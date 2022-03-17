Dünya'nın en popüler oyunlarından bir tanesi olan GTA 5 ve diğer tüm GTA serilerinde para kazanmak her zaman oyun başında tüm oyunculara dert olmuştur. Özellikle oyunda silah, araba yada diğer eşyaları alabilmek için uğraşan oyuncular, oyuna yeni başladıklarında bir süre istediklerini elde edemiyor. Bunu göz önünde bulundurarak sizler için hazırladığımız bu yazımızda GTA 5'te nasıl para kazanılır? konusunu ele alıyor olacağız. İşte GTA 5 para kazanmanın yöntemleri!

GTA 5'te Nasıl Para Kazanılır?

Uzun bir süredir oyun dünyasının en çok konuşulan oyunlardan bir tanesi olmayı başaran GTA 5, tekrar gündemde. Yeni nesil konsollara gelen yapım, kullanıcılardan üçüncü kez yükseltme parası istemesi tartışmalara sebebiyet verdi. Eminiz bu serzenişlere rağmen gelecek aylarda yayınlanacak en çok satan oyunlar listesinin başını bir kez daha GTA 5 çekecektir.

Gelelim asıl konumuza; GTA 5'te nasıl para kazanırım diye interneti talan etmenize gerek yok. Yazımızdaki yöntemleri uygulayarak para kazanıp istediğiniz silahı ve arabayı satın alabilir hatta arabanızı istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Aşağıda sizler için hazırladığımız para kazanma yöntemlerini GTA 5'in tüm platformlardaki sürümlerinde uygulayarak hızlıca zengin olabileceksiniz. Gerekli açıklamaları yaptığımıza göre hemen listemize geçelim.

GTA 5 Soygun Görevleri

Oyunda yapacağınız soygun görevleri her zaman çok fazla para kazanmanızı sağlıyor. İlk soygun görevinde bir mücevher dükkanı soyacaksınız ve bu görevin getirisi oldukça fazla. Eğer soygun sırasında kasaya daha yakın olursanız göreceğiniz mücevherleri toplayarak çok daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Oyunun hikayesinde ilerledikçe yapacağınız diğer soygun görevleri de çok daha fazla para kazanmanızı sağlıyor. Soygunlarda dikkat etmeniz gereken nokta ise en iyi özelliklere sahip olan adamları seçerek ekip oluşturmak. Böylece soygunlardaki başarınız artacak ve rahat bir şekilde soygunları gerçekleştirebileceksiniz.

Gereksiz Eşya Alımına Son Verin

Oyun parasını kolay harcamak neredeyse tüm oyuncuların ortak noktasıdır. Şahsen oyunda sahip olduğu parayı tasarruflu kullanan çok az sayıda insan var. GTA 5'te kazandığınız paralara kendi gerçek paranız gibi sahip çıkın! GTA 5'te çok fazla para harcayabileceğiniz yer var. Bu noktada paramı nasıl ve ne için harcamalıyım sorusu öne çıkıyor. Eğer oyunda lüks araç ve güçlü silahlar ile gezmek istiyorsanız, bunlara para harcamadan önce sokaklardan çalmayı deneyin. Çaldığınız arabaları garajınıza koyarak paranızı korumuş oluyor ve bir şeye ihtiyacınız olduğunda hemen alabiliyorsunuz.

Para kazanma yöntemi olmaktan çok, kazanılanı elde tutmakla ilgisi olan bu yöntem, aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Eğer kazandığınız paraları biriktirebilirseniz, gerçekten istediğiniz yada sevdiğiniz araba, silah yada eşyaları zamanı geldiğinde alabilirsiniz. Diğer bir önemli nokta ise silah alma işini, her zaman araba almaktan önde tutmanız. Arabayı dilediğiniz zaman bulabildiğiniz oyunda, silah için aynı şartlar geçerli değil bildiğiniz üzere.

Dükkan Soygunu

Aslında tüm oyuncuların bildiği yöntemlerden bir tanesi elbette ama dükkan soyarak para kazanmanında püf noktaları bulunuyor. GTA 5'te dükkan soymak için ilk olarak kendinize büyük market ve dükkanları hedef almalısınız. Çünkü burada yapacağınız soygunlar size her zaman daha fazla getiri sağlar.

