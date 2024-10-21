Google Chrome Okuma Modu Nedir, Nasıl Açılır?
Google Chrome okuma modu sayesinde reklamlara takılı kalmadan sadece okuduğunuz metne odaklanın! İşte, Google Chrome okuma modunu kullanma rehberi!
İnternette makale okurken dikkatinizi dağıtan reklamlardan ve diğer nesnelerden dolayı konsantrasyonunuz bozuluyorsa bunun bir çözümü var. Google Chrome okuma modu özelliği sayesinde makale içeren sayfalarda ilgili metin haricindeki gereksiz nesneleri tek bir butona dokunarak ortadan kaldırabilirsiniz.
Bu içerikte Google Chrome okuma modunun nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı ve nasıl aktif hale getirildiği ile ilgili tüm detayları kaleme aldık. İşte, Google Chrome okuyucu modu ile ilgili bilmeniz gereken her şey!
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Google Chrome Okuma Modu Nedir?
Opera ve Safari gibi tarayıcıda sıkça kullanılan bir özellik olan okuma modu Google Chrome’da da aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Bu moda geçtiğinizde tarayıcıda makale okumak her zamankinden çok daha kolay bir hale geliyor. Nasıl mı? Detayları anlatıyoruz.
- Google Chrome okuma modu, okumakta olduğunuz makalenin bulunduğu sayfada ‘gereksiz’ olarak nitelendirebileceğiniz tüm detayları ortadan kaldırıyor. Bu detayların başında da şüphesiz reklamlar geliyor.
- Okuyucunun dikkatini dağıtan nesneleri imha eden bu özellik, ilgili makaleye daha kolay odaklanmanıza yardımcı oluyor. Özellikle konsantrasyon sorunu yaşayanlar için biçilmiş bir kaftan olduğunu söyleyebiliriz.
- Chrome’da okuma modunu aktifleştirmek için direkt olarak üstüne tıklayıp özelliği aktifleştireceğiniz bir butona yer verilmemiş. Yine de bu modu açmak için yapmanız gereken işlemler sandığınız kadar karmaşık değil.
- İçeriğin devamında Google Chrome okuyucu modu açma işlemini nasıl yapacağınızı en basit haliyle anlatıyoruz.
Google Chrome Okuma Modu Nasıl Açılır?
- Google Chrome okuma modunu açmak için kullandığınız tarayıcı sürümünün Chrome 75 ve daha üstü olması gerekiyor.
- Kullandığınız sürümün bu özelliği desteklediğinden eminseniz, öncelikle Google Chrome tarayıcıyı başlatın.
- Adres çubuğuna ''chrome://flags/#enable-reader-mode’’ ibaresini girin.
- Karşınıza çıkan menüde bulunan ‘etkinleştir’ butonuna tıklayın.
- Tarayıcıyı kapatıp tekrar açın.
- Bu işlemi yaptıktan sonra içinde makale olan bir sayfa açın.
- Bu sayfa açıkken adres çubuğunun yan tarafında bir simge bulunduğunu göreceksiniz.
- Adres çubuğunun sağında bulunan bu simge okuyucu modunu aktif hale getirmek için dokunmanız gereken butonu temsil ediyor.
- Makalenin bulunduğu sitede bu ikona tıkladığınızda sayfa görünümünün değiştiğini ve okuma modunun aktif hale geldiğini görebilirsiniz.