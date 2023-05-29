Google Voice Numaraları Nasıl Değiştirilir?

Avrupa ülkelerine sunulan ve çok beğenilen Google Voice uygulaması, Google’ın geliştirdiği telekomünikasyon servisi olarak biliniyor. İnternet tabanlı aplikasyon olan Google Voice, dünya genelinde hem bilgisayar hem de tabletlerin arasında kullanıcılarına ücretsiz (free) videoyla sesli iletişim olanağı sunuyor.

Google Voice Numara Değişimi Hakkında Genel Bilgiler

Google Voice numara değişimi, kolay ve hızlı şekilde gerçekleşiyor. Yeni alan kodu seçilip numaraya göre arama yapılabiliyor. Özellikle bu işlem; yeni alan koduna taşınanlarla yerel numaralarını korumayı düşünenler açısından hayati önem arz ediyor. Aynı zamanda telefon numarasının kişiselleştirilmesi noktasında da etkin rol oynuyor.

Google bu uygulamayı kullananlar için başka bir seçenek de sundu. Kullanıcılar çok yakın zamanda operatör değiştirdiklerinde eski numaralarını koruyabilecekler. Özellikle iş ararken yeni alternatif numara almayı düşünenler için çok iyi bir seçenek olacak.

Bunun için eski numaranın Google Voice’a aktarılması yeterli olacak. Bu işlem dolayısıyla ikinci ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Eski numaraya gönderilen bütün aramalar yeni numaralara yönlendirilerek aramaların kaçırılmaması sağlanır.

Google Voice Numara Değiştirme

Google Voice numara değiştirme seçenekleri şöyle ifade edilebilir:

1. Mevcut Google Voice Numarasının Yenisiyle Değiştirilmesi

Bilgisayar üzerinden ilk olarak voice.google.com’a tıklanır.

Değiştirilmesi düşünülen Google Voice numarasına dair Google’ın hesabından oturum açılır.

Ekranın sol üst köşesinde konumlanan “Menü” simgesi seçilir.

Menü listesi içinden de “Eski Google Voice” seçilir.

Yeni ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar’a” gidilerek menü üzerinden “Ayarlar” alanına tıklanır.

“Telefonlar” sekmesi seçilir.

Geçerli numaranın olduğu alandan “Değiştir/Bağlantı Noktası” seçeneğine tıklanarak diğer adıma geçilir.

“Yeni bir numara istiyorum” tıklanır.

Yeni numaranın ayarlanması için öncelikle posta kodu ya da alan kodu girilir. Bunun için de kelime, harf ve sayılar girilmelidir. Böylelikle numara oluşturulmuş olur. Girilen kriterler doğrultusunda mevcut numaraların listesi oluşturulur. İstenilen numara seçilip “Devam” tuşuna tıklanır. Tüm bu işlemlerin ardından “Ödemeler” alanına gidilir.

Ödemelerin tamamlanmasının ardından birkaç farklı e-posta gönderimi yapılır. Bu e-postalar güncellemeleri ve işlemlerin tamamlanmasına yönelik talimatları içeriyor.

2. Numaranın Google Voice Hesabına Taşınması