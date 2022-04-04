Google Chrome için en iyi VPN eklentileri neler? Bu yazıda kullanıcıların internette anonim bir şekilde gezinmesini sağlayan en başarılı VPN eklentilerini bir arada topladık. Hazırladığımız liste üzerinden bir tane eklentiyi seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

İnternet kullanımı esnasında VPN hizmeti kullanmak istiyorsanız fakat bunun için bilgisayara bir program indirmeyi tercih etmiyorsanız eklenti kullanabilirsiniz. Dünya genelinde çok popüler bir web tarayıcısı olan Chrome için çok başarılı eklentiler bulunuyor. Bu eklentiler sayesinde internette gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

Google Chrome İçin En İyi VPN Eklentileri Neler?

DotVPN

Zenmate VPN

CyberGhost VPN

Browsec VPN

TunnelBear VPN

Windscribe

VeePN

SetupVPN

Betternet VPN

Surfshark

Yukarıda popüler web tarayıcısı üzerinden kullanabileceğiniz en başarılı VPN hizmetleri yer alıyor. Bu hizmetlere dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. DotVPN

2014 yılından bu yana hizmet veren DotVPN’in 500.000’den fazla kullanıcısı bulunuyor. Chrome Web Mağazası’nda 5000’e yakın inceleme alan ve 4 yıldızla ödüllendirilen VPN programı sınırsız bant genişliği sunuyor.

Ülkeler arasında sınırsız geçiş hakkınız var. 4096 bit anahtar şifrelemeyle bankacılık işlemlerinde güvenliği sağlamak için kullanılan şifrelemeden iki kat daha güvenli olduğunu gösteren VPN programı listenin birincisi konumunda.

2. Zenmate VPN

Siber güvenlik çözümü olarak tanıtılan ZenMate VPN, dünya genelinde yüksek güvenlikli proxy sunucularına sahip olmasıyla kullanıcı bilgilerini şifreliyor ve kullanıcıları zararlı web sitelerinden koruyor.

Gezdiğiniz web sitelerini takip eden her türlü araçtan uzak tutan hizmet, herkese açık WiFi noktalarında internete girerken de ekstra koruma sağlıyor. Engelleri ortadan kaldırırken kullanıcının güvenlik ve gizliliğini de düşünen ZenMate’in daha hızlı gezinme, daha fazla konumdan bağlanma, 7/24 destek verme gibi premium seçeneği de bulunuyor.

3. CyberGhost VPN

Gizlilik ve güvenlik üzerine kurulu bir başka popüler VPN hizmeti CyberGhost VPN sayesinde internette anonim şekilde gezinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey eklentiyi tarayıcıya kurmak ve hizmeti tek tıklama ile aktif hale getirmek.

Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürüme sahip olan hizmette Amerika Birleşik Devletleri, Almanya dahil olmak üzere çeşitli ülkeler seçilebiliyor. Her ülkede pek çok sunucu bulunuyor. Tek tık ile ülke seçenekleri arasında değişiklik yapabilirsiniz.

4. Browsec VPN

Tıpkı pek çok VPN hizmeti gibi ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürümün yer aldığı Browsec VPN ile istenilen siteye istenilen yerden erişmek mümkün. Kullanıcının çevrim içi gizliliğini koruyan ve webde gezinirken takibe alan sitelerin veri toplamasını engelleyen VPN programı bölge bazlı tamamen engellenen sitelere giriş yapılabilmesini sağlar.

5. TunnelBear VPN

Kullanıcılardan tam not almayı başaran VPN servisi, listemize giren VPN’ler arasında en hızlısı. Dünya genelinde 20 ülkede sunucuya sahip olan hizmet, IP adresinizi gizliyor ve engelli sitelere giriş yapılabilmesini mümkün hale getiriyor.

Herkese açık WiFi noktalarında tarayıcıyı güven altına almasıyla öne çıkan TunnelBear’ın sınırsız veri sunan sürümünü kullanırsanız aylık belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Ücretsiz sürümde ise 500 MB sınır bulunuyor.

6. Windscribe

256 bit AES şifreleme desteğinin yer aldığı Windscribe, kullanıcıların güvenli bir şekilde internette gezinebilmesini sağlıyor. Dünya genelinde çok popüler bir VPN hizmeti olan Windscribe’ın ücretsiz sürümünde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere dahil pek çok ülke yer alıyor.

Kullanıcıların IP adresini maskeleyen hizmet sayesinde erişimi kısıtlanan sitelere erişebilirsiniz. Çevrim içi gizliliğe önem veren hizmet, web sitelerinde yer alan izleyicileri engeller. Hizmet ayrıca coğrafi kısıtlamalı içeriklere de erişilebilmesini mümkün hale getirir.

7. VeePN

50 lokasyonda 2500’ü aşkın sunucu ile dikkatleri üzerinde toplayan VeePN, 256 bit AES şifreleme teknolojisini destekliyor. Hız ve kota sınırının yer almadığı hizmet, çok kolay bir kullanıma sahip. Kullanıcıların gizliliğini koruyan VeePN, engellenmiş sitelere hızlı bir şekilde giriş yapılabilmesini sağlıyor.

Bir hesapta eşzamanlı olarak 10 bağlantının kurulabilmesine imkân tanıyan hizmette Double VPN isimli bir özellik bulunuyor. Bu özellik, ek güvenlik katmanı ekleyerek kullanıcılara daha fazla güvenlik sağlar. Şirket, sistem günlüğü tutmama politikasını benimsediklerini ileri sürüyor.

Platformun internet sitesinde tarayıcı geçmişi, indirilen ve paylaşılan bilgiler, IP adresi ve sunucuların kullanıcılara verdiği IP, DNS sorgulamaları ve cihazın üst verisinin toplanmadığına dair bilgi yer alıyor. Kullanıcıların gizliliğine önem veren hizmet bağlantıları tamamen şifreliyor ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımında bulunmuyor.

8. SetupVPN

2015 yılında kullanıma sunulan SetupVPN, tek tıklama ile kullanıcıların internette anonim bir şekilde gezinebilmesini sağlıyor. Sınırsız bant genişliği sağlayan hizmette 100’den fazla sunucu mevcut. 4096 bit askeri düzeyde şifreleme desteğine sahip olan hizmet, herkese açık Wi-Fi noktalarında kullanıcıların güvenliğini sağlar.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmeti kullanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra VPN’i kullanmaya başlayabilirsiniz.

9. Betternet VPN

Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan Betternet VPN, askeri düzeyde şifreleme desteği sayesinde çevrim içi gizliliği ve güvenliği üst seviyeye taşıyor. Coğrafi kısıtlamalı içeriklere erişilebilmesini mümkün hale getiren hizmet, kötü amaçlı sitelere karşı koruyor. Betternet VPN’İ kullanabilmek için hesap oluşturmanıza gerek yok.

10. Surfshark

Kullanıcıların internette anonim şekilde gezinebilmesini sağlayan Surfshark, sınırsız bant genişliği sunuyor. Hizmette yer alan CleanWeb isimli özellik reklamları, çevrim içi izleyicileri ve kötü amaçlı yazılımları engeller. 65’ten fazla ülkede 3200’ü aşkın sunucuya sahip olan Surfshark’ta ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürüm mevcut.