FM 23 Transfer Yaması Nasıl İndirilir? Nasıl Kurulur?

FM 23 oynayanlar FM 24’e geçmeden güncel transfer verilerine erişebiliyor. Aynı transfer deneyimini Football Manager 2023’te yaşamak isteyenlerin imdadına transfer yamaları yetişiyor.

Peki, bu yamaların kurulumu nasıl yapılır? Güncel transfer yamasını indirip kurmak için izlemeniz gereken adımlar neler? İşte, FM 23’te en iyi transferleri yapmak için izlemeniz gereken adımlar!

Football Manager 23’te Güncel Transfer Yaması Nasıl İndirilir?

Çeşitli platformlar üzerinden oynanabilen FM 23 için güncel transfer yamasını farklı şekillerde cihazınıza indirebilirsiniz. Steam kullanıyorsanız, Steam Atölye’den transfer yamasına abone olabilirsiniz. Bunun haricinde yamalar için sık kullanılan platformlardan birisi olan Sortitoutsi’yi tercih edebilirsiniz.

Sortitoutsi websitesine girdiğinizde ‘data update’ menüsünden güncel yamalara erişebiliyorsunuz. Burada bulacağınız yama ile 2023 - 2024 sezonunun güncel kadrolarını FM 23’e entegre etme şansınız var.

Bazı yamaları indirmek için üye olmanız istenebiliyor. Ayrıca cihazınızdaki oyunun sürümü de yama için belirtilen gereklilikleri karşılıyor olmalı.

Söz konusu datapack üzerinde sürekli yeni güncellemeler yapılıyor. Bu yamayı cihazınıza indirdikten sonra kurulum aşamasına geçmeniz gerekiyor. Gelin, söz konusu yamayı FM 23’e nasıl kuruyoruz, birlikte bakalım.

Football Manager 23’te Güncel Transfer Yaması Nasıl Kurulur?

Yamayı bilgisayarınıza indirdikten sonra sıkıştırılmış klasörden çıkartıp oyun dosyasının içindeki ilgili klasöre taşımanız gerekiyor. İzlemeniz gereken adımları sıralayacak olursak:

Bilgisayarınızın ‘Belgeler’ kısmını açın.

Burada bulunan ‘Sports Interactive’ dosyasını bulun.

Bu dosyanın içinde ‘Football Manager 2023’ klasörü yer alıyor olmalı.

Klasörün içinde bulunan ‘editor data’ya girin.

Bilgisayara indirmiş olduğunuz yamayı sıkıştırılmış klasörden çıkarın.

Masaüstüne zip dosyasını alıp ‘buraya çıkart’ diyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkıştırılmış klasörün içinden çıkan dosyanın içinde yer alan .fmf uzantılı dosyaları editör data’ya aktarmanız gerekiyor.

Bu dosyaların tümünü kopyalayıp ‘editor data’ nın içine yapıştırın.

Oyunu açtığınızda artık güncel kadrolar yüklenmiş olmalı.

Bu aşamada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Kariyer oluşturma aşamasında editör data klasörüne yapıştırdığınız klasörün içindeki tüm dosyaların adının yanında tick işareti olması gerekiyor.

Ayrıca 23.4 veritabanının seçili olduğundan da emin olmalısınız.

Gelişmiş ayarlar menüsüne gidip gerekli seçimleri yaptıktan sonra yeni bir kariyer oluşturup bu kariyerinizde güncel kadro verilerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Aynı eklenti Mac’te de kullanılabiliyor.

Mac’te dosyaları yapıştırmanız gereken adres Kullanıcılar / Kullanıcı Adınız / Kütüphane / Uygulama Desteği klasöründe yer alan Sports Interactive dosyası.

Yamaları yapıştıracağınız klasörler varsayılan ayarda ‘gizli klasör’ olarak tanımlanmış olabilir. Bu durumda ‘gizli klasörleri göster’ seçeneğini aktifleştirerek ilgili dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.