Soyacağınız dükkanı belirledikten sonra arabanız ile önüne yanaşmalı ve sonra içeriye girerek kasada duran görevliye silahı doğrultmalısınız. Bu, görevlinin kasayı boşaltıp size vermesini sağlar. Buradaki püf nokta ise, bazı dükkanlar 2 adet kasa bulunması. Eğer ilk kasadaki parayı aldıktan sonra silahınızı diğer kasaya yönlendirirseniz, kasiyer size diğer kasadaki paraları da veriyor. Tüm paraları aldıktan sonra arabanıza binip polislerden hızlıca kaçmanız gerekiyor.

Banka Aracı Soygunu

Özellikle oyuna ilk başladığınızda uygulayabileceğiniz en etkili para kazanma yöntemlerinden bir tanesi. Fakat istediğiniz zaman bir zırhlı araç bulmak mümkün değil. Trafikte araba sürerken mini harita üzerinde rast gelirseniz ve paraya sıkışıksanız fırsatı sakın kaçırmayın. Zırhlı araba soygunlarından elde ettiğiniz gelir yaklaşık 5000 Doların üzerinde oluyor. Zırhlı arabayı soyarken ilk olarak sürücüyü dışarı çıkarmanız, daha sonra arka kapıyı silah veya C4 ile patlatarak açmanız gerekiyor. Kapı açıldıktan sonra parayı alıp, polislerden kaçmalısınız. Eğer zırhlı arabaya para taşıyan güvenlik görevlisi görürseniz, işiniz çok daha kolay. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçabilirsiniz.

ATM Pususu

En basit şekilde uygulayıp polislerden en kolay kaçabileceğiniz para kazanma yöntemlerinden bir tanesi. Eskiden olsa ATM'ye gidenlerin cebinde para yok derdik ama artık herkes ATM'ye borç ödemeye gidiyor. Durum böyle olunca bu fırsattan yararlanıp ATM'ye gidenlere pusu kurarak onları dövüp paraları alıp kaçabilirsiniz. Yüksek meblağlar olmasa da, para biriktirmek yada kazanmak için iyi yöntemlerden bir tanesi.

Piyasayı Manipüle Etme

Oyunda ilerledikçe Lester verdiği yan görevler ile Franklin'in borsadan geçinmesini sağlıyor. Lester'ın söylediklerine iyi kulak vererek, dinleyin. Çünkü karakterimiz görev bittiğinde kısa zaman içinde yükselecek olan hisse senetleri hakkında ipuçları veriyor. Bu ipuçları ile hangi hisse senetlerine daha fazla para yatırmanız gerektiğini öğrenip, daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Borsa üzerinden para kazanma daha çok yüksek miktar paralara sahip olduğunuzda işe yarar. Bunun nedeni ise ne kadar çok para yatırırsanız, o kadar çok para kazanma şansınız oluyor. Franklin'in suikast görevlerinin büyük çoğunluğu şirketleri sabote etmek üzerine işliyor.

Bu nedenle Lester görevi verirken, sizlere şirket ve borsa ile ilgili ipuçları verir. Size de bu ipuçlarını yakalayarak değerlendirmek kalıyor. Borsa işlemleri anlık olmadığı için görevi yaptıktan sonra da para yatırarak gelir elde edebiliyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, suikast görevine başladıktan sonra karakter değiştiremiyor olmanız. Bu nedenle her karakteriniz ile ayrı ayrı yatırım yaparak daha da fazla para kazanma şansınız bulunuyor. Borsadan para kazanmanın en önemli noktalarından bir diğeri ise suikastten sonra eve gidip uyumanız. Uyuyarak oyunun kaydedip zamanın hızla geçmesini sağlamanız gerekiyor. Bunun sonucunda gelir yüzdesi değişebiliyor.

Yatırım yapabileceğiniz bir kaç örneği aşağıda paylaştık;

Hotel Assassination : Bu görevlerden önce BettaPharmaceuticals'a(BAWSAQ) yatırım yaparak yüzde 40 - 50 arasında geri dönüş sağlayabiliyorsunuz.

