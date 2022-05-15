Instagram Hesap Çalma Yöntemleri: Bunlara Dikkat!

Hackerların kullandığı Instagram hesap çalma yöntemleri neler? Bilgisayar korsanları, sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmek için çeşitli yöntemler deniyor. Bunların arasında çok fazla kullanıcıya gönderilen yöntemler de mevcut. Bu yazıda hackerların sık kullandığı yöntemleri bir arada topladık. Listedeki yöntemlere karşı dikkatli olmalısınız.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahiptir. Hizmet bu nedenle bilgisayar kullanıcıları için büyük bir hedeftir. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan platformda hesaplar bazı yöntemler ile çalınabiliyor.

Bilgisayar korsanları, her geçen gün yeni bir yöntem uygulayarak sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmeyi amaçlıyor. Bu sebepten ötürü kullanıcıların platformu kullanırken oldukça dikkatli olması gerekiyor.

Hazırladığımız yazıda bilgisayar korsanları tarafından görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesapları ele geçirmek amacı ile kullanılan bazı yöntemleri açıkladık. Listemizde yer alan yöntemleri inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Böylelikle hesabınızın güvenliği için bu yöntemlere karşı önlem alabilirsiniz.

Instagram Hesap Çalma Yöntemleri Neler?

Instagram telif hakkı iddiası

Hesap çalma girişimi iddiası

Sahte alışveriş sitelerine yönlendirme

Dosya indirme sitelerine linkleme

Arkadaş hesabını çalıp iletişime geçme

Bir kişinin hesabıyla aynı kullanıcı adını alıp sonuna farklı harf ekleme

Yukarıda kötü niyetli kişiler tarafından Instagram isimli popüler sosyal medya hizmetinde kullanılan hesap ele geçirme yöntemleri bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Instagram Telif Hakkı İddiası

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda özellikle son zamanlarda çok sık kullanılmaya başlayan bir yöntem mevcut. Kötü niyetli kişiler, kullanıcılara Direkt Mesaj (DM) aracılığı ile bir mesaj yolluyor. Bu mesajın içeriğinde yapılan bir paylaşımda telif hakkı ihlali tespit edildiği belirtiliyor.

Kullanıcılar gün içerisinde pek çok içerik paylaşabiliyor. Bu içeriklerin bazıları internet üzerinden beğenilen paylaşımlar da oluyor. Haliyle pek çok kullanıcı, telif ihlali ile karşı karşıya kaldığını düşünüyor.

Tıpkı Instagram tarafından yollanmış gibi bir içeriğe sahip olan mesajda inandırıcılık seviyesini arttırmak için rapor kimliğine de yer veriliyor. Kullanıcının hesabının 48 saat içerisinde kalıcı olarak silineceği ifadesinin yer aldığı mesajda ihlal edilen kurallar da belirtiliyor.

Kullanıcılara geri bildirimde bulunmaları için bir bağlantı veriliyor ancak bu bağlantı aslında kullanıcıların hesaplarını ele geçirmek için oluşturulmuş bir siteye yönlendiriyor. Instagram’ın hiçbir kullanıcılara hiçbir zaman DM aracılığı ile mesaj atmayacağını unutmayın. DM’de kendini Instagram yetkilisi olarak tanıtan kişilerin hiçbirine inanmayın.

2. Hesap Çalma Girişimi İddiası

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasında hesapları ele geçirme amacı ile sık kullanılan yöntemler arasında hesap çalma girişimi iddiası da bulunuyor. Kullanıcıların bu yönteme karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor.

Bilgisayar korsanları, sosyal medya kullanıcılara birer e-posta gönderiyor. E-postanın içerisinde hesap çalma girişiminde olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte kullanıcıların şifre değiştirmesi gerektiği belirtiliyor. E-postada bu işlem için bir bağlantı ekleniyor.

