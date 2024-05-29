Google Gemini 1.5 Pro Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Google’da diğer şirketler gibi yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket yakın bir zamanda güçlü özelliklere sahip Google Gemini 1.5 Pro isimli yapay zeka robotunu ücretsiz olarak sundu. Biz de sizler için Google Gemini 1.5 nasıl kullanılır ve özellikleri nelerdir sorularını yanıtladık.

Google Gemini 1.5 Pro Nedir?

Google Gemini 1.5 Pro, Google DeepMind’in geliştirdiği birçok modlu yapay zeka modeli olarak ifade edilebilir. Bu model, Google ve üçüncü taraf geliştiriciler üzerinde üretken yapay zeka hizmetlerinin geliştirilmesi için tasarlandı. Aralık 2023’te piyasaya sunulan Google’a ait Nano, Ultra ve Pro modellerinden meydana gelen Gemini 1.0 modelinin devamı niteliğini taşıyor.

Google Gemini 1.5 Pro, ilk olarak 2024 şubat ayında duyuruldu. Gemini 1.0 modelline göre çok yüksek performansa sahip. Bağlam uzunluğu da Gemini 1.0’a kıyasla daha uzundur. Modelin ilk sürümü, Vertex Al ve Google Al Studio üzerinden hem kurumsal müşterilere hem de geliştiricilere önizleme olarak tanıtıldı.

Google Gemini 1.5 Pro, Nisan 2024’te de Gemini API üzerinden herkesin kullanımına sunuldu. Model, herkese açık önizleme olarak kullanıma açıldı. 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen Google’ın I/O geliştirici konferansındaysa modelin üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.

Google Gemini 1.5 Pro Özellikleri Nelerdir?

Google Gemini 1.5 Pro özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Önceki modellere kıyasla daha karmaşık görevleri yerine getiriyor ve fazla veriyi işleyebiliyor. Çünkü çok büyük ve karmaşık bir yapıdan oluşuyor.

Tutarlı ve mantıklı sonuçlar üretiyor.

Çoklu modalite sistemine sahip olduğu için video, metin, ses ve görüntü gibi çeşitli veri türlerini işliyor. Böylelikle gerçek dünyadaki sorunları çok iyi anlayıp çözümlemeyi sağlıyor.

Google Gemini 1.5 Pro, önceki sürümlerden daha büyük yapıya sahip olduğu için 1 milyon jetona kadar işlem gerçekleştiriyor. Google tarafından yapılan açıklamaya göre model; 30 bin satırdan fazla olan kod içerikli dosyayı, 1 saatlik videoyu ve 11 saatlik sesi işliyor. Haziran ayında tamamen kullanıma sunulması beklenen modelle ilgili yapılan testlerde 10 milyonun üzerindeki jetonu başarılı şekilde işledi.

Aynı zamanda bu modelin yeteneklerinin gösterildiği bir sayfadaysa 305 saniye içerisinde 1300 sayfadan oluşan Savaş ve Barış isimli romanı özetlediği belirtildi.

Google Gemini 1.5 Pro Nasıl Kullanılır?

Google Gemini 1.5 Pro platformu şu an yukarıda belirtildiği üzere ücretsiz test ve önizleme olarak kullanıma sunuldu. Şu an platforma ulaşmak için öncelikle Google hesabı üzerinden oturum açılmalıdır. Akabinde bu yapay zeka robotuna erişebilirsiniz.

Yalnız robotun test aşaması devam ettiği için yanlış cevaplar verebilir. Google’ın yaptığı açıklamada kullanıcıların aldıkları sonuçlara bakarak ona göre geliştirme yapılacağı belirtildi. Google geliştiriciler için Al Studio üzerinde bahsedilen yapay zekaya direkt erişim için bir API sundu. Böylelikle Google Gemini 1.5 Pro çeşitli uygulamalara entegre olabilecek. Entegre olabilecek platformları şöyle ifade edebiliriz;