: Bu görevlerden önce BettaPharmaceuticals'a(BAWSAQ) yatırım yaparak yüzde 40 - 50 arasında geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Multi-target Assassiantion : Bu görevden önce Debonaire'ye (LCN) yatırım yaparak yüzde 89 - 90 geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Debonaire senetlerinizi sattıktan hemen sonra Redwood (LCN) hissesi satın alarak bir kaç gün içerisinde yüzde 300 geri dönüş alabiliyorsunuz.

: Bu görevden önce Debonaire'ye (LCN) yatırım yaparak yüzde 89 - 90 geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Debonaire senetlerinizi sattıktan hemen sonra Redwood (LCN) hissesi satın alarak bir kaç gün içerisinde yüzde 300 geri dönüş alabiliyorsunuz. Vice Assassiantion : Eş zamanlı düzenlenen suikastler öncesinde Fruit'e (BAWSAQ) yatırım yaparak yüzde 50 - 60 geri dönüş alabiliyorsunuz.

: Eş zamanlı düzenlenen suikastler öncesinde Fruit'e (BAWSAQ) yatırım yaparak yüzde 50 - 60 geri dönüş alabiliyorsunuz. Bus Assassination : Otobüs suikastlerinden sonra Vapid (BAWSAQ) yatırımı yaparak yüzde 89 - 90 arası gelir elde edebiliyorsunuz. Bu yatırımı yaparken gördüğünüz düşüş ifade eden kırmızı ok ve grafiği dikkate almayın.

: Otobüs suikastlerinden sonra Vapid (BAWSAQ) yatırımı yaparak yüzde 89 - 90 arası gelir elde edebiliyorsunuz. Bu yatırımı yaparken gördüğünüz düşüş ifade eden kırmızı ok ve grafiği dikkate almayın. Construction Assassination: Bu görevden önce GoldCoast(LCN) yatırımı yaparak yüzde 80 - 90 oranları arasında bir gelir elde edbiliyorsunuz.

Para Tasarrufu İpuçları

Sizlerle paylaşacağımız 3 farklı ipucu sayesinde oyun içinde para tasarrufu yapabilirsiniz. Bu tasarruflar ya indirim ile yada ücretsiz yapabileceğiniz işlemler sayesinde oluyor. İşte ipuçları:

Ammu-Nation İndirimi : Eğer tüm Gun Range görevlerini bitirirseniz, Ammu-Nation'da yüzde 15 indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz. Eğer görevleri gold seviyesinde bitirmeyi başarırsanız indirim oranı yüzde 25'e çıkıyor.

Bedava Silah Geliştirmeleri : Herhangi bir görev sırasında Ammu-Nation'a giderek silah alıp tüm geliştirmelerini yaptıktan sonra kendinizi öldürüp, görevi iptal etmeniz gerekiyor. Bu şekilde tüm paranızı geri alacaksınız fakat Ammu-Nation'daki tüm silah geliştirmeleri açık duruyor olacak. Bu yöntem ile bedava silah geliştirmek için, kedinizi öldürdükten sonra ''Retry''a basmanız gerekiyor. Exit yani çıkışa basarsanız, paranızı geri alamazsınız.

: Herhangi bir görev sırasında Ammu-Nation'a giderek silah alıp tüm geliştirmelerini yaptıktan sonra kendinizi öldürüp, görevi iptal etmeniz gerekiyor. Bu şekilde tüm paranızı geri alacaksınız fakat Ammu-Nation'daki tüm silah geliştirmeleri açık duruyor olacak. Bu yöntem ile bedava silah geliştirmek için, kedinizi öldürdükten sonra ''Retry''a basmanız gerekiyor. Exit yani çıkışa basarsanız, paranızı geri alamazsınız. Bedava Araç Tamiri: Bir çok oyuncunun bildiği bu yöntem ile arabanızı tamir ettirmek istediğinizde oyunu kaydedip çıkmanız yetiyor. Oyuna tekrar girdiğinizde arabanız tamamen yenilenmiş olarak karşınıza çıkacak.

Peki siz GTA 5 para kazanma yöntemlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha hızlı para kasabildiğiniz bir yol varsa aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.