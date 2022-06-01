WooTechy iMoveGo ile Android ve iOS akıllı cihazlarınızın konumunu bilgisayarınız üzerinden belirleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günlük hayatımızda internette gizlilik artık önemli bir safhaya yükseldi. Konum takibi yapan uygulamalar, çeşitli zararlı yazılımlar barındıran uygulamalar hem App Store hem de Google Play üzerinden kaldırılmaya devam edilirken alınan önlemlerin yetersiz olduğu da gözler önüne serildi. Gizliliğin ve güvenliğin hayati önem taşıdığı şu günlerde yepyeni bir mobil uygulama piyasaya çıktı. WooTechy iMoveGo adındaki konum uygulaması, hem Windows hem de MacOS kullanıcılarına fake yani sahte olarak konumlarını değiştirme fırsatı sunuyor. Güvenliğe ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için geliştirilen WooTechy iMoveGo kullanışlı özellikleri ile mobil platformu kasıp kavuruyor.

WooTechy iMoveGo Özellikleri

Yüksek gizlilik,

Yüksek güvenlik,

Root gerektirmeden rahatlıkla kullanılabilir,

Konum tabanlı uygulamalar ile tam uyumlu,

Hızlı bir şekilde konum değiştirme imkanı sağlar,

Basit kullanım,

Sade ve şık bir arayüz,

İngilizce dil desteği,

Windows ve MacOS sürümler,

Hem Windows hem de MacOS platformu için özel olarak geliştirilen WooTechy iMoveGo indir ile kullanıcılar hızlı bir şekilde konumlarını değiştirebilecekler. Akıllı telefonların yanı sıra tabletlerde de rahatlıkla kullanılabilen konum değiştirme programı, sade ve şık arayüzü ile basit bir deneyim sunuyor. İngilizce dil desteği ile lansmana çıkan mobil uygulama, ödeme planı eşliğinde kullanılabiliyor.

WooTechy iMoveGo yükle günümüzde konum gerektiren tüm uygulama ev oyunlar ile uyumlu olarak çalışıyor. Bu durumu bir örnek ile anlayacak olursak; Kullanıcılar WooTechy iMoveGo indir sayesinde oturdukları yerden Pokemon GO oynayabilecek ve konumlarını anında değiştirerek yepyeni pokemonlar yakalayabilecekler. Buna ek olarak mobil uygulama geliştiricilerinin de pek çok işine yarayacak olan WooTechy iMoveGo , anlık olarak sahte konum ayarlamaya ve konumlarını değiştirmeye imkan veriyor.

WooTechy iMoveGo Nasıl Kullanılır?

Basit yapıya sahip olan uygulama 3 adımda kullanılabilir hale geliyor.

Öncelikle uygulamanın resmi web sitesinden işletimizine uyumlu sürümü indirin ve yükleyin,

Yükleme işleminin ardından uygulamayı açın ve akıllı cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın,

Uygulama otomatik olarak akıllı cihazınızı keşfedecek ve bağlanacaktır. Artık bilgisayar üzerinden akıllı cihazınızın konumunu değiştirebilirsiniz.

WooTechy iMoveGo Apk İndir

Güvenliği ve gizliliği ile Windows ve MacOS platformunda beğenileri toplayan WooTechy iMoveGo, resmi web sitesi aracılığıyla indirilip kullanılabiliyor.