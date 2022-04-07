Google Play Durduruldu Hatası Çözümü

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler ülkemizin en yaygın olarak kullanılan mobil cihazları. Bu cihazlarda uygulama indirmek için ise Google'ın resmi uygulama marketi olan Google Play Store'u kullanmaktayız. Fakat kimi zaman Google Play üzerinde uygulama indirirken veya Google Play'de gezinti yaparken çeşitli hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bu hatalardan biri olan "Google Play durduruldu" hatası birçok kullanıcının şikayetçi olduğu ve çözüm aradığı bir durum. Biz de bu yazımızda bu Google Play çökme sorunu için kullanabileceğiniz bir çözüm yolunu sizlerle paylaşacağız. Bu adımlardan yararlanarak kolayca gerekli ayarları yapabilirsiniz ve problemi çözerek Google Play Store'u kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google Play Durduruldu Hatası Nedir? Nasıl Çözülür?

Hemen hemen tüm Play Store kesintileri, kötü yazılım veya ağ sorunlarından kaynaklanır. Ancak önemli bir istisna vardır: Play Store belirli cihazlar için kabloludur, bu nedenle bazen Google yanlışlıkla cihazınız için Google Play'in yanlış sürümünü kullanıma sunar. Daha karmaşık adımlara geçmeden önce, durmaya devam ederse Google Play Hizmetlerini nasıl düzelteceğimize ilişkin en yaygın ve en kolay yöntemlerle başlayalım. Bu adım kulağa bariz gelebilir, ancak size hakaret etmeye çalışmıyoruz. Cihazınızı kapatıp tekrar açmak, Play Store sorunlarının çoğunu gerçekten çözebilir.

Android cihazınızı yeniden başlatmak için:

Kapatma menüsü görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.

Kapatma simgesini seçin.

Cihaz tamamen kapandığında, güç düğmesini basılı tutarak yeniden başlatın.

Play Store'u açın ve sorununuzun çözülüp çözülmediğine bakın.

Bazen Google Play'in eski bir sürümü veya Google Services Framework bir soruna neden olabilir. Bu nedenle, sorunla karşılaştığınızda her ikisi için de güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

Google Play Store'u başlatın.

Arama çubuğunun sağında, Play Store menüsünün sağ üst köşesinde bulunan profil simgenize dokunun.

Uygulamaları ve cihazı yönet'e dokunun, bekleyen güncellemelerin bir listesini göreceksiniz. Güncel olmayan tüm uygulamalarınızı güncellemesi gereken Tümünü güncelle'ye dokunun.

Bir güncelleme varsa, bu Google Hizmetleri Çerçevesini güncellemelidir.

İsteğe bağlı olarak soldaki menüyü açın ve Ayarlar'a dokunun. Google Play Store'un sürümünü kontrol etmek için bu sayfanın en altına gidin ve Play Store sürümü'ne dokunun.

Cihazınızı yeniden başlatın ve ardından Play Store'u yeniden başlatın.

İnternet bağlantınız zayıfsa, "Maalesef Play Store çalışmayı durdurdu" hatasını görebilirsiniz. Bazı durumlarda, hiç hata mesajı görmezsiniz. Diğer zamanlarda Play Store, indirmelerin ortasında başarısız olabilir veya bunları tamamen başlatmayı reddedebilir.Her iki durumda da, sorunu gidermek oldukça basittir. Wi-Fi kullanıyorsanız, mobil ağınıza geçin veya başka bir kablosuz ağ deneyin. Mobil veri kullanıyorsanız, bir Wi-Fi ağına geçin.

Saat ve tarih ayarlarınız yanlışsa Google Play Hizmetleri başarısız olabilir. Bunu düzeltmek oldukça kolaydır:

Ayarlar'ı başlatın ve Sistem'i seçin.

Menüden Tarih ve saat'i seçin.

Henüz etkinleştirilmemişse Ağ tarafından sağlanan zamanı kullan seçeneğini işaretleyin. Cihazınızın doğru zamanı seçtiğinden emin olun.

Hâlâ sorun yaşıyorsanız, otomatik işlevi devre dışı bırakıp Saati ayarla üzerine dokunarak manuel bir saat ayarlamayı deneyebilirsiniz.

Cihazınızı yeniden başlatın ve ardından Play Store'u yeniden deneyin.

Google Play Store ve Google Play Services uygulaması (Google Services Framework uygulaması artık ayrı bir uygulama olarak görünmez) Google'ın uygulamalarını destekler. Google Play'de bir şeyler ters giderse, her iki hizmetteki verileri silmenizi ve telefonunuzu yeniden başlatmanızı öneririz.

Verileri Sil seçeneğinin, uygulama verilerinin depolandığı bir konum olan "önbelleği" de sildiğini unutmayın. İşte temel adımlar:

Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Tüm X uygulamalarını görün'e gidin ve Google Play Store'u bulun.

Uygulamanın sayfasında, Depolama'yı ve ardından Depolamayı temizle veya Verileri temizle'yi seçin.

Bu işlemi Google Play Hizmetleri için tekrarlayın. Köşedeki Menü düğmesine dokunmanız ve onu ortaya çıkarmak için Sistemi göster'i seçmeniz gerekebilir.

Telefonunuzu yeniden başlatın.

Buradaki yöntemler işe yaramazsa "Google Play Hizmeti durdu" hata mesajını düzeltmek zordur. Bazı kişiler, cihazlarını köklendirerek ve Play Store'un özel kopyalarını yükleyerek Play Store sorunlarını çözmede başarılı olabilirler. Ancak çoğu insan için Play Store'a bir alternatif yüklemek ve devam etmek muhtemelen en iyisidir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.