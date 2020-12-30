2004 yılında piyasaya sürülen video oyununu artık fazla sade görüyorsanız Grand Theft Auto serisinin hayranlarına tavsiye ettiğimiz en iyi GTA San Andreas modları size yardımcı olabilir. Oyunda yapacağınız faaliyetlerin çok kısıtlı olduğunu düşünüyor ve bu durumun sizi oyundan uzaklaştırmaya başladığını düşünüyorsanız sizlere önermiş olduğumuz oyun modlarını incelemeniz iyi bir fikir olabilir.

Şüphesiz ki San Andreas, Grand Theft Auto serisinin en iyi açık dünya oyunlarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun şu an piyasaya sürülmesinden üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen sayısız oyuncu tarafından oynanıyor fakat oyunda yapılabilecek etkinlikler eski bir oyun olmasından ötürü Grand Theft Auto IV veya Grand Theft Auto V gibi oyunlara nispeten çok daha azdır.

Oyunun çıkışından bu zamana aşağı yukarı 16 yıl geçti fakat oyun geliştirilen üçüncü taraf modlar sayesinde yeni oyunlarla yarışabilecek kapasitesini korumaya devam ediyor. Üçüncü taraf mod geliştiricileri tarafından geliştirilen modlar, San Andreas’ı GTA 5 kalitesine dahi getirebiliyor. Şayet siz de San Andreas’ın serinin son oyunu olan GTA 5’in sahip olduğu göz alıcı grafik kalitesine ulaşmasını istiyorsanız listemizde yer alan oyun modlarına göz atmak isteyebilirsiniz.

En İyi GTA San Andreas Modları Nelerdir?

Gravity Gun: Bu oyun modu size hedefinizdeki bir kişinin ayaklarını yerden keserek kendinize çekme ve ileriye doğru fırlatma olanağı veriyor. Oyun modunu eğlenceli kılan nokta, size verilen silahın yalnızca NPC (Oyuncu Olmayan Karakter) üzerinde çalışmakla sınırlı kalmamasıdır. Oyuncu olmayan karakterlerin dışında herhangi bir nesnenin üzerinde de çalışır.

Bu oyun modu size hedefinizdeki bir kişinin ayaklarını yerden keserek kendinize çekme ve ileriye doğru fırlatma olanağı veriyor. Oyun modunu eğlenceli kılan nokta, size verilen silahın yalnızca NPC (Oyuncu Olmayan Karakter) üzerinde çalışmakla sınırlı kalmamasıdır. Oyuncu olmayan karakterlerin dışında herhangi bir nesnenin üzerinde de çalışır. First-Person View: San Andreas, üçüncü şahıs nişancı türünde bir oyun olsa da birçok oyuncu oyunu birinci şahıs nişancı modunda oynamanın nasıl bir his olduğunu merak etmiştir. “First-Person View” olarak adlandırılan bu oyun modu ise GTA serisinin son oyununda da olduğu gibi birinci şahıs nişancı moduna geçmenize olanak tanıyor.

San Andreas, üçüncü şahıs nişancı türünde bir oyun olsa da birçok oyuncu oyunu birinci şahıs nişancı modunda oynamanın nasıl bir his olduğunu merak etmiştir. “First-Person View” olarak adlandırılan bu oyun modu ise GTA serisinin son oyununda da olduğu gibi birinci şahıs nişancı moduna geçmenize olanak tanıyor. Overdose Effects: Oyun ilk piyasaya sürüldüğünde grafikleriyle birçok oyuncunun gönlünü fethetmiş olsa da zamanla teknoloji gelişti. San Andreas, GTA 5’in grafik kaliteleri ile kıyaslandığında sınıfta kalıyor. Overdose Effects ise oyundaki patlamaları daha gerçekçi hale getirerek size daha yeni nesil deneyimi sağlıyor.

Oyun ilk piyasaya sürüldüğünde grafikleriyle birçok oyuncunun gönlünü fethetmiş olsa da zamanla teknoloji gelişti. San Andreas, GTA 5’in grafik kaliteleri ile kıyaslandığında sınıfta kalıyor. Overdose Effects ise oyundaki patlamaları daha gerçekçi hale getirerek size daha yeni nesil deneyimi sağlıyor. Cheat Menu: GTA: Vice City’den farklı olarak San Andreas’ta çok daha fazla hile kodu vardır ve kodlar çok daha karmaşıktır. San Andreas oynamışsanız muhtemelen hile kodlarını akılda tutmanız ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Cheat Menu ise hile kodları ile uğraşmak istemeyen oyunculara büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu oyun modunu kullanarak pratik bir şekilde istediğiniz hileyi kullanabilirsiniz.

