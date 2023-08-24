Gmail’e GIF Ekleme Nasıl Yapılır?

GIF diğer bir ifadeyle Grafik Değişim Formatı, animasyonlu görsellerdir. GIF’ler sıklıkla hem kelimelerle hem de kelimelerin yerine kullanılırlar. Hemen hemen her sosyal medya platformunda ve mesajlaşma aracında yer alan GIF'ler, direkt e-postanın ana metnine de eklenebiliyor.

Gmail üzerinden önemli bir konu iletileceği zaman gönderilen kişinin dikkatini çekmek için GIF’lerden yararlanılabilir. Bu sayede eğlenceli şekilde anlatılmak istenilen karşı tarafa aktarılır. Peki, Gmail’e GIF ekleme işlemleri nasıl yapılır ve yöntemler nelerdir? Gelin birlikte bakalım!

Gmail’de E-Postaya GIF Ekleme

Gmail’e GIF eklemek düşünüldüğün çok daha kolay bir işlemdir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Gmail açılarak yeni bir posta sayfasına giriş yapılır.

E-posta üzerinden GIF eklenecek kısma geldikten sonra e-postanın altında konumlanan “Gönder” ile “Dosya Ekle” butonlarının sağındaki “Fotoğraf Ekle” kısmına tıklanır.

GIF, “Fotoğrafları buraya sürükleyin” yazılı kutuya sürüklenir. Daha sonra “Yüklenecek Fotoğrafları Seç” alanına tıklanarak dosyaların içerisinden GIF seçilir ve kopyalanıp görselin URL’sine yapıştırılır. Eğer hazır değilse GIPHY ve benzeri oluşturuculardan yararlanılabilir. Akabinde GIF masaüstüne kaydedilip bağlantısı da kopyalanarak Gmail’e yapıştırılır.

Mesajın göze hitap etmesi için GIF yeniden boyutlandırılır.

Yukarıdaki adımlardan sonra e-posta hazır hale gelmiş olacak. E-posta hazırlandıktan sonra “Gönder” butonuna tıklanarak karşı tarafa iletilir.

E-posta iletilen kişi, GIF’i e-postayla aynı satır içinde görüntülenebilir.

Gfycat ile Gmail’den E-Postaya GIF Ekleme

Gmail kenar çubuğu üzerinde (Kişilerin ve Takvimin) olduğu yerdeki “+” simgesine tıklanır. Daha sonra “G Suite Marketplace” olan ekrandan Gfycat eklentisi bulunur. Yükle butonuna tıklanarak yüklenmek istenilen Google hesabıyla ilgili adımlar tamamlanır.

Gmail’e gelen e-posta açıldığı zaman Gfycat simgesinin sağ kısmındaki kenar çubuğu üzerinde nasıl görüneceğine ulaşılır. Üzerine tıklandığında bir eklenti açılacak. Buradan e-postaya eklenecek GIF’ler görüntülenebilir.

Giphy ile Gmail’den E-Postaya GIF Ekleme

Giphy, GIF eklenebilecek en iyi web siteleri arasında yer alıyor. Giphy ile Gmail’den e-postaya GIF ekleyebilmek aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Gmail için öncelikle Giphy’nin web sitesine giriş yapılır.

“Google Chrome’a Ekle” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımlardan sonra uzantı cihaza kurulmuş oluyor. Uzantı kurulduktan sonra şu adımlar takip edilir;

Gmail’e giriş yapılır.

“E-posta Yaz” butonuna tıklanır.

Kullanıcı mesajını yazar.

GIF e-postaya yerleştirileceği zaman “Gönder” butonunun yanındaki yeni simgeye tıklanır.

Ekrana GIF alanı gelir.

Kullanıcı dilediği GIF’i seçip e-postayla gönderebilir.

Android Cihazda Gmail’e GIF Ekleme

Android cihazlardan Gmail’e GIF eklemek çok basittir. Akıllı telefon üzerinden öncelikle Gmail uygulamasına girilir. Yeni bir e-posta oluşturmak için “Oluştur” butonuna tıklanır.

E-posta oluşturma alanında GIF butonu yer alıyor. GIF’lerin tümüne ulaşmak için ekranda görünen butona tıklanır. Eğer buton görüntülenemiyorsa emojilerin olduğu alana tıklanır. GIF seçilerek e-postanın taslağına eklenir. Eklendikten sonra e-posta karşı tarafa sorunsuzca gönderilir.