En Hızlı GIF Bulma ve İndirme Sitesi: GIPHY

GIF'ler özellikle son dönemde sosyal medya platformlarında ve anlık mesajlaşma hizmetlerinde çok yaygın hâle geldi. GIF kullanan kişiler arasında popüler olan GIPHY isimli bir web sitesi bulunuyor. Peki, GIPHY nedir?

Uzun bir süredir internet kullanıcılarının vazgeçemediği hareketli resimlere GIF denir. GIF paylaşmak bu dönemde oldukça popüler ve insanlar bazen birbirlerine gif göndererek mesajlaşıyorlar.

GIF bu kadar yaygınlaşmışken yavaş yavaş GIF stoğunuz tükenebilir. Üzülmeyin sizlere bu blog yazısında anlatacağımız web sitesi ile yüzlerce hatta binlerce GIF'e hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

GIPHY Nedir?

GIPHY yüzlerce ve hatta binlerce içeriği bünyesinde barındıran bir GIF galerisidir. Platformda "Trending" bölümünden şu anda popüler olan GIF'lere ulaşabilirsiniz. Web sitesi üzerinden çok kolay ve hızlı şekilde GIF paylaşabilirsiniz. Ayrıca siz de paylaşmak istediğiniz GIFleri bu siteye yükleyebilirsiniz.

Sitenin en güzel yanı etiketleme sistemine sahip olması. Yani aramak istediğiniz bir GIF'i etiket ile rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Mesela "Tech" yazdığınız zaman teknoloji ile ilgili içerikler karşınıza çıkacaktır. İşin en kötü yanı ise sitenin Türkçe dil desteği yok.

Sitenin kullanıcıları memnun etmek için yaptığı menüde bazı kısa yollar bulunuyor. Mesela kategorilere girerek GIF'leri sınırlandırabiliyorsunuz. Favori gifleri ve en çok oy almış 100 GIF'e hiç zorlanmadan ulaşabilirsiniz. En çok GIF paylaşan ve en çok oy alan kayıtlı kullanıcıları da görebileceğiniz ayrı bir alan sizleri bekliyor.

GIPHY Nasıl Kullanılır?

GIPHY sitesini açın.

Trending bölümünden popüler GIF'lere göz atabilirsiniz.

Üst kısımdaki üç noktaya tıklayabilir ve kategori seçebilirsiniz.

Arama kutucuğuna bulmak istediğiniz GIF'i yazıp Enter'a basabilirsiniz.

Bir GIF'i görüntüleyin.

Share butonuna basın.

Paylaşmak istediğiniz sosyal medya platformunu seçin.

"Copy GIF Link" butonuna tıklayarak GIF'in bağlantısını kopyalayabilirsiniz.

Embed'e tıklayarak web siteye ekleme koduna ulaşabilirsiniz.

Popüler web sitesi GIPHY'i çok kolay bir şekilde kullanabilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak GIPHY isimli web sitesini açın. Siteyi görüntüledikten sonra üst kısımda Trending bölümünü göreceksiniz. Bu bölümde son dönemin en popüler GIF'leri yer alır.

Ekranın üst kısmında yer alan üç noktaya tıkladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencereden animeden oyunlara kadar çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bunlardan birine tıklayarak yalnızca o kategorideki GIF'leri görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal medya platformu veya anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden paylaşmak istediğiniz GIF'i bulmak için arama kutucuğunu kullanabilirsiniz. Kutucuğa GIF'i yazıp Enter tuşuna basarak söz konusu içeriğe ulaşabilirsiniz. Bir GIF'i paylaşmak için öncelikle içeriği görüntüleyin ve ardından Share butonuna basın.

Share butonuna bastığınızda çeşitli butonlar ile karşılaşacaksınız. Paylaşmak istediğiniz sosyal medya platformunu seçin. "Copy GIF Link" butonuna tıklayarak GIF'in bağlantısını kopyalayabilmeniz mümkün. Bunların yanı sıra Embed'e tıklayarak web siteye ekleme koduna da erişebilirsiniz.

GIPHY'de GIF İndirme Adımları Neler?

GIPHY sitesini açın.

Bir GIF görüntüleyin.

GIF'e sağ tıklayın.

"Resmi farklı kaydet" seçeneğini seçin.

İndirilecek konumu belirleyin.

"Kaydet" butonuna basın.

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan GIPHY sitesinde istediğiniz GIF dosyasını bilgisayarınıza kolayca indirebilirsiniz. Bunun için öncelikle GIPHY sitesini ziyaret edin ve hemen ardından indirmek istediğiniz GIF'i görüntüleyin.

GIF'in üzerine sağ tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Resmi farklı kaydet" seçeneğini seçin. Daha sonra yeni bir pencere çıkacak. Bu pencereden indirilecek konumu belirleyin. Son olarak "Kaydet" butonuna basın.

Bu yazıda son yıllarda büyük bir popülerliğe ulaşan ve çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen GIPHY sitesi ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca herhangi bir program yüklemeden videolardan GIF yapmak istiyorsanız program kullanmadan videolardan GIF yapma isimli yazımıza göz atabilirsiniz.