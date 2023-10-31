General Mobile GM 24 Pro Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

General Mobile’ın heyecanla beklenen ve 2023 yılının Ağustos ayı itibariyle duyurulan akıllı telefon modeli GM 24 Pro, sunduğu gelişmiş özellikler ve cazip fiyatı ile dikkat çekiyor.

Ekran teknolojisinden kamera özelliklerine, güçlü bataryadan işlemciye birçok avantaj sunan cihazın dış etkenlere ne kadar dayanıklı olduğu da merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

Markanın geliştirdiği yenilikçi akıllı telefon modelinin sahip olduğu bazı ekstra özellikler ve donanımlar cihazın dayanıklılığına ilişkin ipuçları veriyor.

Bu yazımızda GM 24 Pro’nun teknik özelliklerini ve dış etkenlere ne kadar dayanıklı olduğunu inceliyoruz. Gelin, cihazın sergilediği performansı birlikte analiz edelim!

General Mobile GM 24 Pro Özellikleri

6.7 inç AMOLED ekrana sahip olan GM 24 Pro 1989 x 2412 px FHD+ çözünürlük sunuyor.

394 PPI piksel yoğunluğuna 120 Hz ekran yenileme hızı eşlik ediyor.

Çizilmeye karşı dirençli cam ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan kapasitif ekranın renk sayısı 1.07 milyar olarak belirtiliyor.

5000 mAh batarya sayesinde7 saat oyun oynanabilirken 10 saat video 30 saat müzik oynatma imkânınız var.

Hızlı şarj desteği 33 W ile sınırlı olan modelde kablosuz şarj ise bulunmuyor.

Ana kamera çözünürlüğü 108 MP iken, 2 MP ve 0.08MP’lik ikinci ve üçüncü kamera arka sette yerini alıyor.

Ön kamera ise 16 MP’lik bir çözünürlük sunuyor.

Android 13 işletim sisteminin kullanıldığı cihazda 8 GB RAM’e 256 GB dahili hafıza eşlik ediyor.

Cihazın sevilen özelliklerinden birisi microSD desteği ile 1 TB’a varan hafıza kartı desteğinin sağlanabiliyor olması.

Dayanıklılık anlamında değerlendirecek olursak arka kapağın cam olmasının dezavantaj olduğunu söyleyebiliriz.

Ekran her ne kadar Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olsa da kılıfsız kullanımda hem arka cam yüzey hem de öndeki ekran zarar görebilir.

General Mobile GM 24 Pro Suya Karşı Dayanıklı Mı?

Cihazın suya karşı dayanıklılığını belirten bir IP sertifikası bulunmuyor. Normal şartlarda hem toza hem de suya karşı nasıl bir koruma sergilendiği bu sertifika ile derecelendiriliyor.

Ancak GM 24 Pro’ya baktığımızda ne toz için ne de suya karşı bir derecelendirme testinin yapılmadığını görüyoruz. Bu da cihazın su geçirmeye elverişli olduğunu gözler önüne seriyor.

IPXX şeklinde derecelendirilen akıllı telefonlarda su için maksimum dayanıklılık 8 ile minimum ise 1 ile ifade ediliyor. Bu değer 3 olduğunda bile cihazın su ile uzun süreli teması güvence altına alınmıyor.

1’e yaklaştıkça suya karşı dayanıklılık performansı püskürtme, sıçrama şeklinde daha az teması kapsayacak seviyeye iniyor.

Bu bilgiler ışığında sıçrama ve püskürtme gibi durumlar da dahil olmak üzere, GM 24 Pro modelinin herhangi bir şekilde su ile temas etmesi durumunda suyu kolayca içine geçirebileceğini ve cihazın su ile az miktarda bile temas etmesi durumunda hasar alabileceğini söyleyebiliriz.