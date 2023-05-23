AirDrop Benzeri Google Nearby Share Nedir? Nasıl Kullanılır?

Nearby Share, kablosuz veri aktarım aracı olarak geliştirilmiştir. Android cihazların tümüne otomatik eklenebiliyor. Google’ın AirDrop benzeri kablosuz veri aktarım aracı olan Nearby Share, Türkçeye “yakın paylaşım” şeklinde çevriliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yakın olan cihazlarla hem pratik hem de hızlı veri alışverişi yapabiliyor.

Çalışma şekli Apple AirDrop’a benzeyen Nearby Share; bağlantı, dosya, resim gibi transferleri WebRTC, Wi-Fi, Bluetooth üzerinden gerçekleştiriyor. Karşıya iletilecek içerikler için paylaşım menüsü üzerinden Nearby Share seçilir. Yakınlardaki kişilerle bağlantı sağlanarak veriler kolayca karşıya iletilir. Fakat alıcının gönderilen verileri almasına özellikle dikkat edilmelidir.

Nearby Share Özellikleri Nelerdir?

Nearby Share, anonim olarak paylaşım gerçekleştiriyor. Google, bu özelliği tasarlarken gizliliği öne çıkartmıştır. AirDrop’a benzer şekilde cihazların hangileriyle dosya transferi yapılacağına karar verilmesi için üç seçenekten yararlanılır. Bu seçenekler; “Herkes”, “Gizli”, “Bazı Kilşiler” şeklinde ifade edilebilir.

Kullanıcılar istedikleri zaman cihazların “Hızlı Ayarlar” kısmından kullanıcı tercihlerini değiştirebilir. Aynı zamanda gizli modda olan veriler anonim şekilde gönderilebiliyor.

Nearby Share Nasıl Kullanılır?

İlk olarak bilgisayara Nearby Share indirilmelidir.

Cihaza Nearby Share kurulmalıdır.

Kurulumun ardından kullanmak için Google hesabından oturum açınız.

Program açık haldeyken; klasör ve dosyalar sürüklenip bırakılabilir. Aynı zamanda paylaşılmak istenenler manuel olarak da seçilebilir.

Yakındaki kişilere kolayca dosya gönderimi yapılabilir.

Paylaşılmak istenen dosyanın seçilmesinin ardından PC’nin Bluetooth kapsamındaki bütün Android cihazlar sol kısımdaki listede görüntülenir.

Bir dosya paylaşılırken kullanıcı istediği cihazı seçebilir.

Dosya paylaşımı için Android telefonlarda Nearby Share’nin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Telefonlarda Nearby Share’i etkinleştirmek içinde şu adımlar takip edilmelidir;

“Ayarlar” menüsüne giriş yapılır.

“Google” menüsüne gidilip üzerine tıklanır.

“Yakınlarda Paylaş” ve “Cihazlar ve Paylaşım” seçilir.

“Yakındaki Paylaşımı Açın” tercih edilerek özellik kullanılmaya başlanabilir.

Android cihazlarda PC’den bir dosya alındığında ekrana bir bildirim düşer. Android Paylaş menüsünden telefondaki dosyalar PC’de paylaşılabilir. Nearby Share sayesinde dosyalar tek dokunuşla karşı tarafa iletilebiliyor.