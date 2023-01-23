Süpürge, beyaz eşya, akıllı cep telefonları gibi birçok ürün şarj cihazlarından gücünü alıyor. Birçoğumuz da bu ürünleri şarj ettikten sonra aletini prizde bırakıyoruz. Bu durumda direkt şarj aletinin elektrik harcamasına neden olup olmadığı hakkında kafalarda soru işareti kalabiliyor.

Prizde şarj aleti bırakınca elektrik harcar mı? Prize takılı şarj aleti elektrik tüketir mi? şeklindeki tüm soruların yanıtlarını aşağıda sizler için derledik.

Şarj Aletleri Prizde Bırakılınca Elektrik Harcıyor mu?

Şarj aletleri, elektrik devrelerinin birbirine bağlandığı küçük trafolardan oluşur. Aynı zamanda kaliteli ve özellikleri daha çok gelişen şarj aletlerindeyse akımölçer ve voltaj bulunuyor. Ayrıca sınırlayıcılarla da dizayn ediliyor. Tüm bu sebepler küçük ölçeklerde dahi olsa şarj aletinin elektrik tüketmesine sebep oluyor. Çünkü hem sınırlayıcılar hem de voltaj ve akımölçerler elektrik sayesinde çalışır.

Prizler kapalıysa elektrik enerjisi kullanmazlar. Bundan dolayı boş prizlerde enerji harcama gibi bir durum asla söz konusu değildir. Prizler şalterden kapatıldığında enerji direkt durdurulur. Fakat bu durumun tam tersi olarak prizde takılı şarj aletinin ucunda cihaz olsun olmasın fark etmeksizin şalter açıksa elektrik harcanmaya devam eder.

Bu durum şarj cihazının ömrünü de kısaltır. Özellikle şarj cihazının daha çok kullanılması için şarj işlemi bittikten sonra şarjdan çıkarılması daha mantıklıdır. Laptoplarda şarj aletleri iki tane parçadan tasarlanmıştır. Parçanın ilk bölümü uzatma kablosu halindedir. Büyük adaptöre bağlanıp oradaki kablodan bilgisayara elektrik iletimi yapılır. Kablo fişe takıldıktan sonra adaptöre bağlanmadığında elektrik harcanmaz.

Şarj Aletini Prizde Bırakmak Ne Kadar Elektrik Harcatır?

Prize şarj aleti bırakmak yapılan araştırmalar doğrultusunda aylık 135W güç kullanımına sebep oluyor. Yıllık bu miktar 1,6 kWh’ye karşılık geliyor. Bu veri maliyet açısından değerlendiğinde prizde takılı iPhone şarj cihazı aylık olarak 12 kuruşa mal oluyor. Yıllık bazdaysa ortalama 2,0 TL civarı diyebiliriz.

Yukarıdaki veriler doğrultusunda prizde şarj aletinin bırakılması çok maliyetli değil. Fakat bir evde birden fazla şarj cihazının takılı olduğu düşünüldüğünde maliyet doğal olarak artıyor. Özellikle şarj aletleri takılıyken elektronik ürünlerin çalıştırılması maliyeti önemli ölçüde artırır. Şarj aleti 7/24 prizde takılı kaldığında da elektrik artar.

Tüm bilgiler doğrultusunda ne kadar az elektrik harcasa dahi yine de prizde şarj aleti bırakmamaya dikkat etmenizi öneriyoruz.