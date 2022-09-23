Vizesiz ve Kimlikle Gidilebilecek Ülkeler

Kimi ülkeler vize verirken çok sıkıntı yaşatmakta. Bu nedenle turistik seyahat etmek isteyenler vizesiz ülkeleri tercih etmekte. Bu sayede sadece pasaportla hatta bazılarına sadece kimlikle girebilmektedir. Biz de sizler için vizesiz ve kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeleri derledik. Peki bu ülkeler hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Vizesiz Seyahat Edilebileceğiniz Ülkeler

Arnavutluk

Kosova

Makedonya

Bosna Hersek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Sırbistan

Ukrayna

Kırgızistan

Bahreyn

Katar

Azerbaycan

Gürcistan

Arnavutluk

90 gün vizesiz seyahat edebileceğiniz Arnavutluk, Avrupa Birliği'ne yakın balkan ülkeleri arasında yer almaktadır. Başkenti Tiran olan Arnavutluk, Arnavutça dilini konuşmakta, kendi para birimini kullanmaktadır. Ucuza uçak bileti ile gidebileceğiniz ülkeler arasında Arnavutluk ilk sıralarda yer almaktadır.

Kosova

6 ay içinde 90 gün vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler arasında bulunan Kosova, Kristin başkentine sahiptir. Ayrıca Arnavutça ve Sırpça dilleri konuşulmakta ve Avrupa Birliği'ne Aday olan bir ülkedir. Kosova Euro para birimini kullanmaktadır.

Makedonya

Diğer ülkeler gibi Makedonya'da da 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilir ve birçok turistik yeri gezebilirsiniz. Makedonya'nın başkenti Üsküp dili ise Makedonyaca'dır. Kendi para birimini kullanan Makedonya, dağ iklimine sahiptir. Makedonya'nın güneyinde Yunanistan doğusunda ise Bulgaristan bulunur. Bu sayede komşu ülkeleri de rahatlıkla gezebilirsiniz.

Bosna Hersek

Türkiye ile oldukça yakın ilişkileri bulunan ve nüfusu büyük oranda müslüman olan Bosna Hersek, Türkiye'den oldukça fazla ziyaretçi almaktadır. Ayrıca yakın zamanda Bosna Hersek'e kimlik ile seyahat edilebilecektir.

Yani Bosna Hersek'e gitmek istiyorsanız pasaportunuzun olmasına gerek yok! Bosna Hersek küçük bir ülke olmasına rağmen Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça dillerini sıkça kullanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Birçok turistik yeri bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçük olmasına rağmen oldukça zevkli vakitler geçirebileceğiniz etkinliklere sahiptir. Yakın zamanlarda açılan Kapalı Maraş'ı veya Kıbrıs Barış Harekatı müzelerini gezebilirsiniz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'a gitmeniz için pasaporta ihtiyacınız yok. Resmi para birimi Türk Lirası olsa da Sterlin de oldukça sık kullanılmaktadır.

Sırbistan

Pasaporta ihtiyacınız olmadan ve vize istemeden gidebileceğiniz ülkeler arasında Sırbistan'da bulunmaktadır. Öyle ki kimlik kartınızla Sırbistan'a gittiğiniz vakit birçok turistik yeri gezebilirsiniz. Başkenti Belgrad olan Sırbistan'da Sırpça dili konuşulmakta ve Sırp Dinarı kullanılmaktadır.

Ukrayna

Kimlikle gidilebilen ülkeler arasında yer alan Ukrayna, aynı zamanda Avrupa'ya yakın bir ülkedir. Ukrayna diğer ülkelerden farklı olarak süresiz olarak vize istememektedir. Başkenti Kiev olan ülkede Rusça ve Ukraynaca dillere sıkça konuşulmaktadır. Ayrıca Ukrayna kendi para birimini kullanmaktadır. Bu sayede Ukrayna para birimi Türk lirası karşısında daha düşük olduğu için birçok yeri rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

Kırgızistan

Vize istemeyen ülkeler arasında Kırgızistan'da bulunmaktadır. Eğer Asya ülkelerine seyahat etmek istiyorsanız başkenti Bişkek olan Kırgızistan'a seyahat listenize eklemelisiniz. Kendi para birimini kullanan Kırgızistan’da Kırgızca ve Rusça konuşulmaktadır.

Bahreyn

Ortadoğu ülkesi olan Bahreyn, Katar'a komşu ve resmi dili Arapça'dır. Vizesiz 15 gün gezebileceğiniz Bahreyn, Para birimi olarak ise Bahreyn Dinarını kullanmaktadır.

Katar

Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında seyahat etmek istiyorsanız Basra Körfezi ülkesi olan Katar'a bir göz atabilirsiniz. Resmi dili Arapça olan Katar'ın başkenti Doha'dır. Ayrıca iki hafta vizesiz seyahat etme izni sunmaktadır.

Azerbaycan

30 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz Azerbaycan, kendi para birimini kullanmaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan'da Türkçe ile rahat bir şekilde konuşabilmektesiniz.

Gürcistan

Listemizde vizesiz en çok kalabileceğiniz ülkeler arasında Gürcistan bulunmaktadır. Öyle ki 1 yıla kadar vizesiz seyahat edebileceğiniz Gürcistan'da Türkiye ile komşu olduğu için oldukça rahat bir şekilde girebilir, birçok yeri gezebilirsiniz.

Bu içeriğimizde vizesiz ve kimlik ile gidilebilecek ülkeleri sizler için derledik. Sizler bu listede en çok hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.