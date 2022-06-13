GTA San Andreas APK, sınırsız para vb. modları ile öne çıkan açık dünya oyunu. GTA San Andreas Android ile mobilde GTA heyecanı yaşayın.

Erkan Calp - 16 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

GTA San Andreas APK cepde Grand Theft Auto San Andreas oynama keyfi yaşatıyor. GTA Sandreas hilesi en çok aranan oyunlar arasında ancak keyif almak adına sınırsız para hileli vb. sağlayan GTA San Andreas mod APK'ları veya GTA San Andreas cheats (hileleri) yüklememenizi tavsiye ederiz. Rockstar Games'in San Andreas eyaleti, Los Santos, San Fierro ve Las Venturasi ile üç büyük şehrini kapsayan devasa açık dünyasında geçen oyununu oynamak için hemen yukarıdaki GTA San Andreas APK indir (download) butonuna dokunun.

GTA Sanandreas APK (Grand Theft Auto: San Andreas) indirerek, Android telefonunuzda GTA oynamanın keyfini sürebilirsiniz. PC ve mobilde en çok indirilip oynanan GTA (Grand Theft Auto) oyunu. Android telefonda da GTA oyunu oldukça keyifli oluyor. Rockstar Games’in yılların eskitemediği aksiyon macera oyunu Grand Theft Auto: San Andreas’ı bir de mobilde oynayın derim.

GTA San Andreas APK İndir

Rockstar Games’in 2004 yılında çıkardığı, günümüzde hala oynanan, PC’de de mobilde de büyük bir hayran kitlesi olan açık dünya aksiyon - macera oyunu GTA: Sand Andreas mobil, tüm Android telefonlarda akıcı oynanış sunuyor. Türkçe dil desteği olmamasıyla üzse de mobildeki en iyi çete kurma, çete savaşı oyunlarından biri. Serinin bu oyununda Rockstar Games, San Andreas eyaleti ve Los Santos, San Fierro, Las Venturas ile üç büyük şehrini kapsayan devasa büyüklükte açık dünyasıyla, 70’den fazla oynama süresiyle mobil dünyasına en büyük sürümünü sunuyor.

Aydınlatma geliştirmeleri, zengin renk paleti, geliştirilmiş karakter modellemeleriyle özel olarak mobil platform için tasarlanan, grafik kalitesinin yükseltildiği GTA: San Andreas oyununda ana karakterimiz Carl Johnson. Çete sorunları, uyuşturucu ve yolsuzlukla yaşanmaz yer haline gelen San Andreas’ın Los Santos şehrindeyiz. Karakterimizin annesi katledilmiş, ailesi parçalandı, çocukluk arkadaşları da felakete sürükleniyor. Hepsinden kötüsü görevlerini kötüye kullanan iki polis tarafından -cinayet suçlamasıyla- komplo kuruluyor. CJ’in ailesine kurtarmasına, sokakların kontrolünü ele almasına yardımcı oluyoruz.