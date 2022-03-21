Google Lens, Android tabanlı telefonlarda kullanılabilen bir kamera uygulamasıdır.

Ramazan Tugay Kahraman - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Lens, yapay zeka ile güçlendirilen ve fotoğrafları ayrıntılı olarak analiz etmenize yardımcı olan bir tür kamera uygulamasıdır.

Bir süredir Google’ın kamera uygulaması içerisinde yer alan görsel analiz uygulaması Google Lens, akıllı bir görsel tarama motoruydu. Örneğin; bir köpeğin üzerine kamerayı tutmanızla birlikte Google Lens devreye giriyor ve kullanıcıya o köpeğin cinsine dair detayları gösterebiliyor ya da bir menüye kameranızı doğrultmanız halinde sipariş verebileceğiniz ürüne dair detayları anında alabiliyordunuz.

Google Lens APK Özellikleri

Farklı efektler,

Görsel tarama modu,

Ayrıntılı fotoğraf analizleri,

Ücretsiz kullanım,

Geliştirilmeye başlamasından sonra Google’ın kamera uygulaması içine entegre edilen ve kullanıcılara direkt olarak buradan sunulan Google Lens, artık harici bir uygulama olarak kullanılabilecek. Google Play Store üzerinden edinilebilecek olan uygulama, Google kamera uygulamasını kullanmak istemeyen ya da telefonunda bu uygulamaya yer verilmemiş olan kullanıcılar, harici olarak Google Lens’i indirerek, yapay zekanın gücünden yararlanabilecekler.

Daha önce Google Pixel, Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8, S7, S7 Edge; LG V30, V30+; ASUS Zenfone AR ve OnePlus 5 gibi telefonlar bu özelliği kullanabilirlerken, artık bütün Android kullanıcıları istedikleri gibi Google Lens uygulamasından yararlanabilecekler.

Google Lens APK İndir

Google'ın resmi uygulamalarından bir tanesi olan Google Lens ile kullanıcılar fotoğrafları daha iyi analizleyebilecek, farklı efektler ile süsleyebilecekler. Ücretsiz olarak yayınlanan yapım, Android telefonlar ile tam uyumlu olarak çalışıyor.