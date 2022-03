Gönüllerimize Taht Kurmuş En İyi Eski PC Oyunları

En iyi eski PC oyunları neler? Bu sorunun yanıtını merak eden oyuncular için birbirinden başarılı yapımın yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan video oyunları nostalji yaşatabilir.

Her yıl çok sayıda video oyunu piyasaya sürülüyor. Bazı oyunlar, üzerinden yıllar geçse bile hatırlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla oyuncuların gönlünde taht kurmuş birçok yapım yer alıyor. Bu yapımların birçoğu günümüzde hâlâ oynanmaya devam ediyor.

En İyi Eski PC Oyunları Neler?

Half Life

Far Cry 3

Need for Speed Underground 2

Max Payne

GTA San Andreas

Doom 3

Quake

Deus Ex

Duke Nukem 3D

Diablo II

Worms Armageddon

Age of Empires II

Mafia

Assassin's Creed 2

Call of Duty 2

Counter-Strike 1.6

Fallout: New Vegas

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2

SWAT 4

HITMAN 2: Silent Assassin

Yukarıda bir dönemin en başarılı yapımları yer alıyor. Bu video oyunları hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Half Life

Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından en iyi bilgisayar oyunu olarak nitelendirilen Half Life, 8 Kasım 1998 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu özellikle senaryo ve oynanış mekaniği ile ön plana çıkıyor.

96 Metacritic puanına sahip olan yapımın büyük bir başarı elde etmesi üzerine 2004 yılının kasım ayında Half Life 2 piyasaya sürüldü. Half Life 2 de tıpkı ilk oyun gibi oyuncular tarafından çok beğenildi.

2. Far Cry 3

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Far Cry 3, oyuncuların büyük bir kısmı tarafından serinin en iyi oyunu olarak nitelendiriliyor. 2012 yılının kasım ayında satışa sunulan açık dünya oyunu, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

3. Need for Speed Underground 2

Yarış türünü seven oyuncuların en sevdiği yapımlardan bir tanesi olan Need for Speed Underground 2, 9 Kasım 2004 tarihinde piyasaya sürüldü. Yayımcılığını Electronic Arts’ın üstlendiği yapım özellikle sokak yarışları ve araba özelleştirme imkânı ile dikkat çekiyor.

4. Max Payne

Bullet Time özelliği ile diğer yapımlardan sıyrılmayı başaran Max Payne, 25 Temmuz 2001 tarihinde çıktı. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan video oyununda atmosfer başarılı bir şekilde yansıtılıyor. Bullet Time özelliği ise oynanışı daha eğlenceli hale getiriyor.

5. GTA San Andreas

Çoğu oyuncu için Grand Theft Auto serisinin en iyi oyunu olan GTA San Andreas’ta çeşitli özellikler bulunuyor. Açık dünya temasına sahip olan yapımda çok yemek yediğinizde karakteriniz şişmanlayabilirsiniz. Pek çok aktivitenin yer aldığı spor salonunda ise karakterinizin vücudunu geliştirebilirsiniz.

Yayımcılığını Rockstar Games’in üstlendiği video oyununda yeni kıyafetler satın alabilir, saçınızı ve sakalınızı değiştirebilir ve hatta dövme yaptırabilirsiniz. Çete savaşlarını konu alan yapımda hikâyenin yanı sıra yan görevler de mevcut.

Oyunculara özgürlük sunan açık dünya oyununda bazı hile komutları da bulunuyor. Söz konusu hileler sayesinde sınırsız can, tüm araçları patlatma, trafikteki araç sayısını azaltma ve daha birçok özelliğe sahip olabilirsiniz. Bunların yanı sıra çeşitli silahları da elde edebilirsiniz.

6. Doom 3

id Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan Doom 3, 3 Ağustos 2004 tarihinde satışa sunuldu. Serinin en iyi oyunu olarak nitelendirilen video oyunu, korku atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor. En iyi eski PC oyunları neler sorusunu yanıtladığımız listede yer alan oyunda özellikle gece vakti kulaklık ile gerilim dolu dakikalar geçirebilirsiniz.

7. Quake

1996 yılının haziran ayında piyasaya sürülen Quake, bir dönemin en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Bethesda Softworks tarafından yayımlanan yapımda Ranger karakterinin büyülü rünleri bulmasına yardım ediyorsunuz. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan video oyunu, elde edilen başarı sonrasında bir seriye dönüştürüldü.