GTA: Vice City’den farklı olarak San Andreas’ta çok daha fazla hile kodu vardır ve kodlar çok daha karmaşıktır. San Andreas oynamışsanız muhtemelen hile kodlarını akılda tutmanız ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Cheat Menu ise hile kodları ile uğraşmak istemeyen oyunculara büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu oyun modunu kullanarak pratik bir şekilde istediğiniz hileyi kullanabilirsiniz. GTA V ENB: Oyun biraz eski olduğu için grafik kalitesi de son çıkan oyunların yanında biraz düşük kalıyor. San Andreas’ın grafik kalitesini arttırmak için GTA V ENB kullanabilirsiniz. Bu oyun modu, San Andreas’ı oyun geliştirmede kullanılan son teknolojilerle geliştirilen bir oyuna dönüştürür. GTA 5’in grafik kalitesine yakın bir grafik kalitesi elde etmek için bu oyun modunu indirebilirsiniz.

Oyun biraz eski olduğu için grafik kalitesi de son çıkan oyunların yanında biraz düşük kalıyor. San Andreas’ın grafik kalitesini arttırmak için GTA V ENB kullanabilirsiniz. Bu oyun modu, San Andreas’ı oyun geliştirmede kullanılan son teknolojilerle geliştirilen bir oyuna dönüştürür. GTA 5’in grafik kalitesine yakın bir grafik kalitesi elde etmek için bu oyun modunu indirebilirsiniz. Parkour: Gerçek hayatta takla atmaktan hoşlanıyorsanız veya takla atan insanların deneyimlerini izlemekten keyif alıyorsanız Parkour modunu indirebilirsiniz. Bu oyun modu toplamda 65 hareket yapmanıza olanak tanıyor. Bu oyun modu sayesinde geri ve öne takla atma başta olmak üzere birçok şekilde takla atabilirsiniz.

Gerçek hayatta takla atmaktan hoşlanıyorsanız veya takla atan insanların deneyimlerini izlemekten keyif alıyorsanız Parkour modunu indirebilirsiniz. Bu oyun modu toplamda 65 hareket yapmanıza olanak tanıyor. Bu oyun modu sayesinde geri ve öne takla atma başta olmak üzere birçok şekilde takla atabilirsiniz. Switch Character: Bu oyun modu, Grand Theft Auto V isimli oyunda mevcut olan bir özelliği San Andreas’a getiriyor. Switch Character, modun isminden de anlaşılacağı üzere karakterler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Mod Cesar, Sweet ve CJ arasında geçiş yapıyor ama siz bu karakterlerin modelini değiştirerek San Andreas’a Michael, Trevor ve Fraklin’i getirebilirsiniz.

GTA: San Andreas Neden Hala Çok Oynanıyor?

Grand Theft Auto serisinin göz bebeği olarak görülen oyun, ilk olarak 2004 yılında oyun pazarına sürüldü. Aradan geçen yıllara rağmen serinin birçok hayranının bilgisayarında yer almaya devam etmesinin en önemli nedeni elbette ki üçüncü taraf geliştiricilerin oyuna olan katkısından kaynaklanıyor.

Mod geliştiricileri, San Andreas’ın 2020 yılında bile azımsanmayacak kadar fazla oyuncu tarafından oynanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Oyun için geliştirilen modlar, Grand Theft Auto serisinin eski olmasına rağmen en çok sevilen oyununu yakın zamanda piyasaya sürülen yeni nesil oyun kalitesine sahip oyunların seviyesine getirerek oyunun grafik kalitesinin daha kaliteli bir hal almasını sağlıyor.

Bir oyunun oynanabilir kılan etken elbette ki grafik kalitesi ile sınırlı değildir. Yukarıda yer verdiğimiz modlar, oyuncuların eğlenmesine ve oyundaki sınırları aşmasına olanak tanıyor. Bu tür oyun modları alışılmış Los Santos’un atmosferini dahi değiştirebiliyor. Hız tutkunları çeşitli yarış modlarını indirerek oyunda daha fazla zaman geçirebiliyor. Gerçek hayattaki arabaları oyunda görmek ve sürmek isteyen kişiler, oyuna uyarlanan arabaları indirdikten sonra Los Santos’u turlamaya başlayabiliyor. San Andreas’ta karakter değiştirmek isteyen kişiler, GTA: San Andreas için tasarlanan modellerden herhangi birini indirerek karakterinin görünümünü değiştirebiliyor.

Oyunun klasik görünümünden sıkılmış bir oyuncu, oyunun görünümünü baştan aşağı değiştiren bir oyun modu indirerek oyuna renk katabilir ve bu durum da oyunun ömrünü uzatır. San Andreas diğer oyunlara göre çok daha fazla özelleştirilebilen bir oyun olduğu için günümüzde birçok oyuncunun bilgisayarında yer almaya devam ediyor. Siz de önerdiğimiz GTA San Andreas modları ile oyununuza renk katabilirsiniz.