Apple’ın iOS 8.1 ile birlikte iPhone kullanıcılarının hayatına soktuğu mobil ödeme yöntemi Apple Pay, iPhone 6 ve üzeri iPhone’lar ile kullanılabiliyor. Ancak Apple Pay birçok ülkede kullanılabiliyorken ülkemizde bu servis hala kullanıma açılmadı. Hatta ülkemizde Apple Pay’in varlığından haberdar olmayan iPhone kullanıcıları bile bulunuyor.

Peki Apple Pay nedir, nasıl kullanılır, ülkemizde aktif olmamasına rağmen nasıl kullanabiliriz? Hepsinin cevabını blogumuzda sizlere vermeye çalışacağız.

Apple Pay Nedir?

Kredi kartlarındaki temassız ödeme yöntemine benzer şekilde çalışan Apple Pay, NFC aracılığıyla POS cihazı ile telefonunuz arasında kablosuz olarak bağlantı kuruyor. İnternet bağlantınızın da aktif olması ile birlikte ödemeniz gereken ücret, Apple Pay’in içerisinde bulunan kartınızdan parmak izi doğrulamanızın ardından çekiliyor.

Apple Pay’e kart eklemek için ise bankanız ile Apple arasında anlaşma bulunması gerekiyor. Örneğin Amerika’da bulunan Bank of America ile Apple arasında anlaşma bulunduğu için Bank of America müşterileri kartlarını Apple Pay’e tanımlayarak kartları yanlarında olmasa bile ödeme işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Ülkemizde ise herhangi bir bankanın Apple ile anlaşması maalesef bulunmuyor. Türkiye'de bulunan banklar üzerinden açılmış bir kartı Apple Pay'e eklemek istediğinizde aşağıdaki şekilde bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz.

Apple Pay Türkiye’de Nasıl Kullanılır?

Her şeyden önce bir adet İngiltere üzerinden açılmış App Store hesabına ihtiyacımız var. Bir zamanlar bunu açtıysanız hiç beklemeden giriş yapabilirsiniz. Ancak bu hesaba sahip değilseniz biraz uğraşmanız gerekecek.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki, eskiden farklı ülkelere ait App Store hesabı açmak çok kolaydı. Hesabımızın bulunduğu ülkeyi değiştirebiliyor ya da yeni bir hesap açarak kredi kartı istenilen bölümü “Hiçbir” seçeneğini işaretleyerek geçebiliyorduk. Artık maalesef “Hiçbir” seçeneği yok. O yüzden İngiltere bankalarından açılmış bir karta ihtiyacınız olacak. Temin edebiliyorsanız ne mutlu size. Böyle bir karta sahip değilseniz ya da çevrenizde böyle bir kartı isteyebileceğiniz biri yoksa üzülmeyin, Tamindir olarak onun da çözümünü bulduk.

VPN ile İngiltere’ye bağlanarak PayPal’ın İngiltere sitesi üzerinden kendinize bir hesap açın ve elinizde bulunan bir kartı bu hesaba ekleyin. PayPal kısmını hallettikten sonra ise kendinize yeni bir App Store hesabı açın. Açarken ülkenizi “United Kingdom” olarak işaretleyin. Ödeme aracı istenilen sayfaya geldiğinizde PayPal seçeneğini seçin. Az önce açtığınız PayPal hesabı ile buraya giriş yapın. Ödeme yöntemi kısmını bu şekilde atladık. Şimdi sıra adres bilgilerinde. Cadde adı, sokak adı, posta kodu gibi bilgiler sizden istenecek. Bunları internetten araştırarak çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu bilgileri de girdikten sonra İngiltere App Store’una erişim işleminiz tamamlandı.

Biz niye İngiltere App Store’una geçtik? Çünkü Apple Pay’i kullanmamıza yarayacak olan boon. uygulaması burada yer alıyor. Aramaya “boon.” yazarak uygulamayı bulun ve indirin. Daha sonra kendinize bir boon. hesabı açın. Hesabınızı açtığınızda hesap statünüz “Start” olacak. Bunu bir üst statüye yükseltin. Bir üst statü ise “Basic”. Sizden yine adres bilgileri gibi şeyler istenecek, App Store’a girdiğiniz şekilde bir adres girmeniz yeterli olacak.

Artık uygulamamız kullanıma hazır sayılır. Çok küçük 1-2 adım kaldı. Boon.’un “Home” sekmesindeki “Add to Apple Wallet” butonuna tıklayın ve sizin için İngiltere üzerinden oluşturulan bu sanal kartı Apple Wallet’a ekleyin. Bu aşamadan sonra Apple Pay’i kullanarak ödeme yapabileceksiniz, tabi bu sanal karta bakiye yüklemeniz halinde.

Boon.’a minimum 10 Pound yükleniyor. Bu da şu anki döviz kuru ile ortalama 50 Türk Lirası’na denk geliyor. Yüklemenizi 3D Secure özellikli herhangi bir kart ile yapmanız mümkün, kartın bağlı olduğu bankanın ülkesi önemli değil. Basic hesap statüsü ile 250 Pound’a kadar yükleme limitiniz bulunuyor.

Boon.’a yüklediğiniz bakiyeyi Türkiye’de veya herhangi bir ülkede temassız ödemenin olduğu noktalarda kredi kartınızın temassız özelliğini kullanabilirsiniz.

Apple Pay Nasıl Kullanılır?

iPhone 6 veya daha üst model bir iPhone'a sahipseniz, iOS versiyonunuz Apple Pay için yeteri kadar güncel, App Store hesabınızı İngiltere'ye çevirip boon.'u yüklediniz, boon. ayarlarını yaptınız ve son olarak da boon.'a bakiye yüklemenizi gerçekleştirdiniz. Şimdi iPhone ile nasıl ödeme yapacaksınız?

Örneğin Migros'a gittiğinizi düşünelim. Yaptığınız alışverişin tutarı da boon.'da bulunan bakiyenizin altında, yani bakiye sorununuz yok. Tek yapmanız gereken şey, kasiyere temassız ödeme yapacağınızı belirtmek. Kilit ekranındayken iki kez ana ekran tuşuna basarak direkt Apple Pay ekranına ulaşabilirsiniz ya da Wallet uygulaması içerisinden boon. kartınıza dokunarak da Apple Pay'i ödemeye hazır hale getirebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey parmak izinizi telefona okutmak ve telefonunuzu POS cihazına yaklaştırmak.

POS cihazından onay sesini duyduktan sonra ve kasiyerden fişinizi aldıktan sonra herhangi bir sorunun olmadığına emin olabilirsiniz.