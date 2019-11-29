Google Chrome Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

Google Chrome tüm tarayıcılar arasında hem mobil hem de masaüstü platformlar genelinde kullanım payının %60'ından fazlasına sahiptir. Google Chrome'un bu kadar popüler olmasının başta gelen nedenlerinden biri, çok basit ve hızlı olması ve ayrıyeten işlevselliği artıracak 11.000'den fazla uzantıya erişiminizin olmasıdır.

Google Chrome'un da diğer her şey gibi belirli dezavantajları vardır. Google Chrome kullanıcılarının sıkça karşılaştığı sorunlardan biri de siyah ekran sorunudur. Google Chrome'da siyah ekran sorunu ile karşılaşırsanız bu sorunu çözmenizin birkaç yolu vardır. İşte, Google Chrome siyah ekran sorununun çözümü!

1. Google Chrome'da Kullandığınız Uzantıları Devre Dışı Bırakın

Google Chrome web mağazasında yer alan uzantılar, üçüncü taraf uzantılardır. Google Chrome web mağazasında yer alan uzantılar üçüncü taraf uzantılar olduğundan ve Google tarafından geliştirilmediğinden ötürü Google Chrome'un güncellemeleri ile bazen doğru bir şekilde çalışmayabilir.

Siyah ekran sorununun uzantılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek istiyorsanız tüm uzantıları devre dışı bırakmalısınız. Siyah ekran sorunu düzelirse uzantılardan biri problemlidir. Sorunun hangi uzantıdan kaynaklandığını öğrenene kadar uzantılarını teker teker etkinleştirin.

2. Donanım Hızlandırmasını Devre Dışı Bırakın

Chrome'daki siyah ekran sorunlarına yönelik çözümlerden biri, donanım hızlandırmasını devre dışı bırakmaktır. Donanım hızlandırmasını devre dışı bırakmak için şu adımları takip edin:

Google Chrome kısayolunun üzerine sağ tıklayın ve "Özellikler" yazısının üzerine tıklayın.

kısayolunun üzerine sağ tıklayın ve yazısının üzerine tıklayın. Kısayollar sekmesinin açık olduğundan emin olun.

Hedef yazısının hemen yanında yer alan kutunun içindeki yazının sonuna --disable-gpu yazısını ekleyin ve ayarları kaydedin.

yazısını ekleyin ve ayarları kaydedin. Google Chrome tarayıcısını başlatın ve ayarlara gidin.

"Gelişmiş" yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. "Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan" seçeneğini devre dışı bırakın.

seçeneğini devre dışı bırakın. Google Chrome'u yeniden başlatın.

3. Tarayıcı Penceresini Yeniden Boyutlandırın

Google Chrome siyah ekran sorunu ile karşılaştığınızda pencerenizi yeniden boyutlandırmayı deneyin.

4. Google Chrome'u Varsayın Ayarlara Döndürün

Google Chrome'da siyah ekran sorununu yaşamaya devam ediyorsanız Google Chrome tarayıcısını varsayılan ayarlara döndürebilirsiniz. Google Chrome tarayıcısını sıfırladığınızda tüm uzantılar kaldırılır ve her şey orijinal duruma getirilir.

Google Chrome tarayıcısını varsayılan ayarlara döndürmek için şu adımları takip edin: