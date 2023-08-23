En İyi General Mobile Telefonlar - 2023

2023'te alınabilecek en iyi General Mobile telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede son yıllarda piyasaya sürülen ve donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran General Mobile akıllı telefon modelleri yer alıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı, hangi telefon modelini almalıyım sorusunun yanıtını arıyor çünkü günümüzde çok sayıda telefon modeli bulunuyor. Eğer General Mobile marka telefon tercih edecekseniz hazırladığımız listedeki modellere göz atabilirsiniz.

En İyi General Mobile Telefonlar Listesi

General Mobile GM Phoenix 5G

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM 23

General Mobile GM 22 Pro

General Mobile GM 22S

General Mobile GM 22 Plus

General Mobile GM 23 SE

En iyi General Mobile telefonlar listesi hazırladık. Listede yer alan akıllı telefon modellerinin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Piksel Yoğunluğu : 388 PPI

: 388 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS

: 4K 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4700 mAh

: 4700 mAh Kablolu Şarj : 66W

: 66W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : Yaklaşık 210 gram

: Yaklaşık 210 gram Kalınlık: 8,75 mm

General Mobile GM 24 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : 394 PPI

: 394 PPI İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 256 GB (1 TB MicroSD desteği)

: 256 GB (1 TB MicroSD desteği) Arka Kamera : 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP

: 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP Arka Kamera Video Kaydı : 2K 30 FPS

: 2K 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : Yaklaşık 188 gram

: Yaklaşık 188 gram Kalınlık: 7,96 mm

General Mobile GM 23 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,52 inç

: 6,52 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : HD+

: HD+ Piksel Yoğunluğu : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel İşlemci : MediaTek Helio G37

: MediaTek Helio G37 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM

: 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 128 GB (256 GB MicroSD desteği)

: 128 GB (256 GB MicroSD desteği) Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + makro kamera

: 50 MP + 8 MP + makro kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 12

: Android 12 Ağırlık : Yaklaşık 204 gram

: Yaklaşık 204 gram Kalınlık: 8,9 mm

General Mobile GM 22 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Piksel Yoğunluğu : 396 PPI

: 396 PPI İşlemci : MediaTek Helio G95

: MediaTek Helio G95 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 128 GB (256 GB MicroSD desteği)

: 128 GB (256 GB MicroSD desteği) Arka Kamera : 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP

: 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Yazılım : Android 11

: Android 11 Ağırlık : Yaklaşık 213 gram

: Yaklaşık 213 gram Kalınlık: 9,1 mm

En iyi General Mobile telefonlar listesinde GM 22 Pro da bulunuyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 4K ve 1080p video kaydı yapabiliyor.

General Mobile GM 22S Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,52 inç

: 6,52 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : HD+

: HD+ Piksel Yoğunluğu : 269 PPI

: 269 PPI İşlemci : MediaTek Helio G25

: MediaTek Helio G25 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB (256 GB MicroSD desteği)

: 64 GB (256 GB MicroSD desteği) Arka Kamera : 13MP + VGA + VGA

: 13MP + VGA + VGA Arka Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Yazılım : Android 11

: Android 11 Ağırlık : Yaklaşık 202 gram

: Yaklaşık 202 gram Kalınlık: 8,9 mm

General Mobile GM 22 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Piksel Yoğunluğu : 396 PPI

: 396 PPI İşlemci : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB (256 GB MicroSD desteği)

: 128 GB (256 GB MicroSD desteği) Arka Kamera : 48 MP (108 MP Süper Piksel Modu) + 5 MP + 2 MP

: 48 MP (108 MP Süper Piksel Modu) + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Yazılım : Android 11

: Android 11 Ağırlık : Yaklaşık 205 gram

: Yaklaşık 205 gram Kalınlık: 9,08 mm

General Mobile GM 23 SE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : HD+

: HD+ Piksel Yoğunluğu : 269 PPI

: 269 PPI İşlemci : MediaTek Helio G37

: MediaTek Helio G37 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB + 2 GB Genişletilmiş RAM

: 4 GB + 2 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 64 GB (256 GB MicroSD desteği)

: 64 GB (256 GB MicroSD desteği) Arka Kamera : 8 MP (32 MP Süper Piksel Modu) + VGA Kamera

: 8 MP (32 MP Süper Piksel Modu) + VGA Kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 7.5W

: 7.5W Yazılım : Android 12

: Android 12 Ağırlık : Yaklaşık 190 gram

: Yaklaşık 190 gram Kalınlık: 9,1 mm

En iyi General Mobile telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı General Mobile akıllı telefon modelleri hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.