En İyi Ejderha Filmleri - 2023

Ejderha filmleri izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede ejderha temasına sahip çeşitli yapımlar bulunuyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Ejderha hikâyeleri masallardan beyaz perdeye taşındı. Ejderhalar genellikle beyaz perdede insanlık için bir tehdit olarak tasvir edilir fakat bazı yapımlarda ise insanın en iyi dostu olarak gösterilir. Günümüzde ejderha temasına sahip pek çok yapım bulunuyor.

Ejderha temasına sahip yapımların bazıları çok beğenilirken bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Bu yazıda ejderha temasına sahip en başarılı fantastik filmleri bir arada topladık. Eğer ejderha filmi izlemek istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

En İyi Ejderha Filmleri Listesi

Pete’s Dragon

Reign of Fire

DragonHeart serisi

Eragon

How to Train Your Dragon serisi

D-War

Dragonslayer

Maleficent

Dungeons & Dragons serisi

Harry Potter And The Goblet Of Fire

Wish Dragon

Dragon Rider

Ejderha filmi önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Pete’s Dragon

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley ve dahası

2016 yılında vizyona giren Pete's Dragon filminde Pete ile Elliott isimli ejderhanın maceralarına tanık oluyoruz. Aksiyon, macera ve komedi ögelerini içeren yapımda ejderha, insanın en iyi dostu olarak tasvir edilmiş.

65 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 143,7 milyon dolar hasılat elde etti. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki filmi Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Reign of Fire

IMDb Puanı : 6,2

: 6,2 Yaş Sınırı : PG-13

: PG-13 Oyuncular: Matthew McConaughey, Christian Bale, Izabella Scorupco ve dahası

Reign of Fire (Ateş Krallığı) isimli yapımda ejderhalar gezegen üzerinde hakimiyet kurmak için harekete geçer. Fantastik, aksiyon ve macera ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Rob Bowman üstlendi. 2002 yılında vizyona giren yapım 1 saat 41 dakika uzunluğunda.

DragonHeart Serisi

IMDb Puanı : 6,4

: 6,4 Yaş Sınırı : PG-13

: PG-13 Oyuncular: Dennis Quaid, Sean Connery (seslendirme), Dina Meyer ve dahası

En iyi ejderha filmleri arasında DragonHeart serisi de bulunuyor. 1996 yılında vizyona giren serinin ilk filmi DragonHeart'ta ejderha ile şövalye, kötü niyetli kralı durdurmak için iş birliği yapmalıdır. Toplamda dört yapımdan oluşan serinin son filmi 2020 yılında vizyona girdi.

Eragon

IMDb Puanı : 5,1

: 5,1 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons ve dahası

2006 yılında vizyona giren filmde Eragon isimli genç bir ejderha yumurtası ile karşılaşır. Bir süre sonra yumurta çatlar ve içerisinden bir ejderha yavrusu çıkar. Aksiyon, macera ve aile ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Stefen Fangmeier üstlendi.

How to Train Your Dragon serisi

IMDb Puanı : 8,1

: 8,1 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson ve dahası

IMDb puanı yüksek animasyon filmleri arasında yer alan How to Train Your Dragon'da ejderhayı öldürmek yerine onunla arkadaş olan Hissup'un Viking savaşçısı olabileceğine köyde yaşayan insanlara ve babasına kanıtlaması gerekir. Toplamda üç yapımdan oluşan serinin ilk filmi 2010 yılında vizyona girdi.

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen serinin ilk iki filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

D-War

IMDb Puanı : 3,5

: 3,5 Yaş Sınırı : PG-13

: PG-13 Oyuncular: Jason Behr, Amanda Brooks, Robert Forster ve dahası

Aksiyon, dram ve fantastik ögelerini içeren D-War isimli yapımda insanlar ejderhaları durdurmaya çalışıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hyung-rae Shim'in üstlendiği film 2007 yılında vizyona girdi. Güney Kore yapımı D-War 35 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 75 milyon dolar hasılat elde etti.

Dragonslayer

IMDb Puanı : 6,6

: 6,6 Yaş Sınırı : PG

: PG Oyuncular: Peter MacNicol, Caitlin Clarke, Ralph Richardson ve dahası

Aksiyon, macera ve fantastik ögelerini içeren Dragonslayer (Ejderha Avcısı) isimli yapımda genç büyücüye ejderhayı durdurması için bir görev verilir. 1981 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Matthew Robbins üstlendi. 1 saat 48 dakika uzunluğundaki filmin senaristliğini ise Hal Barwood ve Matthew Robbins yaptı.

Maleficent

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 7A

: 7A Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ve dahası

Angelina Jolie filmleri arasında yer alan Maleficent, Uyuyan güzel masalını Malefiz'in gözünden anlatıyor. 2014 yılında vizyona giren yapım 180 milyon dolar bütçe ile çekildi. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki yapım 758 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük başarı elde etti.

Dungeons & Dragons Serisi

IMDb Puanı : 3,6

: 3,6 Yaş Sınırı : PG-13

: PG-13 Oyuncular: Justin Whalin, Jeremy Irons, Zoe McLellan ve dahası

Toplamda üç filmden oluşan Dungeons & Dragons (Zindan ve Ejderha) serisinin ilk filmi 2000 yılında vizyona girdi. Aksiyon, fantastik ve macera ögelerine sahip olan serinin ilk filminin yönetmenliğini Courtney Solomon üstlenirken diğer iki filmin yönetmenliğini ise Gerry Lively yaptı.

Harry Potter And The Goblet Of Fire

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ve dahası

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Harry Potter serisinin Harry Potter And The Goblet Of Fire (Harry Potter ve Ateş Kadehi) filminde de ejderha yer alıyor. 2005 yılında vizyona giren film, 896 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarı elde etti.

Wish Dragon

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Seslendirme: Jimmy Wong, John Cho, Constance Wu ve dahası

Din isimli genç, dilekleri gerçeğe dönüştüren bir ejderha ile tanışır. 1 saat 42 dakika uzunluğundaki Wish Dragon (Sihirli Ejder) 2021 yılında çıktı. Yönetmenliğini Chris Appelhans'ın üstlendiği Sihirli Ejder filmini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Dragon Rider

IMDb Puanı : 5,7

: 5,7 Yaş Sınırı : 6+

: 6+ Seslendirme: Thomas Brodie-Sangster, Freddie Highmore, Felicity Jones ve dahası

2020 yapımı Dragon Rider (Ejderham ve Ben), maceraya dolu bir yolculuğa adım atan Firedrake ve ejderhanın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Tomer Eshed'in üstlendiği Ejderham ve Ben 1 saat 31 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda en iyi ejderha filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı ejderha filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.