, işlemci hız aşırtma işlemleri, gizli dosyalar, kamera yazılımları gibi her özelliğinde değişiklikler yapabilirsiniz. Kısacası sınırlamalardan sonsuza kadar kurtulabilirsiniz.

Play Store'daki sadece Root’lu Android telefonlarda kullanılabilen uygulamaları kolaylıkla indirip kurabilirsiniz.

kolaylıkla indirip kurabilirsiniz. Düşük hafızalı bir telefona sahipseniz uygulamaların hafıza kartına yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Cihazınızdaki tüm işlemleri otomatikleştiren "Tasker" uygulaması rootsuz cihazlarda da çalışıyor ancak rootlu cihazlarda daha işlevsel çalıştığı söylenebilir. GPS'i kapatıp açma, işlemci hızını değiştirme ve daha pek çok şilemi otomatik hale getirebilirsiniz.

Uygulamalardaki reklamlar bazen can sıkıcı hal alabiliyor. Rootlu bir telefona sahip olunduğunda bu bir sorun olmaktan çıkıyor. Çeşitli uygulamalar sayesinde bu reklamlardan kurtulmak mümkün hale geliyor.

Yeni bir Android telefon alacaksanız eski Android telefonunuzdaki verileri yedeklemede büyük kolaylık sağlar. Bu konuda Titanium Backup uygulamasının büyük faydasını görebilirsiniz.

Root ne işe yarar, root yapmanın avantajı nedir sorusuna verilebilecek belki de en iyi yanıt, güncelleme desteğinin kesilmesinin bir sorun olmaktan çıkmasıdır. Artık güncelleme almayan bir modele sahip olanlar rootlu bir telefonda yeni güncellemeleri yayımlanır yayımlanmaz indirip kullanabilir.

Root Tehlikeli mi?

Root işlemi gerçekten önemli bir işlemdir. Çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Bilinçsizce yapılan işlemler cihazın kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir. Her cihazın ve modelin root işlemi farklı olduğundan bu konuda tam olarak bilgi sahibi olmadan bu tür işlemleri uygulamayın.

Android telefon rootlama işleminden önce yedekleme yaptığınızdan da emin olun. Bu, yanlış bir işlemde verilerinizi kaybetmenizin önüne geçecektir.

Root Atmanın Zararları Neler?

Yanlış bir işlem yapılırsa akıllı telefon kullanılamaz hale gelebilir.

Root atıldığında akıllı telefon garanti kapsamının dışına çıkar.

Android'in bazı güvenlik özelliklerini devre dışı bırakabilir. Bu, akıllı telefonu bazı güvenlik sorunlarına karşı savunmasız hale getirebilir. Elbette ki bu temelde root işleminin nasıl atıldığına bağlıdır.

Takdir edersiniz ki Root tehlikeli mi sorusuna doğrudan verilebilecek bir cevap yoktur. Bu tamamen "root" işleminin nasıl yapıldığına bağlıdır. Bilinçsizce yapıldığında istenmeyen sorunlara yol açabilir. Profesyonel bir kişi tarafından yapıldığında ise avantajlarından yararlanılabilir.

Telefonum Rootlu mu, Nasıl Öğrenirim?

Kullanıcılardan gelen diğer sorular arasında da telefonum rootlu mu, Samsung telefonda root olup olmadığı nasıl anlaşılır gibi sorular yer almaktadır.

Android telefonun rootlu olup olmadığını öğrenmek için telefonda Kinguser, Superuser uygulamalarının olup olmadığını kontrol edin. Bu uygulamalar genellikle root atma işleminin bir parçası olarak yüklenir.

Telefonum rootlu mu sorusuna cevap bulmanızın bir diğer yolu da telefonun rootlu olup olmadığını araştıran uygulamaları kullanmak ya da terminal istemcisini indirmektir.

Root Nasıl Yapılır?

Kötü haber şu ki Android telefonları ya da tabletleri rootlamanın tek bir yolu yoktur. Root atma işlemi, telefon üreticisinden üreticisine, işletim sisteminin sürümünden sürümüne değişir.

İyi haber şu ki root atmak eski günlere kıyasla çok daha kolay bir hale gelmiştir. En basit yöntem, Android telefon rootlama uygulaması kullanmaktır. Bu uygulamalar arasında KingoRoot, OneClickRoot gibi uygulamalar vardır.

Bu uygulamaların en iyi yanı, Android telefonu tek tıkla rootlama olanağı sunmasıdır. Başlamak için bu uygulamalardan herhangi birini indirmeniz yeterlidir. Uygulama, ilk olarak uyumluluğu kontrol edecektir. Bunun ardından da akıllı telefonunuzu sizin yerinize rootlamaya başlayacaktır.

Bu uygulamalar, root nasıl yapılır sorusunu soran bir kişiye önerilebilecek en zahmetsiz çözüm yoludur. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bazı uygulamaların reklamlarla gelebilmesidir. Bu nedenle seçtiğiniz uygulamayı iyi araştırmanız gerekiyor.

Root Nasıl Kaldırılır?

Android telefondan Root kaldırmak için rootlama işleminde olduğu gibi bir uygulama kullanabilirsiniz. Bunun için SuperOneClick adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamayı kullanırken sanki root yapıyormuşsunuz gibi cihazınızı bağlayıp "Unroot" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Bu rehberde Root nedir, ne işe yarar, tehlikeli mi, nasıl yapılır, nasıl kaldırılır gibi soruları yanıtladık. Sizin Android telefon rootlama işlemi hakkında cevabını merak ettiğiniz bir soru var mı? Bu gibi soruları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.