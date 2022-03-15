GTA 5 Yeni Nesil Güncellemesi Kesinlikle Satın Almaya Değer!

PS5 ve Xbox Series X'teki yeni nesil güncellenmiş GTA 5 aslında tekrar satın almaya değer bir yapıya sahip. GTA 5'i PS5 ve Xbox Series X'te yanlış değerlendirmiş olabilirim çünkü Rockstar'ın 2013 çıkışlı açık dünya oyununda Michael, Franklin ve Trevor'ın rahatsız edici derecede şiddetli ve iç içe geçmiş hikayelerini bugüne kadar deneyimlemenin en iyi yolu yeni nesil konsollarda yatıyor. İşte tüm detaylarıyla yeni nesil GTA 5 güncellemesi!

Yeni Nesil GTA 5 Güncellemesi Bizlere Neler Sunuyor?

GTA 5'in yeni nesil grafiklerinden etkilenmeyi beklemiyordum. Özellikle oyunun PS5 performansı takdire şayan. 60 FPS üstü bir deneyimle her türlü kaosa neden olmak yeni nasılde hala rahatsız edici derecede zevk veriyor. Oyuna başlarken ilk dikkatimi çeken detay GTA 5'in yenilenmiş aydınlatma motorunun gözle görülür şekilde fark yaratıyor oluşu. Motorun oyunun neredeyse her unsuru üzerinde dönüştürücü bir etkisi var ve onsuz Los Santos'un hareketli sokaklarının nasıl olduğunu hayal etmek zor olurdu.

Geceleri neon ışıklı tabelalardan Vespucci Plajı'nın üzerinde gökyüzünde asılı duran kavurucu derecede sıcak güneşe kadar, zaman zaman her şeyin ne kadar estetik göründüğüne şaşırırken buldum kendimi. Yine de etkileyici aydınlatma modelinin GTA 5'in ışın izlemesinin bir sonucu olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Video ayarlarından Fidelity, Performance ve Performance RT ayarları arasında da FPS dışında büyük bir fark görmedim.

Rockstar'ın oyunlarında asırlardır yaşanan gecikme sorunlarıyla mücadeleye gerçekten yardımcı olan 30 ile 60 fps arasındaki keskin kontrast dışında, her bir grafik modu gözüme harika göründü. Tercih ettiğim Performans RT modu şimdiye kadar FPS bakımından kaya gibi sağlam işliyor ve herhangi bir gecikme sorunuyla beni karşı karşıya bırakmadı. FPS takıntısı olan oyuncuların mutlaka bu ayar ile oyunu deneyimlemelerini öneririm.

Her üç grafik modunda da çözünürlük çok keskin. PS5 ve Xbox Series X'teki GTA 5, Los Santos'un genellikle kirli ortamının manzarasına ve mahallelerine yeni bir soluk getirmeye yardımcı olan yeni yüksek çözünürlüklü dokulardan yararlanıyor. Ayrıca oyunun renk paleti eskisinden daha canlı görünüyor ancak bu sadece PS5'in PS4'ten biraz daha düşük bir gama seviyesi kullanmasının bir sonucu olabilir. GTA 5 ayrıca DualSense'in dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilerinden de yararlanıyor; bu, GTA 5'in Xbox Series X sürümünü bir tık arka plana atıyor.

DualSense, arabanızın motorunun gürültüsünü, lastiklerinizin sesini ve Los Santos'un arazi, çöl alanlarının engebeli arazisini hissetmenizi sağlayarak oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkartıyor. Rockstar'ın ürkütücü derecede ayrıntılı dünyasını biraz daha inandırıcı kılıyor diyebiliriz... DualSense'in ışık çubuğu, üç kahramandan hangisi olduğunuza bağlı olarak yeşil, mavi ve turuncuya evriliyor. Bu, PS4'te mevcut olan bir şey ancak DualSense'in öne bakan ve daha belirgin ışık haznesi tasarımı nedeniyle, bu sefer çok daha etkili bir kullanıma sahip olmuş.

Tüm bu değişiklikler bir araya geldiğinde kuşkusuz zamanının ötesinde olan bir oyuna yeniden hayat veriyor. Rockstar'ın açık dünyalarının rekabete kıyasla ne kadar inanılmaz ve canlı hissettirdiğini dokunaklı bir şekilde hissettiriyor yeni nesil konsollar. GTA 5 kadar eski bir oyun için ücretsiz bir güncelleme almak güzel olurdu ancak şu anda PS5'te şaşırtıcı derecede düşük başlangıç fiyatı olan 8,75 Euro ile satışta yükseltme. Xbox Series X'te durum biraz daha farklı. Xbox üzerinden yükseltmeyi almak için 17,49 Euro ödemeniz gerekiyor.

Bu, Xbox Series X/S sahipleri için biraz utanç verici. Özellikle DualSense'in sağladığı ekstra özellikler nedeniyle oyun PlayStation 5'te tartışmasız daha zengin özelliklere sahip. Bu fiyat teklifinin yalnızca 14 Haziran'a kadar geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle GTA 5'i tekrar oynamayı uzaktan bile olsa merak ediyorsanız, hemen almanızı tavsiye ederim. 14 Haziran'dan sonra oyun 34.99 Euro'ya mal olacak satın almaya çalıştığınızda.

GTA 5 Enhanced Edition ne kadar konsollarda harika olsa da, oyunu PC'de olduğu gibi modifiye edemezsiniz. 11/ Teknik bilginiz ve yeterli bir donanıma sahipseniz, GTA 5 neredeyse fotogerçekçi görünecek şekilde modifiye edilebilir PC 10 kanadında. Bununla birlikte, PS5 ve Xbox Series X'teki GTA 5, oyunun en gelişmiş ve ulaşılabilir sürümü olarak bizleri selamlıyor. Yine de aynı oyunun beşinci kez tekrar yayınlanmasını kaldıramayız. Artık GTA 6'yı görmeyi eminim herkes istiyordur.

GTA 5'in harika bir oyun olduğunu hiç inkar etmedim ama bunca zamandan sonra nasıl hala bu kadar iyi olduğunu anlayamamakta ısrar ediyorum. Önümüzdeki aylarda PS5 ve Xbox Series X'te en çok satanlar listesinin başında GTA 5'i görürseniz şaşırmayın. Yapılan bunca eleştiriye rağmen oyuncular oyunu tekrar ve tekrar satın alıp oynamaktan bıkmayacaklardır. GTA 5 ayrıca devasa bir çevrimiçi topluluğa sahip. Bu, bazı oyuncuların GTA 5'e dönmesi için yeterli bir neden olabilir ancak dürüst olmak gerekirse, oyunun GTA Trilogy: Definitive Edition'ın feci sürümü gibi çıkmamasına sevindim.

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