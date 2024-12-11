Google Vids isimli yapay zeka aracı ile hem görsel hem de metinlerden dikkat çekici videolar oluşturuluyor. Bu yapay zeka aracıyla video oluşturma süreci çok kolaylaşıyor. Videolar, karışık video düzenleme yazılımlarına gerek kalmadan tasarlanır. Biz de bu rehberde Google Vids ile video oluşturma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Google Vids ile Video Oluşturma Nasıl Yapılır?

Google Vids sayesinde hızlı ve kolay şekilde etkileyici videolar oluşturulur. Google Vids ile video oluşturma süreçlerini şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak Google Vids arayüzüne girilir.

Videonun konusu ve metni metin kutusuna yazılır.

Videolarda kullanılmak istenen görseller bilgisayardan yüklenir ya da aracın stok görsel kütüphanesinden seçilir.

Dakikalar içerisinde profesyonel videolar oluşturulur.

Videoların tarzı ve amacı belirlendikten sonra Google Vids’in gelişmiş şablon kütüphanesine bakılır.

Google Vids şablon kütüphanesinde sosyal medya, iş ve eğitim gibi birçok alanda kullanılabilen çeşitli tasarımlar yer alıyor.

Şablonlar; çeşitli stiller, düzenler ve geçişlerden oluşur.

Kullanıcılar seçilen şablonlara kendi metinlerini ekleyebilir. Ayrıca görseller özelleştirilip eşsiz videoların oluşturulması da mümkün.

İlgili alandaki “Oluştur” butonuna tıklanıp akabinde yapay zeka metni, görseller ve seçilen şablondan yararlanılarak video tasarlanır. Tasarlanan videoyu kullanıcılar istedikleri gibi düzenleyebilir. Videolardaki metinler değiştirilir, görseller güncellenir ve yeni sahneler eklenir.

Google Vids ile Videolar Nasıl Paylaşılır?

Google Vids ile videolar çeşitli platformlarda kolayca paylaşılır. Böylelikle içerikler daha geniş kitlelere ulaşır. Google Vids ile videoları paylaşma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz;

Videoların e-posta yöntemiyle paylaşılması için indirme dosyası ya da bağlantısı e-mail’e eklenir.

Google Vids arayüzü üzerinden videolar direkt olarak Twitter, YouTube, Instagram ve Facebook gibi platformlardan paylaşılır. Paylaşım butonuna tıklanıp platform seçilir. Akabinde gerekli izinlerin verilmesi yeterli olacak.

Google Vids sayesinde videolar, web siteleri ve bloglara gömülü şekilde eklenir. Bunun için bir kod yani embed kodu sunulur. Embed kodu, web sitenin HTML koduna eklenerek videoların sitede yayınlanması sağlanır.

Peki, siz Google Vids’i kullandınız mı? Kullandıysanız deneyimlerinizi bizimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz.