Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 7, 9 Temmuz'da düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Peki dünyanın en gelişmiş katlanabilir telefonu olan Z Flip 7 kullanıcılara neler sunuyor? Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri ve Türkiye fiyatını sizler için mercek altına aldık.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.9 İnç

: 6.9 İnç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED

: Dynamic AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080x2520 (FHD+) Piksel

: 1080x2520 (FHD+) Piksel Dış Ekran Boyutu : 4.1 İnç

: 4.1 İnç Dış Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Dış Çözünürlüğü : 948x1048 Piksel

: 948x1048 Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP İşlemci : Samsung Exynos 2500

: Samsung Exynos 2500 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.300 mAh

: 4.300 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı Samsung One UI 8

: Android 16 tabanlı Samsung One UI 8 Renk Seçenekleri: Siyah, Mav, iTuruncu, Yeşil

Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri ile kuşkusuz 2025'in en iddialı telefonlarından biri. Cihaz gücünü şirketin kendi geliştirdiği Exynos 2500'den alıyor. Söz konusu 3nm işlemciye ise 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depoalama seçenekleri eşlik ediyor. GPU tarafında ise Samsung Xclipse 950 oyunlarda akıcı performans sağlıyor.

Ekran özellikleri ile de dikkat çeken Samsung Galaxy Z Flip 7, telefonun dışında 4.1 İnç boyuta, 948x1048 piksel çözünürlüğe ve SUPER AMOLED teknolojisine sahip. İç tarafta ise 6.9 İnç katlanabilir ekran, 1080x2520 (FHD+) piksel çözünürlük ve Dynamic AMOLED teknolojisini sunuyor. Her iki ekran da çerçevesiz tasarımıyla adeta göz dolduruyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 kamera özellikleriyle de iddialı. Cihazın arka tarafında OIS desteğine sahip 50 megapiksel ana kameraya 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ekstra geniş açılı lens eşlik ediyor. Telefonun dış ekranı sayesinde arka kamera selfie için de kolaylıkla kullanılabiliyor. Hatta bu sayede düyanın en iyi selfie'lerinin çekilebildiğini söylemek yanlış olmaz.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin ön tarafında ise açıldığında erişilebileb 10 megapiksel kamera bulunuyor. Arka kamera 4K'da 60 FPS çekim yapabilirken ön kamera ise 4K'da 30 FPS ile sınırlı durumda. Exynos 2500'ün 3nm yapısı sayesinde düşük güç tüketimine sahip olan Z Flip 7, 4300 mAh bataryaya sahip ve 25W hızında şarj olyuyor. Kablosuz şarj ise 15W ile sınırlı.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy Z Flip 7: 66.999 TL

12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy Z Flip 7: 74.499 TL

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin fiyatı 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 66 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 74 bin 999 TL fiyat belirlendi.