Google Chrome’da “Ağ Değişikliği Algılandı” Hatası ve Çözümü

Google Chrome kullanıcıları çeşitli nedenlerden dolayı “ERR_NETWORK_CHANGED” bağlantınız kesildi ve ağ değişikliği algılandı sorunuyla karşılaşabilir. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında aşağıda sizler için hazırladığımız çözüm önerilerini deneyebilirsiniz. İşte Google Chrome’da “ağ değişikliği algılandı” hatası çözümü!

Google Chrome’da “Ağ Değişikliği Algılandı” Hatası Çözümleri

Google Chrome’da “ağ değişikliği algılandı” hatası çözümleri şu şekildedir:

1. Chrome Kapatılıp Yeniden Açılmalı

Chrome’da meydana gelen “ağ değişikliği algılandı” sorununun en basit yöntemleri arasında tarayıcının kapatılıp yeniden açılması yer alıyor. Yalnız bazı durumlarda bu çözüm önerisi %100 etkili değil. Sorun çözülmediği takdirde diğer yöntemlere geçilmelidir.

2. Tarama Geçmişini Temizleme

Google Chrome’daki tarama geçmişi temizlenerek birçok sorunun önüne geçilir. Bu yöntem için Chrome’in sağ üst köşesinde konumlanan üç dikey noktaya tıklanır. Buradan “Geçmiş” sekmesine gidilerek geçmişte girilen sayfalar görüntülenir. Geçmişin görüntülendiği sayfa üzerinde “Tarama Verilerini Temizle” butonu bulunuyor.

“Tarama Verilerini Temizle” butonu üzerinde arama verileri ve ne kadar geriye gidileceğini gösteren bir pencere ekrana yansır. Chrome’da ağ değişikliği algılandı sorununu çözmek için hem önbellek hem de arama geçmişi ve çerezler temizlenmelidir.

3. Proxy Ayarları Kontrol Edilmeli

Proxy sunucusu, internetle kullanıcı arasında ağ geçidi olarak görev yapıyor. Proxy sunucusu gizlilik ve güvenlik noktasında öne çıkıyor. Ancak bazen Chrome’da problemlere neden olabiliyor. Problemleri tespit etmek ve çözmek için Proxy ayarları şöyle kontrol edilmeli;

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç dikey noktaya basılır.

Ekrana gelen liste içerisinden “Ayarlar’a” tıklanır.

Ayarlar penceresinin sol kısmında konumlanan “Gelişmiş” sekmesine basılır.

“Sistem” butonunun altındaki “Bilgisayarınızın Proxy ayarlarını açın” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

4. Cihaz Yazılımı Güncellenmeli

Google Chrome’da “ağ değişikliği algılandı” hatası çözümü için kullanılan cihazın yazılımı güncellenmelidir. Cihaz yazılımının güncelleme zamanı kontrol ederek gerektiği takdirde hızlıca güncelleme yapılmalıdır.

Windows bilgisayarlarda güncelleme zamanı, “Ayarlar” ve “Güncelleme ve Güvenlik” kısmından kontrol edilir. iOS işletim sistemli cihazlardaysa “Ayarlar” ve “Yazılım Güncelleme” kısmından gerçekleşiyor.

5. Wi-Fi Yönlendirici Yeniden Başlatılmalı

Chrome’daki ağ değişikliği algılandı sorununu çözebilmek uygulanacak yöntemlerden birisi de Wi-Fi yönlendiricisinin yeniden başlatılmasıdır. Wi-Fi yönlendiricisi, bir dakika kapatılıp yeniden açılmalıdır. Wi-Fi yönlendiricisinin yeniden başlatılması, modemin arkasında yer alan kablonun çıkarılıp biraz beklendikten sonra yeniden takılmasıyla gerçekleşir.

6. Chrome Uzantılarının Devre Dışı Bırakılması

Google Chrome üzerindeki uzantılar, tarayıcının sağlıklı çalışmasına engel olur. Tarayıcı üzerinde bazı uzantıların etkin olması ağ hatasına neden olduğu için Chrome’daki uzantıların geçici olarak mutlaka devre dışı bırakılması gerekiyor. Chrome’nin sağ üst köşesinde yer alan üç dikey nokta seçilir.

Listenin alt tarafındaki “Diğer Araçlar” butonuna basılarak uzantılar görüntülenir. “Uzantılar” sekmesine tıklandıktan açılır menüye giriş yapılır. Açılır menü içerisinde tarayıcıya indirilen tüm eklentilere ulaşılır. Eklentilerin her birisinin sağ alt köşesinde geçiş çubuğu bulunuyor. Bu geçiş çubuğu sayesinde eklentiler devre dışı bırakılır ya da aktifleştirilir.

7. DNS Ayarları Temizlenmeli

Chrome üzerinde meydana gelen “ağ değişikliği algılandı” problemi DNS ayarlarında temizleme yapılmalıdır. Windows cihazlarda DNS ayarlarını temizlemek için öncelikle “Win + R” tuşuna tıklanır. Akabinde komut istemine gidilip açılması sağlanır. Komut istemi açıldıktan sonra “ipconfig/flushdns” girilip “Enter” tuşuna basılır.

macOS cihazlarındaysa DNS ayarlarını temizlemek için “Command + Space” tuşlanır. Terminal uygulamasına ve hemen akabinde “sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder” komutu girilir. Komut girildikten sonra yönetici parolasıyla giriş sağlanır.

8. Gereksiz Ağ Bağlantıları Kaldırılmalı

Ağ değişikliği algılandı sorununu çözmek için ilk olarak istenmeyen ağ bağlantılarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihazın ayarlarından “Ağ” ya da “Bağlantılar” butonuna tıklanır. Burada istenmeyen ağ bağlantıları varsa hemen kaldırılır.

9. Google Chrome Güncellenmeli

Ağ hatalarının önüne geçmek için Google Chrome’da güncellenmelidir. Google Chrome’un sağ üst köşesinde konumlanan üç noktaya basılır. İlk olarak “Yardım” daha sonra “Google Chrome Hakkında” butonuna basılır. Chrome’in güncelliği kontrol edilip gerek görüldüğünde güncelleme yapılmalıdır.

10. Google Chrome Ayarları Sıfırlanmalı

Google Chrome’in sağ üst köşesinde konumlanan üç noktaya basılıp akabinde açılır menüye ulaşılır. Açılır menünün alt tarafında konumlanan “Ayarlar” butonu seçilir. Ayarlar sekmesinin üst arama çubuğu üzerine “Sıfırla” yazılır. “Ayarları Sıfırla” seçilip işlem tamamlanır.

Yukarıda bahsettiğimiz adımları yaptığınız halde sorun giderilmiyorsa o zaman mutlaka bir uzmandan yardım alınız.