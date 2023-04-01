PC ile Dosya Paylaşımı Sağlayan Nearby Share Kullanıma Açıldı

Android ve PC dünyası, birbirinden farklı yüzlerce cihaz olması sebebiyle uzun süredir Airdrop benzeri bir özelliğe sahip olamamıştı. Geçtiğimiz yıl CES 2022 sırasında Google tarafından tanıtılan Nearby Share for Windows, bu soruna karşı en iyi çözümlerden biri olarak görünüyordu. Uygulama bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Nearby Share Beta for Windows adıyla Android web sitesi üzerinden indirilebilen uygulama, Windwos 10 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazları destekiyor.

Nearby Share Nasıl Kullanılır?

Son yıllarda Android işletim sistemi ve Windows arasındaki paylaşım desteğinini artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Nearby Share for Windwos, Bluetooth ve WiFi üzerinden iki taraflı dosya aktarımını çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

Uygulama yardımıyla bir kere bağlantı sağlandıktan sonra dosyaları cihazlarınız arasında aktarmak için yalnızca sürüklemeniz yeterli.

Eğer beta sürecine katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilir ve uygulamayı edinebilirsiniz.