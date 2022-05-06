Stalk Ne Demek? Stalk ve Stolk Yapmak Arasındaki Fark Nedir?

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok yeni terim de dilimize entegre oldu. Bunlardan birçoğunun Türkçe karşılıkları bulunurken, ‘stalk’ kelimesinin henüz net olarak bir Türkçe karşılığı bulunmuyor. Özellikle Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda sıkça kullanılan ‘stalk’ kelimesinin ne olduğu da merak ediliyor. Instagram stalk’ı kimi zaman işe yarasa da uzun süreli yapıldığında çeşitli psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor.

Stalk Ne Demek?

Türkçe’ye İngilizce’den dahil olan ‘Stalk’ kelimesi genel anlamı ile ifade etmek gerekirse, sessizce yaklaşmak veya gizli bir biçimde takip etmek olarak tanımlanabilir. Habersizce bir kişiyi takip eden kişiye stalkçı veya stalker adı verilir. Stalk yapmak genel kapsamıyla, bir kişiyi sosyal medya hesapları üzerinden gizlice takip etmek, fotoğraflarına bakmak, storylerini izlemek veya paylaştığı yazıları/gönderileri izlemek olarak tanımlanabilir.

Stalker adı verilen kişiler, sosyal medya hesapları üzerinden kişileri göz hapsine alabilir ve sürekli olarak kişinin ne yaptığını ya da nerelere gittiğini gizli bir şekilde takip eder. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu şekilde stalk yaparak, kişi hakkında bilgi edinebiliyor. Ancak bu stalk süresi uzadığında veya bir takıntı haline dönüştüğünde ise çeşitli psikolojik rahatsızlıklara da neden olabiliyor.

Çoğu zaman zararsız olan Stalk, kimi zaman ise hem kişiyi hem de karşısındaki kişiyi tehlikeye atabilecek boyutlara tırmanabiliyor. Diğer yandan yapılan araştırmalara göre; stalk, evliliği ya da bir ilişkisi yeni biten eski eşler tarafından çok daha sık yapılıyor.

Stolk Ne Demek?

Stolk kelimesi ise ‘stalk’ kelimesinin Türkçe telaffuzudur. Kelime anlamı olarak Stalk ve Stolk birbirinin aynısıdır. Günümüz internet çağında son derece yaygın bir kullanım oranına sahip olan bu aksiyonu anlamak ise karşıdaki kişi acemi değilse epey zordur.

Stalk ve Stolk Yapmak Arasındaki Fark Nedir?

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ‘stalk’ kelimesi birçok kişi tarafından ‘Stolk’ olarak da kullanılabiliyor. Yaygın bir şekilde stolk kelimesi kullanılsa da kelimenin yazılışı ‘Stalk’ şeklindedir. Bu nedenle aslında Stalk ve Stolk aynı şeydir. Biri yazılışı diğeri ise kelimenin telaffuzudur.

Stalk Nasıl Yapılır?

Herhangi birinin sosyal medya profilini merakla incelemiş olmalısınız. Her ne kadar bazılarının hesaplarını incelediğimizi inkar ediyor olsak da, illa ki birilerinin hesabını incelemişizdir. Herhangi birinin Instagram ve diğer hesaplarını inceliyor isek aslında bu stalk yaptığımız anlamına gelir.

Stalk yapmak her zaman tasvip edilmeyebiliyor. Aranızda sorunlar bulunan birini stalklarken yakalanırsanız bu pek de hoş karşılanmayacaktır. Stalker’lar aslında son derece dikkatli bireylerdir. Profilini inceleyip analiz ettikleri kişilerin bundan kesinlikle haberlerinin olmamasını sağlarlar. Fakat bazı durumlarda yakalanmaları da söz konusu. Bu yüzden stalk yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli detay yakalanmamaktır.

Stalk yaparken yakalanmamak istiyorsanız oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Stalkladığınız profilin hikayelerine doğrudan tıklarsanız foyanız ortaya çıkacaktır. Bu yüzden kendinizi ele verecek tüm girişimlerden kaçınmalısınız. Yanlışlıkla gönderi beğenme, hikaye izleme, mesaj isteği gönderme, sesli ya da görüntülü çağrı başlatma gibi işlemlerden kaçınmalısınız.