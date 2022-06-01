WooTechy iMoveGo
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici wooTechy
-
WooTechy iMoveGo ile Android ve iOS akıllı cihazlarınızın konumunu bilgisayarınız üzerinden belirleyebilirsiniz.
Günlük hayatımızda internette gizlilik artık önemli bir safhaya yükseldi. Konum takibi yapan uygulamalar, çeşitli zararlı yazılımlar barındıran uygulamalar hem App Store hem de Google Play üzerinden kaldırılmaya devam edilirken alınan önlemlerin yetersiz olduğu da gözler önüne serildi. Gizliliğin ve güvenliğin hayati önem taşıdığı şu günlerde yepyeni bir mobil uygulama piyasaya çıktı. WooTechy iMoveGo adındaki konum uygulaması, hem Windows hem de MacOS kullanıcılarına fake yani sahte olarak konumlarını değiştirme fırsatı sunuyor. Güvenliğe ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için geliştirilen WooTechy iMoveGo kullanışlı özellikleri ile mobil platformu kasıp kavuruyor.
WooTechy iMoveGo Özellikleri
- Yüksek gizlilik,
- Yüksek güvenlik,
- Root gerektirmeden rahatlıkla kullanılabilir,
- Konum tabanlı uygulamalar ile tam uyumlu,
- Hızlı bir şekilde konum değiştirme imkanı sağlar,
- Basit kullanım,
- Sade ve şık bir arayüz,
- İngilizce dil desteği,
- Windows ve MacOS sürümler,
Hem Windows hem de MacOS platformu için özel olarak geliştirilen WooTechy iMoveGo indir ile kullanıcılar hızlı bir şekilde konumlarını değiştirebilecekler. Akıllı telefonların yanı sıra tabletlerde de rahatlıkla kullanılabilen konum değiştirme programı, sade ve şık arayüzü ile basit bir deneyim sunuyor. İngilizce dil desteği ile lansmana çıkan mobil uygulama, ödeme planı eşliğinde kullanılabiliyor.
WooTechy iMoveGo yükle günümüzde konum gerektiren tüm uygulama ev oyunlar ile uyumlu olarak çalışıyor. Bu durumu bir örnek ile anlayacak olursak; Kullanıcılar WooTechy iMoveGo indir sayesinde oturdukları yerden Pokemon GO oynayabilecek ve konumlarını anında değiştirerek yepyeni pokemonlar yakalayabilecekler. Buna ek olarak mobil uygulama geliştiricilerinin de pek çok işine yarayacak olan WooTechy iMoveGo , anlık olarak sahte konum ayarlamaya ve konumlarını değiştirmeye imkan veriyor.
WooTechy iMoveGo Nasıl Kullanılır?
Basit yapıya sahip olan uygulama 3 adımda kullanılabilir hale geliyor.
- Öncelikle uygulamanın resmi web sitesinden işletimizine uyumlu sürümü indirin ve yükleyin,
- Yükleme işleminin ardından uygulamayı açın ve akıllı cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın,
- Uygulama otomatik olarak akıllı cihazınızı keşfedecek ve bağlanacaktır. Artık bilgisayar üzerinden akıllı cihazınızın konumunu değiştirebilirsiniz.
WooTechy iMoveGo Apk İndir
Güvenliği ve gizliliği ile Windows ve MacOS platformunda beğenileri toplayan WooTechy iMoveGo, resmi web sitesi aracılığıyla indirilip kullanılabiliyor.
WooTechy iMoveGo
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici wooTechy
-
WooTechy iMoveGo ile Android ve iOS akıllı cihazlarınızın konumunu bilgisayarınız üzerinden belirleyebilirsiniz.
Her geçen gün internette zararlı yazılımlar türemeye ve kullanıcıların bilgilerini çalmaya teşebbüs ediyor. Çeşitli yardımcı araçlar ile ne kadar önlem alınırsa alınsın zararlı yazılımlara karşı koymak günümüzde imkansız hale gelirken yepyeni güvenlik ve yardımcı araçlar da yayınlanmaya devam ediyor. Son günlerde hem Windows hem de MacOS kullanıcılarının dikkatini çeken WooTechy iMoveGo, güvenilir yapısı ve gizliliğe verdiği önem ile kısa süre de milyonlara ulaştı. Kullanıcılarına hızlı ve pratik bir şekilde konum değiştirme fırsatı veren uygulama bir nevi fake GPS görevi görüyor. Tüm konum tabanlı oyun ve uygulamaları destekleyen yapım, basit kullanışı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.
WooTechy iMoveGo Özellikleri
- İngilizce dil seçeneği,
- Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlar ile uyumlu,
- GPS Joystick desteği mevcut,
- Herhangi bir root işlemi gerektirmeden kullanılabilir,
- Aynı anda 5 farklı cihaza kadar destek verir,
- Basit bir kullanıma sahip,
- Güvenilir,
- Gizliliği temel alır.
- Windows ve MacOS sürümleri vardır,
Kullanıcılara sahte bir şekilde konumlarını değiştirme imkanı veren WooTechy iMoveGo bir nevi kullanıcıların konumlarının gizli kalmasını sağlıyor. Aynı anda 5 cihaza kadar destek veren başarılı uygulama İngilizce dil desteği ile kullanılabiliyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan yapım, sadece 3 adımda kullanıcılara konumlarını değiştirme imkanı veriyor.
WooTechy iMoveGo Nasıl Çalışır?
Uygulama sayesinde 3 adımda konumunuzu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;
- Öncelikle işletim sisteminize uyumlu olan uygulama sürümünü resmi web sitesinden indirip kurmalısınız,
- Uygulamayı kurup çalıştırdıktan sonra bir USB kablosu yardımıyla Android ya da iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlamalısınız. Uygulama akıllı cihazınız ile otomatik olarak bağlantı kuracaktır,
- Bu işlemlerin ardından Windows ya da MacOS bilgisayarınız üzerinden akıllı telefon ya da tabletinizin konumu değiştirebilirsiniz
Uygulama sayesinde popüler mobil oyun olan Pokemon GO’yu yerinizden kalmadan oynayabilir, WooTechy iMoveGo sayesinde cadde ve sokaklarda dolaşarak pokemon avlayabilirsiniz.
WooTechy iMoveGo İndir
WooTechy iMoveGo isimli fake GPS uygulaması resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaktadır.