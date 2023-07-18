Yapay Zeka ile Üretilen Bir Dizi: Fully Loaded

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Fully Loaded adlı yapay zekayla tasarlanan dizinin tanıtımında gelecekten bahsediliyor. Geleceğin sanıldığı kadar kötü olmadığına dair mesaj veriliyor.

Dizide savaşsız ve suç işlenmeyen bir ütopik dünyanın tanımı yapılıyor. Ayrıca evrensel temel gelirin ön planda olduğu ütopik bir dünya tasvir ediliyor.

Dizi, Suburbia isimli ütopyayı ele alıyor. Bu ütopyada tüm işler, yapay zekayla robotlar tarafından yapılıyor. Gregg isimli bir aile babası da anlatıcı olarak dizide yer alıyor. 2123 yılındaki Suburbia anlatılıyor.

Gregg; başta ailesi olmak üzere arkadaşlarını, evini, çevresini, akıllı cihazları ve fütürüstik mimariyi anlatıyor. Kısacası; izleyiciye içinde bulunduğu dünyanın kapılarını açıyor.

Fully Loaded Dizisi Ne İçeriyor?

Fully Loaded dizisi; animasyon ve gerçek görüntülerden oluşuyor. Dizinin çoğunluğu rotoskop estetiğiyle ilerliyor. Fütüristik bir komedi dizi türüne ait.

Diziyi yapan Awesomenessness ajansının kurucusu olan yönetmen ve sanatçı Kalle Hellzen, Fully Loaded’in sadece komedi dizisi olmadığını belirtti. Kalle Hellzen’e göre dizi komedinin çok daha ötesinde!

Kalle Hellzen, diziyle ilgili Linkedln’de önemli açıklamalarda bulundu. Dizide insanın muhteşem dehasıyla makinelerin iç içe nasıl geçtiğinden bahsedildi. İnsanların makinelerle iş birliği yaparak nasıl üretime katkı sunduğunu gösteren bir dizi olduğunu söyledi.

Fully Loaded Hakkında Genel Bilgiler

Yapay zekayla yapılan ilk dizi olma özelliği taşıyan Fully Loaded, büyük titizlikle yapılmış. Dizinin büyük özenle çekildiğini aktaran Kalle Hellzen, insanların yapay zekaya ihtiyacını belirtti.

Ayrıca yapay zekanında insanlara ihtiyacı olduğunu açıkladı. Yapay zekayla iş birliği yaparak muhteşem işlere imza atıldığını sözlerine ekledi.

Ayrıca Fully Loaded için bazı şirketler de katkıda bulunmuş. Bu şirketleri şöyle sıralayabiliriz;

Dinahmoe AB,

D-ID,

Gregg Clampffer,

Thomas Kornmaier,

Ivan Domingo Berenguer,

Yapay zekayla yapılan ilk mini dizinin tanıtımı geçen ay Cannes Lions’da yapıldı. Bu tanıtım; Al Live etkinliği kapsamında OpenAl ve ArtClass tarafından gerçekleştirildi.

Yapay zekanın ön plana çıktığı şu günlerde Fully Loaded gibi birçok dizi ve filminde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Peki, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?