Fotoğraflarınızı Nasıl Çıkartmalara Dönüştürürsünüz?
iPhone ve Android cihazlarda fotoğraflar çıkartmalara dönüştürülebilir. Peki, fotoğrafları çıkartmalara dönüştürme nasıl yapılır? İşte detaylar!
iPhone ve Android cihazlarda çekilen fotoğraflardan kolayca çıkartmalar yapılabilir. Böylelikle fotoğraflara kişisel bir dokunuş eklenmiş olur. Biz de rehberde sizlere yaratıcı ve eğlenceli olacak şekilde fotoğrafları çıkartmalara dönüştürme işlemlerinden bahsedeceğiz.
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iPhone’da Fotoğrafları Çıkartmalara Dönüştürme
iPhone’da fotoğrafları çıkartmalara dönüştürme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;
- iPhone’dan ilk olarak “Fotoğraflar” alanına giriş yapılır.
- Tam ekran olarak çıkartma yapılmak istenen fotoğrafa tıklanıp açılır.
- Fotoğrafın ana konusunu çıkartmaya dönüştürmek için konu üzerine parmak basılı tutulur.
- Akabinde parmak kaldırılıp “Çıkartma Ekle” butonuna basılır.
- Eğer fotoğrafa kabarık, kontur ve çizim benzeri görsel efektler uygulanacaksa “Efekt Ekle” butonuna basılır.
- En son adımda “Bitti” butonuna tıklanıp işlem tamamlanır.
iPhone’daki ekran klavyesi ve işaretleme araçları üzerinde çıkartmalar menüsü yer alıyor. Buradan istenilen çıkartmalara kolayca ulaşılır. Fotoğrafı zenginleştirmek için kullanıcılar kendileri de çıkartma tasarlayabilir. Yalnız bunun için iPhone’daki video ve fotoğraf düzenleme tekniklerine bakılmalı.
iPhone’da Live Photo Özelliği ile Fotoğrafları Çıkartmalara Dönüştürme
iPhone Live Photo özelliği ile çekilen fotoğraflarda çıkartmalara dönüştürülür. Bu yöntem içinde aşağıdaki adımlar dikkate alınmalı;
- Öncelikle iPhone’dan Fotoğraflar alanına girilir.
- Live Photo özelliği açılır.
- Live Photo konusu üzerine parmak basılı tutularak konunun kopya görüntüsüne ulaşılınca kadar imleç yukarıya kaydırılır.
- Fotoğraf konusunun kopyasına ulaşıldıktan sonra kabarık, kontur ve çizim gibi görsel eklenmesi için “Efekt Ekle” tuşuna basılır.
- “Çıkartma Ekle” butonuna basıldıktan sonra menü içerisinden eklenmek istenen çıkartma seçilir.
- Yukarıdaki çıkartma ekleme işlemi bittikten sonra çıkartmalar menüsünü kapatmak için “X” simgesi üzerine basılır.
iPhone’da Fotoğraflardaki Çıkartmaları Silme
iPhone’da fotoğraflardaki çıkartmaları silmek içinde şu adımlar gerçekleştirilir;
- iPhone’dan Fotoğraflar açılır.
- Herhangi bir fotoğraf açıldıktan sonra işaretleme araçlarına ulaşmak için “Düzenle” butonuna basılır.
- İlk olarak kalem daha sonra artı şeklindeki simgeye tıklanır.
- Çıkartma Ekle butonuna basılır.
- Silinmek istenen çıkartmaya parmakla basılı tutularak “Sil” butonuna tıklanır.
Android’de Fotoğrafları Çıkartmalara Dönüştürme
Android cihazlarda fotoğrafları çıkartmalara dönüştürmek mümkün. Android’de fotoğrafları çıkartmalara dönüştürme işlemi için takip edilmesi gereken adımlar şöyledir;
- İlk olarak “Galeri” alanına giriş yapılır.
- Çıkartmaya dönüştürülmek istenen fotoğraf seçilir.
- Fotoğraf seçildikten sonra düzenleme butonu yani kalem simgesine tıklanır.
- Dekorasyon menüsü (gülen yüz simgesi) üzerine dokunularak çıkartmalar alanına giriş yapılır.
- Çıkartmalar alanında daha önceden olan çıkartmalarla ilgili bir liste yer alıyor. Ancak kullanıcı kendine ait çıkartma oluşturmak isteyebilir. Bunun için aşağıdaki adımlardan devam etmeli.
- “Çıkartma Oluştur” butonuna basılıp “Görüntü” seçilir.
- “Onu Kesme Yöntemi” butonuna tıklandıktan sonra “Şekil” ya da “Şekle Uydur” seçeneklerinden biri seçilir.
- “Manuel Olarak” butonuna basıldıktan sonra “Sonraki” butonuyla ilerlenir.
- Çıkartmaların özelleştirilmesi için “Kaydırıcı Ayarlama” butonu üzerine basılır.
- “Kenarlığın Rengi” butonu seçildikten sonra fotoğrafların dikkat çekici olması için “Seçici Sürükleyin” butonundan istenilen renk seçilir.
- Yukarıdaki işlemlerin ardından ortaya çıkan görüntüden memnun kalındıysa “Tamam butonuna basılıp adımlar tamamlanır.