Futbol menajerlik oyunları arasında lider konumda olan Football Manager 2023 Mobile APK, en iyi sürümü ile oyuncuların karşısına geliyor.

Abdullah Yılmaz - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Takım yönetme oyunları arasında en popüler oyunlardan biri olan FM 2023 Mobile, takımını şampiyon yapmak için seni bekliyor. Kendi takımını kur ve rakiplerini bu zorlu mücadelede birer birer geç! Football Manager 2023 Mobile APK şimdiye kadar ki en iyi Football Manager oyunu olduğunu iddia ediyor.

Football Manager 2023 Mobile APK İndir

Birçok lisanslı takımın bulunduğu bu oyunda takımınızın lideri olun ve şampiyon olun. Yeni oyuncular satın alabileceğiniz halihazırda bulunan oyuncuları satıp takımın stratejisini değiştirmek size kalmış.

Oyuncuların detaylı bir şekilde tüm istatistiklerini görebileceğiniz FM 2023 Mobile APK, aynı zamanda oyuncuların duygu durumlarını da göstermektedir. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğinin bulunduğunu ve birçok futbol yönetim oyunundan daha detaylı ve avantajlı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Takımının dizilişini değiştir, oyun şeklini sen belirle! Çok fazla detayı bulunan FM 2023 APK kısmen de olsa diğer futbol yönetim oyunlarına göre sıkabilir. Çünkü okumanın fazla olduğu ya da çok fazla detayın bulunduğu bir futbol yönetim oyunu oyuncuların zamanından epey alacak gibi duruyor.

Eğer FM 2023 Mobile yerine daha farklı bir futbol yönetim oyunu arıyorsanız Soccer Manager 2023 oyununa bakabilirsiniz. Fakat, ben gerçekten bir futbol yönetmek istiyorum diyorsanız, o halde Football Manager 2023 Mobile APK indirebilir ve hünerlerinizi gösterebilirsiniz.