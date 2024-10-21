Google Chrome Okuma Modu Nedir, Nasıl Açılır?

İnternette makale okurken dikkatinizi dağıtan reklamlardan ve diğer nesnelerden dolayı konsantrasyonunuz bozuluyorsa bunun bir çözümü var. Google Chrome okuma modu özelliği sayesinde makale içeren sayfalarda ilgili metin haricindeki gereksiz nesneleri tek bir butona dokunarak ortadan kaldırabilirsiniz.

Bu içerikte Google Chrome okuma modunun nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı ve nasıl aktif hale getirildiği ile ilgili tüm detayları kaleme aldık. İşte, Google Chrome okuyucu modu ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Google Chrome Okuma Modu Nedir?

Opera ve Safari gibi tarayıcıda sıkça kullanılan bir özellik olan okuma modu Google Chrome’da da aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Bu moda geçtiğinizde tarayıcıda makale okumak her zamankinden çok daha kolay bir hale geliyor. Nasıl mı? Detayları anlatıyoruz.

Google Chrome okuma modu, okumakta olduğunuz makalenin bulunduğu sayfada ‘gereksiz’ olarak nitelendirebileceğiniz tüm detayları ortadan kaldırıyor. Bu detayların başında da şüphesiz reklamlar geliyor.

Okuyucunun dikkatini dağıtan nesneleri imha eden bu özellik, ilgili makaleye daha kolay odaklanmanıza yardımcı oluyor. Özellikle konsantrasyon sorunu yaşayanlar için biçilmiş bir kaftan olduğunu söyleyebiliriz.

Chrome’da okuma modunu aktifleştirmek için direkt olarak üstüne tıklayıp özelliği aktifleştireceğiniz bir butona yer verilmemiş. Yine de bu modu açmak için yapmanız gereken işlemler sandığınız kadar karmaşık değil.

İçeriğin devamında Google Chrome okuyucu modu açma işlemini nasıl yapacağınızı en basit haliyle anlatıyoruz.

Google Chrome Okuma Modu Nasıl Açılır?