8. Deus Ex

Eidos Interactive tarafından yayımlanan Deus Ex, 2000 yılının haziran ayında bilgisayar platformuna çıkışını gerçekleştirdi. RPG ögesi içeren siberpunk temalı FPS oyunu, çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi.

9. Duke Nukem 3D

Çeşitli silahların yer aldığı Duke Nukem 3D adlı video oyunu, uzaylı istilasına karşı mücadele eden Duke Nukem’ın maceralarını konu alıyor. Başarılı oynanış sistemine sahip olan yapım, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip.

10. Diablo II

İzometrik kamera açısına sahip olan iki boyutlu yapım Diablo II, 29 Haziran 2000 tarihinde piyasaya sürüldü. Türü seven oyuncular tarafından çok beğenilen video oyunu, o dönemin en popüler yapımların bir tanesi oldu.

Oyunda yaratıkları öldürerek kazandığınız tecrübe puanları ile karakterinizi geliştirebilirsiniz. Elde ettiğiniz altınlar sayesinde çeşitli eşyalar satın alabilir ve eşyalarınızı tamir edebilirsiniz. Başarılı yapımda her karakterin kendine has yetenek ağacı da mevcut. En yüksek seviyenin 99 olduğu oyunda üç farklı zorluk düzeyi yer alıyor.

11. Worms Armageddon

Team17 tarafından geliştirilen ve yayımlanan Worms Armageddon, sıra tabanlı oyunları seven oyuncuların gönlünde taht kuran bir yapım. Oyuncuların arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyan oyunda 1999 yılının mayıs ayında çıktı.

12. Age of Empires II

Yayımcılığını Xbox Game Studios’un üstlendiği Age of Empires II, dünya genelinde çoğu oyuncu için strateji türünün en başarılı örneği. Özellikle bir dönem internet kafelerde en çok oynanan yapımlardan bir tanesi olan Age of Empires II, başarılı oynanış sistemine sahip.

13. Mafia

1930’lu yıllarda geçen Mafia, Tommy Angelo isimli taksicinin hesapta olmayan bir olaydan ötürü organize suç dünyasına adım atmasını anlatıyor. 88 Metacritic puanına sahip olan video oyunu, çıktığı dönemde oyuncuların büyük kısmı tarafından sevildi.

Başarı elde edilmesi üzerine 2010 yılının ağustos ayında Mafia 2 isimli yapım satışa sunuldu. Vito Scaletta ve arkadaşı Joe’nun hikayesine odaklanan yapım, dönemin atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

İkinci oyunun da çok sevilmesi üzerine 7 Ekim 2016 tarihinde serinin üçüncü oyunu piyasaya sürüldü. İlk iki oyunun çok başarılı olması nedeniyle üçüncü oyun için beklenti çok yüksekti fakat tam bir hayal kırıklığı yarattı.

14. Assassin's Creed 2

Ubisoft tarafından Anvil oyun motoru ile geliştirilen ve yayımlanan Assassin's Creed 2, 5 Mart 2010 tarihinde çıktı. Açık dünya temasına sahip olan yapım, çoğu oyuncu tarafından serisinin en iyi oyunu olarak nitelendiriliyor.

Hikayesi ve oynanış mekaniğiyle ön plana çıkan video oyununda Ezio Auditore De Firenze isimli İtalyan suikastçı yer alıyor. Ubisoft, söz konusu yapımın büyük başarı elde etmesi üzerine çok sayıda Assassin's Creed oyunu çıkardı.

15. Call of Duty 2

Bu zamana kadar çok fazla sayıda Call of Duty oyunu çıktı fakat Call of Duty 2, çoğu oyuncu için farklı bir yere sahip. Oyuncuların gönlünde taht kuran CoD 2, savaş atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Atmosferin yanı sıra bölüm tasarımlarıyla da dikkat çeken video oyunu ayrıca sahip olduğu yapay zekayla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Öyle ki oyunda yer alan askerler el bombalarından kaçabiliyor ve hatta siper alabiliyor.

Can göstergesinin yer almadığı yapımda ağır yaralandığınız zamanlarda yalnızca siper alıp beklemeniz gerekiyor. Bir süre sonra sağlığınız eski haline dönüyor ve düşmanlar ile çatışmaya devam edebiliyorsunuz.

