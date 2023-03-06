iMoveGo ile GPS Konumunu Değiştirme Nasıl Yapılır? (2023)

GPS (Global Positioning System ya da Türkçe karşılığı ile Küresel Konumlama Sistemi), en basit ifade ile cihazın konumunu gösteren bir sistemdir. Dünya'nın yörüngesindeki GPS uyduları ile bağlantı kurmak için GPS alıcısından yararlanır.

Bu sistemin doğru bir şekilde çalışabilmesi için GPS uydularına doğru ve sorunsuz bir şekilde sinyal gönderilip alınabilmesi gerekir. Örneğin cihazın yer altında olduğu varsayılacak olursa sistem düzgün bir şekilde çalışamayacak, doğal olarak net bir sinyal de gönderilemeyecektir.

Büyük bir çoğunlukla konumu öğrenmek ya da takip etmek için kullanılan GPS'in kullanıcı eğilimlerine bakılacak olduğunda en çok kullanıldığı yerlerin genellikle uygulamalar olduğu görülüyor. Doğru bir şekilde çalışabilmesi için konum bilgisine ihtiyaç duyan bazı uygulamalar cihazın GPS özelliğinden yararlanabiliyor.

Hatta bazı oyunlar GPS'ten ibaret bile olabiliyor. Bazı oyuncular, bu sistem üzerinden hareketle oyunu kendisi için daha kolay bir hâle getirmeyi tercih edebiliyor. Oyunu oyuncunun açısından daha kolay hâle getirmenin en iyi yolu da GPS konumunu değiştirme olarak karşımıza çıkıyor.

Konum değiştirmek istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız muhtemelen henüz iMoveGo ile karşılaşmadınız. Dilerseniz gelin, size birçok uygulama ve oyunda büyük yardımı dokunacak olan programı yakından ele alalım.

iMoveGo Nedir? Neden Kullanılır?

iMoveGo, GPS konumunuzu değiştirebilmenize imkân tanıyan bir programdır. Bazı uygulama ya da oyunlarda konum bilginizi değiştirmeniz gerekebilir. Bu konum değiştirme hizmeti ise gerçek konumunuzu değiştirmenize yardımcı olur.

Güvenliği de artıran bu program sayesinde kötü niyetli insanların konum verilerinize erişmesine engel olabilirsiniz. Konuma dayalı kısıtlamaları aşabilmenize olanak tanıyan program, yalnızca belirli bölgelere sunulan içeriklere de erişebilmenizi sağlar.

iMoveGo Nasıl Kullanılır?

Kullanıcıların ihtiyaç özellikleri başarılı bir arayüz ile beraber sunan programın nasıl kullanıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Yalnızca birkaç adım ile yazılımı herhangi zorluk yaşamadan kullanabilmeniz mümkün. Bunun için aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz.

Adım 1: iMoveGo programını bilgisayarınıza indirin ve programı açın. Daha sonra bir USB kablosu veya Wi-Fi aracılığıyla telefonunuzu PC'nize bağlayın.

Adım 2: Harita yüklendikten sonra Teleport moduna basın. İstediğiniz konumu ya da koordinatları yazın ve hemen ardından Move butonuna tıklayın.

Adım 3: GPS hareketlerini simüle edebilmek için Multi-Spot veya 2-Spot'u seçerek bir rota oluşturma imkânına sahipsiniz. Move butonuna yeniden tıklayın. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için WooTechy'nin iMoveGo ile konum değiştirme rehberini inceleyebilirsiniz.

iMoveGo İncelemesi

Şu anda konum değiştirme işlemi için tercih edilebilecek pek çok hizmet mevcut fakat bunların bir kısmı Android cihazlarda root, iPhone cihazlarda ise jailbreak işlemi gerektiriyor. WooTechy iMoveGo isimli yazılım ise herhangi bir jailbreak veya root işlemine gerek duymuyor.

