Güneş Paneli Yatırımı Karlı Mı - Evinize Güneş Paneli Kurmak Ne Kadara Mal Oluyor?

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji alanında insanların en kolay şekilde ulaşabilecekleri yöntem olarak öne çıkıyor. Güneş panelleri ile güneş enerjisini kullanmak hem ekonomik yönden katkı sağlarken hem de çevreci olma özelliği taşıyarak doğaya karşı fayda sağlama imkanı verir.

Enerji tasarrufu gibi çeşitli nedenlerden dolayı insanlar güneş enerjisi sistemine geçmenin yollarını araştırıyorlar. Bu noktada, ev için güneş paneli kurulum maliyeti en çok merak edilen sorulardan biri olarak öne çıkıyor.

Sizin için hazırladığımız rehberde "güneş paneli yatırımı karlı mı?" ve "evinize güneş paneli kurmanın meliyeti nedir?" gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Bir Ev İçin Yeterli Güneş Paneli Kurulum Maliyeti Ne Kadar?

Genel olarak, 2024 yılında bir eve yetecek güneş paneli fiyatı 12.000$ ile 15.000$ arasında değişmektedir. Bu fiyat, 1. sınıf malzeme, mühendislik hizmeti ve işçilik ile şebekeye bağlı sistem kurulumu için geçerlidir.

Daha ucuz güneş paneli sistemleri de bulunuyor. Ancak, bu sistemler genellikle daha düşük kaliteli malzemelerden üretilir ve daha az verimlidir. Uzun vadede daha pahalıya mal olabilirler.

Güneş paneli sistemi kurmadan önce, bir uzmana danışmanız ve eviniz için en uygun sistemi seçmeniz önemlidir. Uzman, evinizin elektrik ihtiyacını ve güneşlenme süresini analiz ederek ihtiyacınız olan güneş paneli sayısını ve sistemin fiyatını belirleyecektir.

Güneş paneli fiyatı 2024 yılında birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Fiyatı etkileyen faktörler şunlardır:

Evin Elektrik İhtiyacı: Evinizin ne kadar elektrik tükettiği, kaç güneş paneline ihtiyacınız olduğunu belirleyecektir.

Evinizin ne kadar elektrik tükettiği, kaç güneş paneline ihtiyacınız olduğunu belirleyecektir. Güneş Panellerinin Markası ve Modeli: Farklı markaların ve modellerin fiyatları değişiklik gösterir.

Farklı markaların ve modellerin fiyatları değişiklik gösterir. Sistemin Kurulumu: Güneş panellerinin kurulumu için bir firmaya ihtiyacınız olacaktır. Kurulum fiyatları da firmaya ve sistemin karmaşıklığına göre değişir.

Ayrıca, Güneş paneli sistemi kurmanın birçok avantajı vardır. Bahsedilen avantajlar ise şunlardır:

Elektrik Faturalarından Tasarruf: Güneş panelleri, güneş enerjisini kullanarak elektrik üretir ve faturalarınızda önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Güneş panelleri, güneş enerjisini kullanarak elektrik üretir ve faturalarınızda önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Çevreye Katkıda Bulunma: Güneş panelleri, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanır. Haliyle de çevre kirliliğine katkıda bulunmazsınız.

Güneş panelleri, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanır. Haliyle de çevre kirliliğine katkıda bulunmazsınız. Enerji Bağımsızlığı: Güneş panelleri, kendi elektriğinizi üretmenizi sağlar, elektrik kesintilerinden etkilenmezsiniz.

Güneş Paneli Kaç KW Gücünde Olmalıdır?

Müstakil bir eve yetecek güneş enerjisi sistemi kurulumu için ortalama 10 kW panel gücü kullanılması uygundur. Küçük ve az tüketimi olan bir villa ya da bir daire için 6 kW sistem yeterli olacaktır. Ayrıca, Elektrikli araç kullanan bir müstakil ev içinse tahmini olarak 15 kW panel gücü gereklidir.

Kaç Güneş Enerjisi Paneli Kullanılmalıdır?

Türkiye’de en çok 545 watt 1. sınıf bir panel kullanıyor. Yani, ortalama 19 panel yeterli olacaktır. Seçilecek panel ise tipi, gücü ve boyutları çatınızın fiziksel şartlarına göre değişir ve bu şartlara uygun sistem kurulur.

Güneş Enerjisi Sistemi İçin Ne Kadar Çatı Alanına İhtiyaç Vardır?

Bir panelin boyutları 2-2,5 m2 olacaktır. Bir eve yetecek güneş enerjisi sistemi için 100 m2 alana ihtiyaç vardır. Hazırlanacak detaylı elektrik projesiyle gerçek sonuca ulaşabilmek mümkündür.

Ev İçin 10 kW Sistemde Kullanılan Malzeme Fiyatları Nedir?

Güneş Panelleri: 5.000$

5.000$ Inverter: 2000-2.500$

2000-2.500$ Konstrüksiyon: 650-700$

650-700$ Mühendislik: 1.000-1.500$

1.000-1.500$ İşçilik: 1.000-1.500$

1.000-1.500$ Elektrik kabloları, Topraklama, Pano, Kablo Kanalları: 1000.-1500$

Evde Üretilen Enerji Nasıl Satılır?

Genellikle devlete elektrik satmak ya da TEDAŞ'a elektrik satmak şeklinde bilinen uygulamada, satış şebekeye yapılır. Yani ilgili dağıtım şirketi vasıtasıyla EPDK'nın belirlediği fiyatlarla serbest piyasaya satılır. Birlikte çalıştığınız elektrik mühendisliği şirketi, elektrik projeniz, ilgili dosya ve evraklarla BEDAŞ ya da ilgili idareye Lisanssız Elektrik Üretim başvurunuzu yapar.

Proje için istenilen evraklar:

Projeyi Hazırlayan Elektrik Mühendisin İmzası

Mühendisin SMM ve Büro Tescil Belgesi

OG Prensip Şeması

AG - OG Kısa Devre Hesapları

Panel Evirici Uyumluluk Hesapları

İmar Müdürlüğü Statik Uygunluk Belgesi

Statik Proje

Genel Yerleşim Planları

AG-OG Tek Hat Şemaları

Belirtilen evraklarla birlikte toplam 23 dosya eki dağıtım şirketine teslim edilir. İlgili idare, tüm proje ve eklerini inceler. Talep edilen her şey uygunsa ve şebekede yer varsa izin verilmiş olur.

Şebekeye bağlı sisteminiz EPC şirketi tarafından anahtar teslim kurulur. Tüm işlemler 4-6 ay sürer.

Bu rehberimizde, bir ev için güneş paneli kurulum maliyeti başta olmak üzere merak edilen sorulara cevap verdik. Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar bölümden paylaşmayı unutmayın!