Xiaomi Redmi Note 12 Pro Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi’nin Redmi Note 12 serisinin en üst modeli olan 12 Pro yüksek çözünürlüklü kamerası, geniş ekranı ve güçlü bataryası ile öne çıkan akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor.

Redmi Note 12 Pro ile ilgili kullanıcıların merak ettiği sorulardan biri ise bu cihazın suya dayanıklı olup olmadığı. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda su geçirgenliği ve suya dayanıklılık oranı belli testlere tabi tutularak sertifikalandırılıyor.

IP sertifikası adı verilen bu derecelendirmeye göre Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun aldığı değerler cihazın kullanışlılığını direkt olarak etkiliyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 12 Pro suya dayanıklı mı?

Bu yazımızda Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun su karşısındaki performansını sizin için inceledik. İşte, Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun suya dayanıklılık seviyesi!

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Su Geçirir mi?

Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun su geçirmeme seviyesini anlamak için IP derecesine bakıyoruz. Cihaz üstünde yapılan deney ve testlerin sonucunda Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun IP53 sertifikası aldığını görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor?

IP ifadesinin yanında yer alan ‘5’ değeri aslında suya değil toza karşı dayanıklılığı ifade ediyor. Bu derecelendirme sisteminde toza maksimum dayanıklılık seviyesi 6 olarak belirtiliyor. Yani söz konusu cihazın toza karşı yüksek bir dayanıklılığa sahip olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Su geçirgenliği için ise IP sertifikasında son basamakta yer alan rakamı baz alıyoruz. Xiaomi Redmi Note 12 Pro için 3 olarak belirtilen bu değer, suya karşı maksimum korumaya sahip olan cihazlarda ‘8’ ile ifade ediliyor.

Yani Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun su geçirmeme özelliğinin orta seviyenin bir tık altında kaldığını söyleyebiliriz. Direkt olarak cihazın suya girmesi büyük sıkıntılara neden olabilir.

Peki, Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun suya dayanıklılığı tam olarak ne kadar? Suya ne şekilde maruz kaldığında cihazın zarar görmemesini bekleyebiliriz? Gelin, birlikte bakalım.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Suya Dayanıklı mı?

IP68 olarak belirtilen maksimum derecelendirmeye sahip cihazlarda bile belli bir derinlik ve süre kısıtlaması bulunuyor. Yani cihaz belli bir basınçtan daha yükseğine, belli bir derinlikten daha fazlasına veya belli bir süreden daha fazla suya maruz kaldığında teknik sorunlar baş gösterebiliyor.

IP53 sertifikalı cihazlara genel olarak baktığımızda ise tamamen su ile temas anında %100 su geçirmeme özelliğinden söz etmek mümkün değil.

IP53 sertifikalı cihazlar için yapılan tanımlamalarda max. 60 derecelik bir açı ile cihaz gövdesine gelen suya karşı bir dayanıklılıktan söz ediliyor. Cihazı riske atmamak adına bu seviyeyi ‘sıçramalara karşı dayanıklı’ olarak adlandırmak daha garanti bir yaklaşım olabilir.

Bunun yanında IP sertifikalı cihazlarda suyun akış hızı, içeriğinde başka bir bileşen (klor, tuz, kimyasal gibi) bulunup bulunmadığı ve cihazın hassas noktalarına temas etme şekli gibi etmenler de suya karşı dayanıklılık konusunda etkili oluyor.

Bağlantı girişleri, hoparlör ve mikrofon gibi kısımlar akıllı telefonların su ve nemden hasar alma potansiyeli en yüksek bölgeler arasında sıralanıyor.

IP53 sertifikalı Xiaomi Redmi Note 12 pro üzerinden konuyu özetleyecek olursak, cihazın hassas bölgelerine yoğun bir su akışı olmaksızın az miktarda su ile temasa ve sıçramalara karşı cihazın belli bir oranda suya dayanıklılık gösterdiğinden söz edebiliriz.

Ancak, cihazın komple suyun içine batırılması gibi deneyleri kesinlikle önermiyoruz. Çünkü, IP53 sertifikası ile bu tarz deneylerin sonucunda cihazınızın hasar görme olasılığı oldukça yüksek.