E-postada yer alan bağlantı, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendiriyor. Siteye girilen bilgiler, doğrudan bilgisayar korsanlarına gönderiliyor. Bunun sonucunda ise hesap çalınıyor. Bu nedenle size e-posta gönderen adreslerin gerçek olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Aksi takdirde kandırılabilirsiniz ve bunun sonucunda ise hesabınız ele geçirilebilir.

3. Sahte Alışveriş Sitelerine Yönlendirme

Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya uygulamada alışveriş oldukça popüler durumda. Kötü niyetli kişiler, platformdaki alışveriş oranının yüksek olmasını fırsata çevirmek için bir yöntem kullanıyor.

Kötü niyetli kişiler, popüler bir e-ticaret sitesinin bağlantısına bir harf ekleyerek sahte alışveriş sitesi oluşturuyor. Kullanıcılar bağlantıyı dikkatli bir şekilde kontrol etmedikleri takdirde URL’nin popüler e-ticaret sitesine ait olduğunu düşünüp tıklıyor.

Söz konusu bağlantıya tıklanması, kullanıcıların hesaplarını kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenden ötürü tıklayacağınız bağlantılara çok dikkat etmelisiniz. Güvenmediğiniz kişiler tarafından paylaşılan bağlantılara tıklamamanızda fayda var.

4. Dosya İndirme Sitelerine Linkleme

Bilgisayar korsanları tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntem daha mevcut. Hackerlar kullanıcıların hesaplarını ele geçirmek için dosya indirme sitelerine linkleme yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde kullanıcılar kandırılıyor ve kötü amaçlı yazılım indirmesi sağlanıyor.

Kullanıcılar, bilgisayar korsanları tarafından oluşturulan bağlantıya tıklaması sonucu kötü amaçlı yazılımı cihazlarına indiriyor. Akıllı telefon ya da tablete bulaşan zararlı yazılımlar, kişinin bilgilerini hackerlara gönderiyor. Bunun sonucunda ise hesap ele geçiriliyor.

5. Arkadaş Hesabını Çalıp İletişime Geçme

Kötü niyetli kişiler tarafından sık sık kullanılan bir diğer yöntem ise arkadaş hesabını çalıp iletişime geçmedir. Bu yöntemde kurbanın arkadaşının hesabı çalınır. Bilgisayar korsanları, çaldıkları hesap üzerinden kurban ile iletişime geçer.

İnsanlar gün içerisinde arkadaşları tarafından paylaşılan bağlantılara hiçbir kuşku duymadan direkt olarak tıklar. Bilgisayar korsanları söz konusu yöntemde bu güveni suistimal etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla kullanıcıların arkadaşlarından gelen mesajlar konusunda da son derece dikkatli olması gerekiyor.

6. Bir Kişinin Hesabıyla Aynı Kullanıcı Adını Alıp Sonuna Farklı Harf Ekleme

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda hesap çalma yöntemleri arasında oldukça tehlikeli bir yol daha mevcut. Hackerlar, bir kişinin hesabı ile aynı kullanıcı adını alıp sonuna farklı bir harf ekliyor.

Diğer kişiler ise dikkat etmediği takdirde hesabın o kişiye ait olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla o kişiden gelen bağlantılara tıklayabiliyor.

Instagram Hesabı Çalındığında Neler Yapılmalı?

Suç duyurusunda bulunun.

Hesabı şikâyet edin.

Hesabın çalındığını Instagram’a bildirin.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulamasında yer alan hesabınızın çalınması halinde atmanız gereken önemli adımlar bulunuyor. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsanız bu adımları atmanızda büyük fayda var.

Eğer sosyal medya hesabınız çalındıysa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra hesabı şikâyet ederek kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hesap çalınma olayını mutlaka Instagram’a bildirin.

Bu yazıda görüntü tabanlı sosyal medya platformunda hesap çalma amacı ile kullanılan yöntemleri açıkladık. Ayrıca hesap çalınması halinde atılması gereken adımlara da yer verdik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.