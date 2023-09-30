General Mobile Phoenix 5G Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen General Mobile Phoenix 5G markanın en yüksek fiyatlı akıllı telefon modeli olarak gündeme damgasını vurdu.

Sahip olduğu teknik özellikler ile dikkat çeken General Mobile Phoenix 5G ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de cihazın su geçirmezlik performansı oldu.

Cihazın suya karşı dayanıklılık seviyesi kullanıcıların aklında soru işaretleri oluşturuyor. Peki, Phoenix 5G gerçekten suya dayanıklı mı? Yoksa bu cihaz su geçirir mi? İşte, cihazın suya karşı sergilediği performansa ilişkin detaylar!

General Mobile Phoenix 5G Su Geçirir mi?

6.78 inçlik AMOLED teknolojisine sahip 1080 x 2400 px FHD+ ekranlı GM Phoenix 5G, SCHOTT Xensation Alpha olarak adlandırılan dayanıklılık sınıfında yer alıyor. Bu da demek oluyor ki çizilmelere karşı oldukça dayanıklı bir cihaz.

Ayrıca uyüksek çözünürlüklü ana kamera seti cihazın dikkat çeken başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni çıkan akıllı telefonların birçoğunda su ve toza karşı dayanıklılık da önemli bir etmen olarak karşımıza çıkıyor.

General Mobile Phoenix’in bu konuda gösterdiği performansa ilişkin veriler ise şu şekilde:

Suya ve toza dayanıklılık açısından baktığımızda akıllı telefonlarda IP sertifikasının olup olmaması belirleyici rol oynuyor. General Mobile Phoenix 5G’nin ise herhangi bir IP sertifikası bulunmuyor. Bu durumda cihazın %100 su ve toz geçirmez bir yapıda olduğunu söylemek mümkün değil.

General Mobile Phoenix 5G Suya Dayanıklı mı?

GM Phoenix 5G IP sertifikasına sahip olmadığı için direkt olarak suya daldırılması önerilmiyor. Ancak az miktarda suya maruz kaldığında nasıl bir performans göstereceğine ilişkin net bir açıklama bulunmuyor.

Son dönemde çıkan akıllı telefon modellerinin birçoğu hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olarak geliştirilse de bu durum markaya ve ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yani, 'yeni çıkan telefon modellerinin birçoğu su sıçramalarına karşı dayanıklı’ gibi bir çıkarım yapmak doğru değil.

GM Phoenix 5G özelinde konuya baktığımızda ise yerli ve yabancı kaynaklarda cihazın bu tarz durumlarda hasar görme ihtimaline yönelik herhangi bir açıklama bulunmadığı için su sıçramalarına karşı dayanıklı olup olmadığını bile net bir şekilde ifade edemiyoruz.