Uzun süredir beklenen ve her yıl bir defa olan Green Card başvuruları bugün başlıyor. Herkesin merakla beklediği ve Amerika'ya gitmek için bir yol arayan insanlar büyük ilgi ile yeşil Kart'a başvuru yapmakta. Amerika, uzun yıllardır nüfusunu ve çalışan nüfusun arttırmak için Green Card başvuruları açıyor. Peki, Green Card tam olarak nedir, Green Card başvurusu nasıl yapılır, Green Card başvuru koşulları neler? Gelin birlikte bakalım.

Green Card Nedir?

Green Card Amerika'da yaşama hakkını sahip olmanızı sağlayan bir vize türü denilebilir. Yüzbinlerce kişi Green Kart'a her yıl başvuruda bulunmaktadır. Göçmenlik yasası gereği herkes Green Kart'a başvurabilir. Ancak, burada hatırlatmakta fayda var ki Green Card bir göçmenlik vizesi olarak geçer.

Yani mülteci konumuna girmezsiniz, bu durum da sizler Amerika'da kendi yaşam şartlarınızı sağlamanız gerekir. Mülteciler ise devlet tarafından destek alan kişilerdir. Bu durum birçok kişi tarafından karıştırılabilir.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır? (Ücretsiz)

İlk olarak Green Kart'a başvuracağınız resmi web sitesini ziyaret edin.

sitesini ziyaret edin. Daha sonra "Begin Entry" seçeneğine tıklayın.

Aktivasyon kodunu girin.

Daha sonra gerekli bilgilere tek tek ilgili kısma girin.

(Burada dikkat etmeniz gereken nokta Türkçe karakter kullanmamanız, İngilizce karakter kullanmanızdır. Ne kadar sistem Türkçe karakter kullandığınızda hata verecek ve Green Card başvurunuzu kabul etmeyecek olsa dahi her ne olursa olsun İngilizce karakter kullanmanıza dikkat etmeniz gerekiyor.)

İşlemler tamamlandıktan sonra Green Card’a başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Not: Green Card başvurunuz onaylandıktan sonra karşınıza bir numara çıkacaktır. Bu numara sizin Green Card başvuru sonucunuzu öğrenmeniz içindir.

Mutlaka ama mutlaka bu numarayı bir yere kaydedin! Hatta çıktısını alın. Çünkü sayfayı tekrar kapattığınızda karşınıza tekrar bu numara gelmeyebilir. Tabii ki bu numarayı kaybettiğinizde artık sistem tekrar size söyleyebiliyor ama bu biraz zahmetli olabilir. O yüzden Green Card’da size verilen numarayı asla kaybetmeyin.

Grenn Card'da İstenen Gerekli İlgili Bilgiler

Ad soyad

Cinsiyet

Doğum tarihi

Doğum yeri

Hangi ülkede doğduğunuzu

Net bir fotoğraf

Adresiniz (İngilizce karakter kullanarak yazmayı unutmayın.)

Telefon numarası

E-posta (kullandığınız bir mail adresi girin ve doğruluğuna çok dikkat edin.)

Eğitim bilgileri

Medeni durum

Doğum Yeri

Doğum yerinizi girdiğinizde hata yaparsanız elenme durumunuz çok düşüktür. Ancak İsim soyisim de hata yapmanız çok büyük olasılıkla elenmenize neden olacaktır.

Eğitim Bilgileri

Burada çok kafa karıştıran bir soru oluyor üniversite okuyorum hangi eğitim seçeneğini seçmem gerekiyor? Burada en son mezun olduğunuz okulu seçmeniz gerekir. Yani üniversitede okuyorsanız en son lise mezunu olduğunuz anlamına gelir. O zaman lise mezunu seçeneğini seçmeniz gerekir.

E-posta

E-posta Green Card için çok önemlidir. Çünkü eğer Green Card'ı kazanırsanız ilerleyen süreçler e-posta yolu ile devam edecektir Bu nedenle e-postanızın doğru olduğuna %100 emin olun.

Net Bir Fotoğraf

Green Card'da net bir fotoğrafın olması oldukça önemlidir bu fotoğrafı kendiniz de çekebilir ve sisteme yükleyebilirsiniz. Ancak bir fotoğrafçıya gidip Green Card için fotoğraf istiyorum derseniz sizin için uygun fotoğrafı çekecektir. Böylece bu işlem daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca telefonla çektiyseniz Green Card'da fotoğrafınızın doğruluğunu Travel.State.Gov adresinden teyit edebilirsiniz Bu sayede fotoğraf yüzünden elenme durumunuz olmaz.

Yukarıdaki bilgilendirmeye bakarak Green Kart'a başvurabilir, Green Kart'ın tam olarak ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz.

Hatırlatmak isteriz ki eğer evli ve çocuğunuz varsa ve Green Card kazanmış olursanız aileniz de sizinle beraber yanınızda gelebilir. Ancak çocuklarınızın 21 yaş altı olmasına dikkat etmeniz gerekir çocuklarınız 21 yaş altı değilse maalesef sizinle gelemez.

Green Card'a Başvuru Yaparken Pasaporta Gerek Var Mı?

Bir süredir Green Card başvurularında pasaport zorunluluğu vardı. Ancak, ABD hükümetine açılan bir dava sonucunda bu zorunluluk kalktı. Bu nedenle Green Card başvurularında pasaport zorunluluğu yoktur. Pasaport olmadan Green Card'a başvuru yapılabilir.

Green Card Başvuru Koşulları Neler?

Green Card başvurularında yüksek seviyede istekler yoktur. Örneğin: En az lise mezunu olmanız gerekir. Eğer en az lise mezunu değilseniz 2 yıl bir meslekte çalışmış ve ustalaşmış olmanız gerekir.

Green Kart'a başvurmak çok kolaydır. isterseniz başvuru yaparken danışmanlık alabilirsiniz. Ancak, burada dikkat etmeniz gereken bir nokta ise güvenilir danışmanlık hizmetleri veren kurumlar olması gerekir.

Çünkü Green Kart'ta başvuru yaparken çok fazla dolandırıcılık vakası yaşanmakta. Fakat, kendiniz Green Kart'a çok rahat bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Öyle ki Green Card başvuru süreci birkaç adımla tamamlanıyor geri kalan ise Green Card sonucunu beklemek.

Kısa bir hatırlatma, her ülkeden Green Kart'a başvuru yapılmıyor olsa da ancak Türkiye'den Green Card'a başvuru yapılabiliyor. Eğer en az lise mezunu değilseniz O*NET Online web adresinden Amerika’da lise mezunu olmadan da başvurabileceğiniz meslekleri görebilirsiniz. Buradaki şartları dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedir.

Green Kart'ı Kazandım Ne Olacak?

Green Card'ı kazandığınız zaman Green Card hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece çekilişi kazandığınız anlamına gelmekte. Green Card kazandıktan sonra vize almanız ve Amerika'ya gitmeniz gerekmekte. Vize sürecinde Amerika'da ne yapacaksın, hangi mesleğe sahipsin? Gibi sorular sorulacaktır. Eğer vize almayı başarırsanız. Green Card sahibi olduğunuz anlamına gelebilir.

Bu içeriğimizde Green Card nedir, Green Card başvurusu nasıl yapılır, Green Card'a başvuru yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında sorulara cevap verdik? Sizler Green Card hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.