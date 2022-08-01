Google artık pek çoğumuzun her gün ziyaret ettiği bir site. Google da her geçen gün kendini geliştiren ve yenileyen bir sistem. Özellikle de Google, arama sonuçlarınızı size özel olarak hazırlamaya başladığından beri kullanıcı deneyiminizi daha olumlu hale getirmeye çalışıyor. Cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda bazı Google aramalarının sonucunu göremiyorsanız ve güvenli aramaya takılıyorsanız bu yazımız size çok yardımcı olabilir. Yazımızın devamında Google güvenli arama nasıl kapatılır, güvenli aramanın nasıl kaldırılır gibi potansiyel sorularınıza cevap olacak bilgiler bulunuyor. Güvenli aramayı kapatma PC ve mobil cihazlar için biraz farklılık gösterse de genel olarak benzer ve basit bir şekilde gerçekleşiyor.

Google Güvenli Arama Nasıl Kapatılır?

Telefonunuzdan Google’ı açın ve sağ üst köşedeki avatarınıza ya da 3 noktaya tıklayın. (Modelden modele değişiklik gösterebiliyor.)

Açılan sekmede “Ayarlar” seçeneğine dokunun.

Açılan yeni sayfada “Uygunsuz sonuçları gizle” yazan yere girin.

Karşınıza çıkan pencerede “Uygunsuz sonuç filtresi” ibaresinin yanındaki yazıyı açıktan kapalıya çevirin.

Daha önce arama sonucunu göremediğiniz kelimeleri Google’da aratın. Sonuçlar karşınıza çıkacaktır.

Telefondan güvenli aramayı kapatmak bu kadar basit ve kolay. Yukarıdaki adımları izleyerek telefonunuzdan güvenli aramayı kapatabilirsiniz. Bilgisayardan güvenli aramayı kapatmak için Google ayarlarına giderek tıpkı mobildeki gibi “Uygunsuz sonuç filtresi” yazan yerin yanındaki seçenekten kapalıyı işaretlemeniz gerekmektedir. Hem cep telefonunuzda hem de bilgisayarınızda dilediğiniz gibi özgürce arama yapabilirsiniz. Birden fazla Google hesabınız varsa her biri için ayrı ayrı bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Google Güvenli Arama Nedir?

Güvenli aramayı kapatmadan önce Google’ın bu özelliğinin ne olup olmadığının altını çizmekte fayda var. Google güvenli arama, arama sonuçlarınızdaki pornografi, müstehçen içerik; vahşet, kan ve şiddet gibi +18 içerikleri kaldırmak için geliştirilmiştir. Arama sonuçlarınızda bahsi geçen bu içerikler varsa ve güvenli aramanız açıksa bu içerikler size gösterilmez. Güvenli aramayı kapatma işlemi sonrasında bu tarz içerikleri görebilirsiniz. Eğer böyle içerikler görmek istemiyorsanız güvenli aramanın açık kalması sizin için daha iyi olacaktır.

Bazı kullanıcılar uygunsuz içerikleri görmemek için Google’ın güvenli arama özelliğini açık bırakıyorlar. Uygunsuz içeriklerden etkileniyorsanız, toplu taşıma, iş yeri ve okul gibi ekranınızın herkes tarafından görebileceği toplu bir alandaysanız güvenli aramayı aktif hale getirmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Google Güvenli Aramayı Kapatamama Sorunu

Yukarıda sizinle paylaştığımız yöntemleri birebir uygulamanıza rağmen hala arama sonuçlarınızda filtre uygulanıyorsa ya da güvenli aramayı kapatamıyorsanız ne yapmalısınız? Hesabınızı kendiniz yönetiyorsanız güvenli aramayı dilediğiniz gibi kapatıp açabilirsiniz. Aileniz tarafından yönetilen bir çocuk hesabınız varsa güvenli aramayı sadece ebeveynleriniz değiştirebilir. Google Workspace for Education hesabınızla oturum açtıysanız, 18 yaşından küçükseniz veya bir K-12 kurumu ile ilişkiliyseniz güvenli aramayı sadece yöneticileriniz açıp kapatabilir. Bu tarz hesaplar, başka kişiler tarafından yönetildiği için Google güvenli arama seçeneğini açıp kapatmak sadece yöneticiler tarafından gerçekleştirilebilecek bir işlemdir.

Google güvenli aramanın nasıl kapatılacağı ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.