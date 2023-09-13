6 Kasım 2023'te piyasaya sürülecek olan Football Manager 2024, yenilenen birçok özelliğiyle oyuncularla buluşuyor.

Berkcan Aktürk - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol oyunu denilince akla ilk gelen oyunlardan olan Football Manager, 6 Kasım 2023'te piyasaya sürülecek olan Football Manager 2024 ile oyuncularla buluşacak. Saha içini ve saha dışını büyük ölçüde baz alan FM24, oynanış yükseltmeleri, plan geliştirmeleri, arttırılan oyuncu sayısı ve daha birçok yenilikle karşımıza çıkıyor.

Gerçek bir futbol aşığıysanız FM24'e göz atmanızı öneririm. Adeta bir takım patronu gibi takımınızın tüm işlerine koşmalı ve üst sıralara tırmanmalısınız. Transferler, antrenman kampları, analizler, taktiksel sistemler gibi daha çokça şeyi siz yönetiyorsunuz.

Football Manager 2024 İndir

Aldığınız ve sattığınız oyunculara göre yeni kadrolar planlamalısınız. Her daim yıldız oyunculardan değil, genç oyunculara şans vermeli ve piyasa değerini yükseltmelisiniz. İhtiyacınıza göre oyuncular transfer edin ve kamp sezonunu iyi değerlendirin. Takım gücünüzü yükselterek, şampiyonalarda, ligde ve oynadığınız her maçta yüksek performans verin.

Yenilenen özellikleri ile henüz daha erken erişimde olan Football Manager 2024'ü indirerek, yeni şampiyonluklar kazanabilirsiniz. Erken erişim süreci içerisinde, oyunu %10 indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Football Manager 2024 Sistem Gereksinimleri