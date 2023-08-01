En İyi Ejderha Filmleri - 2023
2023 yılında izlenebilecek en iyi ejderha filmleri neler? Bu yazıda ejderha temasına sahip başarılı yapımların bulunduğu bir liste oluşturduk.
Ejderha filmleri izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede ejderha temasına sahip çeşitli yapımlar bulunuyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.
Ejderha hikâyeleri masallardan beyaz perdeye taşındı. Ejderhalar genellikle beyaz perdede insanlık için bir tehdit olarak tasvir edilir fakat bazı yapımlarda ise insanın en iyi dostu olarak gösterilir. Günümüzde ejderha temasına sahip pek çok yapım bulunuyor.
Ejderha temasına sahip yapımların bazıları çok beğenilirken bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Bu yazıda ejderha temasına sahip en başarılı fantastik filmleri bir arada topladık. Eğer ejderha filmi izlemek istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.
En İyi Ejderha Filmleri Listesi
- Pete’s Dragon
- Reign of Fire
- DragonHeart serisi
- Eragon
- How to Train Your Dragon serisi
- D-War
- Dragonslayer
- Maleficent
- Dungeons & Dragons serisi
- Harry Potter And The Goblet Of Fire
- Wish Dragon
- Dragon Rider
Ejderha filmi önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Pete’s Dragon
- IMDb Puanı: 6,7
- Yaş Sınırı: 7+
- Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley ve dahası
2016 yılında vizyona giren Pete's Dragon filminde Pete ile Elliott isimli ejderhanın maceralarına tanık oluyoruz. Aksiyon, macera ve komedi ögelerini içeren yapımda ejderha, insanın en iyi dostu olarak tasvir edilmiş.
65 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 143,7 milyon dolar hasılat elde etti. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki filmi Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
Reign of Fire
- IMDb Puanı: 6,2
- Yaş Sınırı: PG-13
- Oyuncular: Matthew McConaughey, Christian Bale, Izabella Scorupco ve dahası
Reign of Fire (Ateş Krallığı) isimli yapımda ejderhalar gezegen üzerinde hakimiyet kurmak için harekete geçer. Fantastik, aksiyon ve macera ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Rob Bowman üstlendi. 2002 yılında vizyona giren yapım 1 saat 41 dakika uzunluğunda.
DragonHeart Serisi
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: PG-13
- Oyuncular: Dennis Quaid, Sean Connery (seslendirme), Dina Meyer ve dahası
En iyi ejderha filmleri arasında DragonHeart serisi de bulunuyor. 1996 yılında vizyona giren serinin ilk filmi DragonHeart'ta ejderha ile şövalye, kötü niyetli kralı durdurmak için iş birliği yapmalıdır. Toplamda dört yapımdan oluşan serinin son filmi 2020 yılında vizyona girdi.
Eragon
- IMDb Puanı: 5,1
- Yaş Sınırı: 7+
- Oyuncular: Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons ve dahası
2006 yılında vizyona giren filmde Eragon isimli genç bir ejderha yumurtası ile karşılaşır. Bir süre sonra yumurta çatlar ve içerisinden bir ejderha yavrusu çıkar. Aksiyon, macera ve aile ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Stefen Fangmeier üstlendi.
How to Train Your Dragon serisi
- IMDb Puanı: 8,1
- Yaş Sınırı: 7+
- Oyuncular: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson ve dahası
IMDb puanı yüksek animasyon filmleri arasında yer alan How to Train Your Dragon'da ejderhayı öldürmek yerine onunla arkadaş olan Hissup'un Viking savaşçısı olabileceğine köyde yaşayan insanlara ve babasına kanıtlaması gerekir. Toplamda üç yapımdan oluşan serinin ilk filmi 2010 yılında vizyona girdi.
Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen serinin ilk iki filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
D-War
- IMDb Puanı: 3,5
- Yaş Sınırı: PG-13
- Oyuncular: Jason Behr, Amanda Brooks, Robert Forster ve dahası
Aksiyon, dram ve fantastik ögelerini içeren D-War isimli yapımda insanlar ejderhaları durdurmaya çalışıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hyung-rae Shim'in üstlendiği film 2007 yılında vizyona girdi. Güney Kore yapımı D-War 35 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 75 milyon dolar hasılat elde etti.
Dragonslayer
- IMDb Puanı: 6,6
- Yaş Sınırı: PG
- Oyuncular: Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph Richardson ve dahası
Aksiyon, macera ve fantastik ögelerini içeren Dragonslayer (Ejderha Avcısı) isimli yapımda genç büyücüye ejderhayı durdurması için bir görev verilir. 1981 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Matthew Robbins üstlendi. 1 saat 48 dakika uzunluğundaki filmin senaristliğini ise Hal Barwood ve Matthew Robbins yaptı.
Maleficent
- IMDb Puanı: 6,9
- Yaş Sınırı: 7A
- Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ve dahası
Angelina Jolie filmleri arasında yer alan Maleficent, Uyuyan güzel masalını Malefiz'in gözünden anlatıyor. 2014 yılında vizyona giren yapım 180 milyon dolar bütçe ile çekildi. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki yapım 758 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük başarı elde etti.
Dungeons & Dragons Serisi
- IMDb Puanı: 3,6
- Yaş Sınırı: PG-13
- Oyuncular: Justin Whalin, Jeremy Irons, Zoe McLellan ve dahası
Toplamda üç filmden oluşan Dungeons & Dragons (Zindan ve Ejderha) serisinin ilk filmi 2000 yılında vizyona girdi. Aksiyon, fantastik ve macera ögelerine sahip olan serinin ilk filminin yönetmenliğini Courtney Solomon üstlenirken diğer iki filmin yönetmenliğini ise Gerry Lively yaptı.
Harry Potter And The Goblet Of Fire
- IMDb Puanı: 7,7
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ve dahası
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Harry Potter serisinin Harry Potter And The Goblet Of Fire (Harry Potter ve Ateş Kadehi) filminde de ejderha yer alıyor. 2005 yılında vizyona giren film, 896 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarı elde etti.
Harry Potter Film Serisi Hangi Sırayla İzlenir?
Harry Potter film serisi izleme sırası nasıl olmalı? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan serinde çok sayıda yapım yer alıyor.
Wish Dragon
- IMDb Puanı: 7,2
- Yaş Sınırı: 7+
- Seslendirme: Jimmy Wong, John Cho, Constance Wu ve dahası
Din isimli genç, dilekleri gerçeğe dönüştüren bir ejderha ile tanışır. 1 saat 42 dakika uzunluğundaki Wish Dragon (Sihirli Ejder) 2021 yılında çıktı. Yönetmenliğini Chris Appelhans'ın üstlendiği Sihirli Ejder filmini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Dragon Rider
- IMDb Puanı: 5,7
- Yaş Sınırı: 6+
- Seslendirme: Thomas Brodie-Sangster, Freddie Highmore, Felicity Jones ve dahası
2020 yapımı Dragon Rider (Ejderham ve Ben), maceraya dolu bir yolculuğa adım atan Firedrake ve ejderhanın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Tomer Eshed'in üstlendiği Ejderham ve Ben 1 saat 31 dakika uzunluğunda.
Bu yazıda en iyi ejderha filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı ejderha filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR