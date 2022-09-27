En İyi 10 Ebeveyn Takip Programı (Ücretsiz)

Ebeveyn takip programı kullanmak artık anne ve babalar için bir zorunluluktur. Geçmişte çocuklarınızın sadece dışarıda neler yaptığını takip etmeniz gerekiyordu fakat internetin yaygınlaşmasından ötürü yeni doğan çocuklar da internet kullanımına büyük ilgi duymaya başladı.

Çocuklar taklit ederek büyür. Herkesin elinde akıllı telefon ya da tabletin olduğu bu dönemde onların da tablete ve akıllı telefona yönelmesi olağan bir durumdur. Ne var ki bazı web siteleri ve uygulamalar, çocukların kişisel gelişimine zararlı içerikler barındırabiliyor.

Bütün bunlardan çocuğunuzu uzak tutmak isteyebilirsiniz. Onlara telefon ya da tablet vermemenin doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Bu anlaşılabilir bir istek olsa da bunun yerine başvurabileceğiniz çok daha etkili bir yöntem var.

Çocuklarınızın internet kullanımını tamamen kısıtlamak yerine onların internette nelere göz atabileceğine küçük bir sınırlama getirmek hem çocuğunuzun üzülmesinin önüne geçebilir hem eğlenceli ve eğitici içeriklerle daha iyi bir şekilde büyümesini sağlarsınız.

Mobil uygulama geliştiricileri, çocukların akıllı telefonlarla neler yaptığını takip etmek isteyen ebeveynlere yardımcı olmak üzere Android ve iOS kullanıcılarına pek çok uygulama sunuyor.

Çocuğunuzun mobil cihazında geçirdiği süreyi takip etmekten onun sakıncalı web sitelerine girmesini ve kullanmasını istemediğiniz uygulamalara erişmesini engellemeye kadar çok sayıda imkân sunan bu uygulamaları sizin için bir liste altında topladık. Bu uygulamaların bütün ayrıntılarını aşağıdan görebilirsiniz.

Ücretsiz 10 Ebeveyn Takip Programı

Kids Place

MMGuardian Parental Control

Screen Time - Parental Control

SecurTeen

Kaspersky SafeKids with GPS

Norton Family

Google Family Link

ESET Parental Control

FamilyTime Parental Control

Net Nanny Parental Control App

Play Store ve App Store'da bulabileceğiniz, Windows PC için indirebileceğiniz en iyi ebeveyn kontrolü uygulamaları yukarıdaki uygulamalardan oluşuyor. Bu uygulamaların birbirinden ilgi çekici özellikleri olsa da bir uygulama sağladığı avantajlarla diğer uygulamaların önüne geçebilir. Hangisini kullanacağınıza karar vermek için aşağıda her biri hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinebilirsiniz.

Kids Place

Bu uygulama, bocuğunuzun belirli uygulamaları açmasını, yeni uygulama indirmesini, rehberde kayıtlı olup olmaması fark etmeksizin herhangi numarayı aramasını, başkalarına mesaj atmasını ve cihaz sahibine masraf çıkaracak diğer tüm eylemlerde bulunmasını engeller.

Uygulama ana ekrana sadece ebeveynin kullanmakta sakınca görmediği uygulamaların sıralanmasını sağlıyor. Uygulama o kadar çok çeşitlilik sağlıyor ki bu uygulamada çocuklarınıza özel duvar kâğıdı seçmeniz bile mümkündür.

Uygulamanın sunduğu gelen aramaları engelleme özelliğini etkinleştirmeniz hâlinde de gelen aramalar otomatik olarak engelleniyor.

Uygulamanın Play Store sayfasındaki beyanına göre üçüncü taraflar ile veri paylaşımı yapılmıyor. Kullanıcının cihazından toplanan veriler arasında ise konum, ad ve e-posta adresi gibi kişisel bilgiler, yüklü uygulamalardaki faaliyetler gibi veriler yer alıyor.

Bu uygulamanın çalışabilmesi için uygulamalardaki faaliyetlerin toplanması gerekiyor. Kullanıcıdan verilmesi istenen çoğu iznin arkasında sağlam bir gerekçe var.

Ayrıca verilerin açık bir şekilde değil de şifrelenerek güvenli bir bağlantı üzerinden aktarıldığı da ifade ediliyor. Bununla birlikte uygulamanın geliştiricileri, verilerin silinmesini talep etmenize de imkân veriyor.

MMGuardian Parental Control

MMGuardian Parental Control tıpkı Kids Place gibi bir ebeveynin isteyebileceği hemen hemen her özelliğe sahip güncel bir uygulamadır. Uygulama Türkçe dil desteğine sahip değil ve bu nedenle birçok özellikten tam anlamı ile yararlanmanız pek mümkün olmasa da sıradan ebeveyn kontrolü uygulamalarında mevcut olan özellikleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Örneğin Google Chrome ve Firefox gibi önde gelen web tarayıcılarında istenmeyen, sakıncalı olabilecek web sitelerine çocuğunuzun girmesini engelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra gelen aramaları engellemek, süre limiti eklemek de bu uygulama sayesinde mümkün hâle geliyor.

Uygulamanın Play Store sayfasında üçüncü taraflar ile veri paylaşımının olmadığı beyan ediliyor. Toplanan veriler arasında kişisel bilgiler, uygulama etkinliği, uygulama bilgisi ve performansı, cihaz veya diğer kimlikler yer alıyor.

Screen Time - Parental Control

Bu ebeveyn denetimi uygulaması, çocuğunuzun ekran başında ne kadar vakit harcadığını, hangi uygulamaları ne kadar sürede kullandığını, hangi web sitelerini ziyaret ettiğini, hangi YouTube videolarını izlediğini, hangi sosyal medya uygulamalarını ne kadar süre ile kullandığını takip etmenize yardımcı olur.

Her gün çocuğunuzun web ve uygulama kullanımına ilişkin özet niteliğinde bir rapor almak için tercih edebileceğiniz bu uygulama, çocuğunuz bir uygulama yüklemeye çalıştığında durumu size bildirebilir.

Screen Time adlı ebeveyn takip programı ücretsiz versiyonu size daha çok ayrıntılı rapor sağlarken premium versiyonunda çocuğunuza belirli sınırlamalar getirebiliyorsunuz.

Premium planda çocuğunuzun her gün ekran başında geçireceği süreyi ayarlayabilir, çocuklarınızın cihazını anında kilitleyebilir, çocukların arama geçmişini görebilir, belirli web sitelerine girmesini önleyebilir, konumunu anbean takip edebilirsiniz.

Yeni kullanıcılar, Screen Time'ın premium sürümünü 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebiliyor. Bunun için kredi kartı bilgilerinizi vermenize gerek olmadığı belirtiliyor.

SecurTeen

Çocuklarınızın kendileri için uygun olmayan içeriklere maruz kalması ile ilgili endişeleriniz mi var? Bu uygulama da tıpkı diğer uygulamalar gibi çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süre boyunca cihazda kontrol sahibi olmanızı sağlıyor. Uygulamanın Play Store sayfasında üçüncü taraflar ile veri paylaşımının olmadığının beyan edildiğini de belirtmek gerekiyor.

SecurTeen'in başlıca özellikleri şu şekilde:

Çocuğunuzun ekran başında ne kadar vakit harcayacağını belirlersiniz.

Çocuğunuzun cihazı aktif olarak kullandığı her an süreç üzerinde kontrol sahibi olursunuz.

Çocuğunuzun kullanmasını istemediğiniz uygulamayı kilitleyebilirsiniz.

Telefonda gönderilen ve alınan tüm mesajları takip edebilirsiniz.

Aramaları izleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun web geçmişini kaydedebilirsiniz.

Kaspersky SafeKids with GPS

Kaspersky tarafından sunulan bu ebeveyn takip programı, zararlı olabileceğini düşündüğünüz web sitelerini ve YouTube gibi video paylaşım platformlarındaki içerikleri engellemenizi, cihaz ve uygulama kullanım sürecinde tam kontrol sahibi olmanızı, çocuğunuzun coğrafi konumunu harita üzerinde görmenizi ve güvenli bir alan belirlemenizi sağlıyor.

Kaspersky SafeKids with GPS, ebeveynlere yardımcı olarak sunulan başka bir freemium uygulamadır. Ücretsiz sürümde zararlı siteleri engelleyebilirsiniz. Uygun olmayan içerikler barındırabilecek YouTube arama sonuçlarının görüntülenmesini önleyebilirsiniz. Kullanım süresini belirleyebilirsiniz.

Premium planda ise çocuğunuzun YouTube'un hem web hem de mobil sürümündeki arama geçmişini kontrol edebilir, çocuğunuzun konumunu harita üzerinde bulabilir, cihazın şarjı azaldığında bilgilendirilebilir, çocuğunuzun internet kullanım alışkanlıklarına göre detaylı raporlar görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamanın hem Android hem iOS hem de Windows sürümü mevcuttur. Uygulamanın geliştiricisinin Play Store sayfasındaki beyanına göre üçüncü taraflarla paylaşılabilen kişisel bilgiler arasında finansal bilgiler, uygulama bilgileri ve performansı, cihaz veya diğer kimlikler, uygulama etkinliği gibi veriler yer alıyor.

Norton Family

Norton Family, çocuğunuzun güvenli bir şekilde internette gezinmesine ve akıllı telefon veya tablet kullanmasına imkân veren harika bir uygulamadır. iOS ve Android için sunulan Norton Family, çocuğunuzun ekran başında geçireceği süreyi de belirlemenizi sağlıyor.

Bu uygulama ile çocuğunuzun coğrafi konumunu öğrenebilirsiniz. Çocuğunuz sizin belirlediğiniz alanın dışına çıkar ya da bu alana girerse uygulama sizi bu konu ile ilgili uyarır. Ayrıca çocuğunuzun girdiği web sitelerini de takip edebilirsiniz.

Çocuklarınız eğer odaklanma sorunu yaşıyorsa anında kilitleme özelliğini de kullanabilirsiniz. Anında kilitleme özelliği, cihazı kilitleyerek çocuğunuzu akıllı telefon kullanmaya ara vermek zorunda bırakır.

YouTube, herkesin kanal oluşturup video paylaşabileceği bir platform olduğundan her ne kadar algoritma tarafından videolar sık sık denetlense de sakıncalı videolar içerebilen bir sitedir. Norton Family, YouTube'da izlenenen videoları da görmenize olanak sağlıyor.

Uygulamanın Play Store sayfasında paylaşılan veriler arasında uygulama etkinliği olduğu beyan ediliyor. Toplanan veriler arasında ise konum, kişisel bilgiler, fotoğraflar ve videolar, uygulama etkinliği, web tarama geçmişi, cihaz veya diğer kimlikler yer alıyor.

Google Family Link / Google Aile Bağlantısı

Google tarafından sunulan bir uygulama olan Google Family Link, ebeveynlerin çocuklarının güvenli bir şekilde akıllı telefon veya tablet kullanmasını sağlayan uygulamalardan biridir.

Bu uygulama ile çocuğunuzun uygulama etkinliğine dair bilgi edinebilir, çocuğunuzun Play Store'dan indirmeye çalıştığı uygulamalara izin verebilir ya da bu uygulamaları indirmesini engelleyebilir, uygulama içi satın alma işlemlerini yönetebilir, cihazdaki bazı uygulamaları gizleyebilirsiniz.

Family Link sayesinde ekran başında geçirme süresi üzerinde de kontrol sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuzun dijital denge kurmasını sağlamak amacıyla bir süre sınırlaması getirebilirsiniz. Çocuğunuzun uyku vaktini de aynı yöntemle belirleyebilirsiniz.

ESET Parental Control

ESET Parental Control, çocuklarınızı çevrim içi ortamda güvende kalmasını sağlayabilecek başka bir uygulamadır. "Çocuğum Nerede" özelliği sayesinde çocuğunuzun konumunu görebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuz için bir alan belirlerseniz çocuğunuz o alandan içeri girdiğinde ya da o alandan dışarı çıktığında bu konuyla ilgili bilgilendirilirsiniz.

Şarj seviyesini takip etmenizi sağlayan bir özelliğe de sahip olan ESET Parental Control, oyun ve eğlenceli videolarla çok fazla vakit harcayan çocuklarınızın belirli uygulamaları veya oyunları geçici bir süreliğine erişmesini de engelleyebiliyor.

FamilyTime Parental Control

Bir diğer ebeveyn takip programı olan FamilyTime, ebeveynlerin çocuklarının akıllı telefonunu uzaktan takip etmesine imkân tanıyan gelişmiş bir uygulamadır. Bu uygulama ile çocuğunuzu internetteki zararlı içeriklerden uzak tutmak için güvenli arama özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ekran süresi planlama özelliği sayesinde çocuğunuzun akıllı telefonunu hangi saatler arasında kullanabileceğini de belirleyebilirsiniz.

Çocuğunuz eğer belirli uygulamalarda çok fazla vakit harcıyorsa uygulama engelleyici sayesinde uygulamaları geçici bir süreliğine kilitleyebilirsiniz. Bununla birlikte Android cihazındaki belirli uygulamaların her gün ne kadar süre kullanabileceğini de seçebilirsiniz.

Net Nanny Parental Control App

Net Nanny Parental Control App, çocuğunuzun uygunsuz içeriklere maruz kalma riski söz konusu olduğunda sizi bu konu hakkında bilgilendirir. Çocuğunuzun ekran başında geçireceği süreyi belirlemenize olanak tanıyan bu uygulama, ebeveynin dilediği zaman internet bağlantısını sonlandırmasını da sağlıyor.

Diğer birçok ebeveyn takip programı gibi bu uygulama da çocuğunuzun konumunu takip etmenizi sağlıyor. Sunulan özellikler her ne kadar bir ebeveynin isteyebileceği tüm özellikleri içerse de Play Store sayfasında şimdiye kadar veri güvenliğine dair herhangi bir beyanda bulunulmamış olduğu görülüyor.

Çocuklarınızın yaşlarına daha uygun filmler izlemesini istiyor ama hangi filmi izlemesine karar veremiyorsanız en iyi çocuk filmlerine de göz atabilirsiniz.