Grafik konusunda da çok başarılı olan CoD 2’de gerçekçi efektler mevcut. 2005 yılının ekim ayında satışa sunulan yapım, Infinity Ward tarafından geliştirildi ve Activision tarafından yayımlandı. CoD 2, en iyi eski PC oyunları neler sorusunu yanıtladığımız listede yer alan yapımlar arasında yer alıyor.

16. Counter-Strike 1.6

Bir dönem internet kafelerde en fazla zaman geçirilen video oyunlarından bir tanesi olan Counter-Strike 1.6, oyuncuların neredeyse tamamının gönlünde taht kurdu. Dust 2, Assault, Nuke, Inferno ve Mirage dahil olmak üzere çok sayıda muhteşem tasarıma sahip haritanın yer aldığı oyun, Valve tarafından yayımlandı.

İki farklı takımın yer aldığı video oyunu, en başarılı rekabetçi FPS oyunları arasında bulunuyor. Bir dönem çok sayıda oyuncu, vaktinin büyük bir kısmını söz konusu oyunda geçirdi.

Takım içi iletişimin oldukça önemli olduğu yapımda amaç haritadan haritaya farklılık gösteriyor. Örneğin Counter-Terrorists takımının Assault haritasındaki amacı rehineleri kurtarmak iken Dust 2 haritasında ise Terrorists takımının kurduğu bombayı zamanında imha etmek.

Oyunda haritaların yanı sıra çeşitli modlar da bulunuyor. En popüler modlar arasında Gun Game, Surf, JailBreak, Soccer ve Zombie mevcut. Surf modu oyuncuların sörf yapabilmesini sağlarken Soccer ise oyunda futbol oynanabilmesine imkân tanıyor.

17. Fallout: New Vegas

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas, 2288 yılında Vegas şehrinde geçiyor. Nükleer felaketten doğrudan etkilenmeyen Vegas şehrinde çeşitli görevleri yerine getirmeye çalıştığınız yapım, çok başarılı bir RPG deneyimi sunuyor.

Bethesda Softworks tarafından 22 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan video oyununda bir dönem çok sayıda oyuncu uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirdi. Oynanış anlamında özgürlük sunan oyun, uzun yıllar geçmesine rağmen çoğu oyuncu tarafından oynanıyor.

18. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2

Gerçekçi oyun yapısı ile bir dönem büyük bir popülerlik elde eden Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2, 16 Nisan 2008 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Oyuncuların arkadaşları ile birlikte keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyan yapım, Ubisoft tarafından geliştirildi ve yayımlandı.

Çeşitli silahların yer aldığı video oyununda her silahın kendine has hasar, menzil gibi özellikleri bulunuyor. Dolayısıyla operasyona uygun silah seçmeniz büyük bir öneme sahip. Takım oyununun oldukça önemli olduğu Rainbow Six Vegas 2’de siper alma desteği de mevcut. Bu sayede daha gerçekçi çatışmalar yaşanıyor.

Uzun yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ pek çok oyuncu tarafından oynanan video oyunu, oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran yapımlar arasında yer alıyor.

19. SWAT 4

SWAT serisinin en başarılı oyunu olan SWAT 4, sahip olduğu gerçekçi oynanış ile oldukça büyük bir başarı elde etti. Bir SWAT’ı kontrol ettiğiniz yapımda çeşitli operasyonlar düzenliyorsunuz. Operasyonlar esnasında rehinelerin zarar görmemesi gerekiyor.

Birçok teknolojik cihazın kullanılabildiği oyunda düşmanları uyarma, ekip arkadaşlarına çeşitli komutlar verme ve kelepçe takma gibi işlevler bulunuyor. Oyunda ayrıca bir çatışma başladığında aksiyon müziği de çalmaya başlıyor.

20. HITMAN 2: Silent Assassin

HITMAN serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olan HITMAN 2: Silent Assassin, IO Interactive tarafından geliştirildi ve yayımlandı. 2002 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyunda tıpkı serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Agent 47 ile çeşitli suikastlar düzenliyorsunuz.

Hazırladığımız liste ile en iyi eski PC oyunları neler sorusunu yanıtladık. Peki, sizin için en başarılı eski bilgisayar oyunları neler? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.