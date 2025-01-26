Dünya üzerinde en fazla kullanılan arama motorlarından bir tanesi olan Google sayesinde pek çok konuyla alakalı bilgi sahibi olabiliyoruz. Bunun yanında konuyla ilgili görsellere erişebiliyor, bu görselleri bilgisayarımıza veya telefonumuza indirip kaydedebiliyoruz. Bunun yanında Google üzerinden istediğiniz görseli de aratabileceğinizi biliyor muydunuz? Herhangi bir görselin kaynağını bulmak, daha kaliteli versiyonlarını veya boyut anlamında daha farklı içerikler bulmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız "Google görsel arama nasıl yapılır?" rehberi ve detayları...

Google Görsel Arama Nedir?

Google Görsel Arama, internet üzerinde bulunan görsel veri tabanlarını kolayca taramanıza olanak sağlayan bir teknolojidir. Görsel arama sayesinde o an konuyla ilgili ihtiyaç duyduğunuz görsellere kolayca ulaşabilir, elinizde bulunan görselin orijinal boyutunu, kaynağını vb. birçok bilgiye kolayca erişebilirsiniz.

Google tarafından çok uzun zamandır geliştirilen ve kendi içerisinde farklı algoritmalar kullanan Görsel Arama teknolojisi pek çok konuda size yardımcı olabilmektedir. Özellikle bir konuyla ilgili görsel tarama ihtiyaçlarınızı giderme, internet üzerinde bulduğunuz bir görselin kaynağını bulma, telif haklarıyla ilgili araştırmalar yapma, farklı boyutlardaki hallerini bulma veya daha yüksek çözünürlüklü versiyonlarını bulma konusunda size yardımcı olmayı hedefler.

Google Görsel Arama Nasıl Yapılır?

Google'da görsel ile arama yapma seçeneği iki farklı şekilde sunulmuştur. Bunlardan ilki Google Görsel Arama sistemi ikincisi ise Google Tersten Görsel Arama sistemidir. Şu an size karmaşık gelmiş olabilir ancak aslında ikisi de aynı ilke ile çalışmakta. İlk seçenekte herhangi bir konuyla ilgili görsel içerik bulmanız hedeflenirken ikinci seçenekte elinizde bulunan görseli yükleyerek onunla ilgili bilgilere ulaşmanız hedeflenmektedir.

Google'da Görsel Arama Yapmak İçin:

İlk olarak arama çubuğuna "Google Görseller" yazın ve ilgili siteye gidin veya buraya tıklayın. Açılan sekmede Google ana sayfasına benzeyen bir tasarım sizi karşılayacak. Arama çubuğuna istediğiniz görseli tanımlayan bir şeyler yazın. Örneğin bir iPhone 16 fotoğrafı istiyorsanız arama çubuğuna "iPhone veya iPhone 16" yazabilirsiniz. Spesifik olarak istediğiniz bir boyut varsa 1920x1080, HD, 4K gibi ifadeler de ekleyebilirsiniz. Daha sonra açılan sayfadan hoşunuza giden görselleri seçebilirsiniz.

Google'da Bir Görseli Aratmak (Tersinden Görsel Aratma) İçin:

İlk olarak arama çubuğuna "Google Görseller" yazın ve ilgili siteye gidin veya buraya tıklayın. Açılan sayfada arama çubuğu kenarında bir fotoğraf makinesi işareti göreceksiniz. Sembole tıklayın. Bilgisayarınızda veya telefonunuzda bulunan resmi yükleyin. "Ara" seçeneğine tıklayın.

Yukarıda sizin için anlattığımız yöntemlerimizi kullanarak Google üzerinden bir görseli aratabilir veya bir görsele ait spesifik bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google Lens teknolojisini de kullanarak anlık olarak gördüğünüz bir cismin veya bir yerin ne olduğunu görsel kullanarak aratabilirsiniz. Bu konuyla ilgili hazırladığımız rehbere ulaşmak için buraya tıklayınız. Peki siz "Google Görsel Aratma Nasıl Yapılır?" rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...