Root ve jailbreak işlemlerine gerek olmaması, kullanıcılara çok büyük bir kolaylık sunuyor. Sade arayüz de programın çok kolay bir şekilde kullanılabilmesine katkı sağlıyor. Programda ayrıca kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan çeşitli özellikler bulunuyor.

Snapchat ve Find My dahil olmak üzere tüm konum tabanlı uygulamaları destekleyen hizmet, böylelikle kullanıcıların uyumsuzluk problemiyle karşı karşıya kalmamasını sağlıyor. Uygulamaların yanı sıra tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Pokemon Go oyunu da destekleniyor.

Bu oyunda amaç dışarıdaki Pokemon'ları toplamaktır. Bildiğiniz üzere Pokemon Go isimli artırılmış gerçeklik tabanlı mobil oyun, diğerlerinden farklı olarak dışarı çıkmayı ve hareket etmeyi gerektiriyor. Fiziksel olarak yolculuk yapmadan yakalayamayacağınız oldukça nadir Pokemon karakterleri mevcut.

Android ve iOS kullanıcıları arasında oldukça popüler olan WooTechy iMoveGo, kullanıcıların dışarı çıkıp hareket etmeden Pokemon Go oynayabilmesini mümkün hâle getiriyor. Peki, konumun çok pratik bir şekilde değiştirilebilmesini mümkün hâle getiren yazılım neler sunuyor?

iMoveGo Özellikleri

Mac ve Windows'ta kullanılabiliyor.

GPS Joystick desteği

GPS hareketlerini simüle etme

Jailbreak ya da root gerekmez.

Favori yerlerin listesini oluşturma

Aynı anda 5 farklı cihaza kadar destek

Tüm konum tabanlı uygulamaları destekler.

Oyun içi hareketleri ve konumları kaydetme

Android ve iOS desteği

Favori rotaları kaydetmek için GPX dosyasını içe veya dışa aktarma

Kullanıcıların konumlarını kolayca değiştirebilmesini sağlayan yazılımın kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan önemli özellikleri bulunuyor. Mac ya da Windows bilgisayarınıza iMoveGo'yu yükledikten sonra Android veya iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlayarak yazılımı kullanmaya başlayabilirsiniz.

GPS Hareketlerini Simüle Etme

Program, GPS hareketini simüle etme özelliği sayesinde istediğiniz hızda hareket edebilmenize olanak tanıyor. Böylelikle Pokemon Go gibi mobil oyunlarda ceza almanız önleniyor.

Favori Yerlerin Listesini Oluşturma

Wootechy iMoveGo, seyahat etmek istediğiniz favori yerlerin listesini oluşturabilmenize de imkân tanıyor. Bu işlev, özellikle Pokemon Go oyununu oynarken kolaylık sağlıyor.

Aynı Anda 5 Farklı Cihaza Kadar Destek

Yazılımı birden fazla mobil cihazda kullanmanız gerekebilir. Böyle bir durumda ikinci bir bilgisayara gerek yok çünkü söz konusu program 5 farklı cihaza kadar destek sunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

iMoveGo ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık.

iMoveGo ile VPN Arasındaki Fark Nedir?

Virtual private network kelimelerinin kısaltması olan VPN ise kullanıcıların gerçek IP adreslerini gizler. iMoveGo ise kullanıcıların IP adresini gizlemez, yalnızca konumun değiştirebilmesini sağlar.

iMoveGo İçin Cihaza Jailbreak Yapmak Gerekir mi?

iMoveGo programını kullanabilmek için mobil cihazınıza Jailbreak işlemi yapmanıza gerek yoktur. Programı açtıktan sonra cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve konum yeri değiştirme işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü ve Tam Sürüm Arasındaki Fark Nedir?

Ücretsiz deneme sürümü, genellikle tam sürümde yer alan tüm özellikleri yalnızca belirli süreliğine kullanabilme imkânı sunar. Bu süre zarfında programın neler sunduğuna yakından göz atan kişiler, eğer yazılımı kullanmaya devam etmek isterse tam sürümü satın alır.