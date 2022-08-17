Forstalk Nedir, Nasıl Kullanılır ve Güvenli mi?

Forstalk nedir? sorusu Instagram platformunun kullanıcı sayısını artırmasıyla çok merak edilmeye başladı. Instagram kullanıcıları genellikle profiline kimin baktığını çok merak eder. Bu nedenle uygulama mağazalarından çeşitli uygulamalar indirip onları kullanırlar. Uygulama mağazalarından en çok indirilip kullanılan uygulamalar arasında Forstalk yer alır. Forstalk Instagram uygulamasında profile bakanları detayları olarak görüntüler. Instagram’da paylaşılan video ve fotoğraflarınızın kimler tarafından incelendiğini Forstalk uygulaması sayesinde öğrenebilirsiniz.

Forstalk Nedir?

Forstalk, Instagram’da profilinizi inceleyenleri tespit eden bir uygulamadır. Forstalk uygulaması geliştiricileri; Instagram kullanıcılarının çok merak ettiği “profilime kim baktı” sorusuna yanıt verdiklerini iddia ediyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya Instagram kullanıcıları çok rağbet ediyor.

Forstalk uygulaması, Instagram kullanıcılarının profillerine bakanları görüntülediğini iddia ederek onların hesaplarına erişmeyi amaçlıyor. Forstalk, uygulamayı kullanan kişilerin hesaplarına erişim sağlayıp onların hesaplarını kullanmaya başlar. Forstalk hesaplara erişim sağlayıp;

Takipçi isteklerini onaylamaya başlar,

Hesaptan paylaşım yapar,

Verilerin işlenmesine dair izin alır,

Yorum yazar,

Koleksiyon kaydeder,

Hesap üzerinden başkalarının paylaşımlarını beğenir,

Hikayeler paylaşır,

Başka hesapları takip eder,

Forstalk Nasıl Kullanılır?

Forstalk kullanımı için ilk olarak uygulamayı cihaza yüklemeniz gerekiyor. Uygulamayı cihaza yükledikten sonra sizden Instagram hesabınızın şifresi istenir. Uygulama hesaba erişim sağladıktan sonra alt kısımdaki bölümde profile bakan Instagram hesaplarını görüntülediğini iddia etmektedir. Birçok Instagram kullanıcısı profilini kimlerin stalk yaptığını merak ettiği için bu tarz üçüncü taraf uygulamaları kullanmaya başlar.

“Forstalk nasıl kullanılır” konusuyla birlikte bu uygulamanın nasıl çalıştığını da bilmek gerekir. Forstalk uygulamasını indirip Instagram kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra hesabınızı internette beğeni hilesi, takipçi hilesi gibi zararlı sitelerin içine dahil eder. Aynı şekilde hesabınız zararlı uygulamalara da dahil edilir.

Forstalk Güvenilir mi?

Forstalk, Instagram kullanıcılarına iddia ettiği gibi profillerine bakanları görüntüleyen özellik geliştirmemiştir. Bu nedenle Forstalk’in zararlı bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Güvensiz uygulama olduğu için bir defa kullandığınızda dahi hesabınız tehlikeye düşer. Bunun için hesabınızı mutlaka güven altına almanız gerekiyor.

Instagram ciddi ve önemli sosyal medya platformları arasında yer alır. Ciddi şekilde Instagram tarafından gizlilik politikaları belirlenmiştir. Kullanıcılarının verilerini gizlilik politikalarından dolayı kesinlikle üçüncü taraf site ve uygulamalarla paylaşmaz. Belirttiğimiz bu durumdan dolayı “Forstalk güvenilir mi” sorusunu hayır şeklinde yanıtlayabiliriz. Forstalk gibi pek çok uygulama güvenli ve kaliteli olduğunu iddia etmektedir. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Bahsettiğimiz Forstalk tarzındaki uygulamalar tamamen Instagram hesaplarını ele geçirip kendine göre yönlendirmeyi amaçlar.

Forstalk Erişimi Nasıl Engellenir?

Forstalk uygulamasının Instagram hesabına erişimini engellemek için birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Forstalk erişimini engellemek için şu adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak Google Chrome’den instagram.com adresine giriş yapılır.

Instagram hesabınıza daha sonra profilinize giriş yapınız.

Önce çark işareti akabinde “İzinli Uygulamalar” sekmesine tıklayınız.

Cihazınızın ekranına gelen bütün uygulamaların erişimine dair izinleri kaldırınız. İzinler kaldırıldıktan sonra uygulamalarda otomatik olarak iptal edilmiş olacak.

Daha sonra sayfayı yenileyiniz.

“Instagram hesabına hiçbir uygulamanın erişmesine izin vermedin” şeklinde Instagram’dan uyarı gelecek. Bu uyarıyı aldıktan sonra diğer adıma geçilir.

Profile yeniden giriş yapıp “Şifre Değiştir” tıklanmalıdır.

Yeni şifreyi belirleyip ardından Instagram’a giriş yapınız.

Yukarıda belirttiğimiz adımları eksiksiz yerine getirdiğinizde Forstalk’ın profilinize erişimi tamamen engellemiş olacaksınız. Ayrıca kullanıcılar tarafından çok merak edilen Instagram Profilime Kim Baktı? konusundaki yazımızı da detaylı inceleyebilirsiniz.

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