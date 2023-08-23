En İyi General Mobile Telefonlar - 2023
Günümüzde General Mobile marka pek çok akıllı telefon modeli bulunuyor. Peki, en iyi General Mobile telefonlar hangileri? İşte en başarılı modeller!
2023'te alınabilecek en iyi General Mobile telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede son yıllarda piyasaya sürülen ve donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran General Mobile akıllı telefon modelleri yer alıyor.
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı, hangi telefon modelini almalıyım sorusunun yanıtını arıyor çünkü günümüzde çok sayıda telefon modeli bulunuyor. Eğer General Mobile marka telefon tercih edecekseniz hazırladığımız listedeki modellere göz atabilirsiniz.
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Vergi indiriminden yararlanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi, Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor.
En İyi General Mobile Telefonlar Listesi
- General Mobile GM Phoenix 5G
- General Mobile GM 24 Pro
- General Mobile GM 23
- General Mobile GM 22 Pro
- General Mobile GM 22S
- General Mobile GM 22 Plus
- General Mobile GM 23 SE
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2023
Fiyat performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
En iyi General Mobile telefonlar listesi hazırladık. Listede yer alan akıllı telefon modellerinin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Piksel Yoğunluğu: 388 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 4700 mAh
- Kablolu Şarj: 66W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: Yaklaşık 210 gram
- Kalınlık: 8,75 mm
General Mobile GM 24 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: 394 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 256 GB (1 TB MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 2K 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: Yaklaşık 188 gram
- Kalınlık: 7,96 mm
General Mobile GM 23 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,52 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Piksel Yoğunluğu: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 128 GB (256 GB MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + makro kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Yazılım: Android 12
- Ağırlık: Yaklaşık 204 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
General Mobile GM 22 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Piksel Yoğunluğu: 396 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 128 GB (256 GB MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 18W
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: Yaklaşık 213 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
En iyi General Mobile telefonlar listesinde GM 22 Pro da bulunuyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 4K ve 1080p video kaydı yapabiliyor.
General Mobile GM 22S Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,52 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Piksel Yoğunluğu: 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (256 GB MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 13MP + VGA + VGA
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: Yaklaşık 202 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
General Mobile GM 22 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 396 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB (256 GB MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 48 MP (108 MP Süper Piksel Modu) + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: Yaklaşık 205 gram
- Kalınlık: 9,08 mm
General Mobile GM 23 SE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Piksel Yoğunluğu: 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB + 2 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 64 GB (256 GB MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 8 MP (32 MP Süper Piksel Modu) + VGA Kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p
- Ön Kamera: 5 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 7.5W
- Yazılım: Android 12
- Ağırlık: Yaklaşık 190 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
En iyi General Mobile telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı General Mobile akıllı telefon modelleri hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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