Güneş Sistemi'ndeki Gezegenler ve Daha Fazlası

Bir zamanlar 9 gezegen olan Güneş Sistemimiz Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasına ardından 8 gezegen olarak kaldı. Bu 8 gezegenin çoğunun adı birçok yıldız ve gezegende olduğu gibi Roma ve Yunan mitolojisinden almıştır.

Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak ilk gezegeni Jüpiter olduğunu biliyor muydunuz? Bunun gibi birçok farklı bilgi için Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ve daha fazlasını sizler için anlatıyoruz.

Güneş Sistemindeki Gezegenler

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Merkür

İsmini Roma mitolojisinden alan Merkür, Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegen olarak geçmekte. Güneş'e en yakın gezegen olduğundan dolayı en sıcak gezegen olarak da bilinir. Ancak, sanılanın aksine atmosferi olmadığından dolayı geceleri - 173 dereceye kadar düşer. Merkür'ün 88 Dünya günü, Güneş etrafındaki bir tam turuna bedeldir.

Venüs

Venüs, Güneş Sistemi'ndeki en sıcak gezegen olarak bilinmektedir. Boyutundan dolayı Dünya'nın ikizi olarak da söylenir. Fakat, Venüs'ün bir farkı vardır. O da Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden farklı yöne dönmektedir. Yani Dünya, batıdan doğuya dönerken Venüs doğudan batıya dönmektedir. 222 Dünya günü Venüs'ün Güneş etrafındaki bir tam turuna bedeldir.

Dünya

Güneş Sistemi'ndeki tek hayat olan gezegen Dünya'dır. Güneş'e en yakın 3. gezegen olarak da bilinir. Sanılanın aksine bir gün 24 saat değil, 23 saat 56 dakika ve 4 saniyedir. Enerji kaynağımız olan Güneş'e ise 150 milyon kilometre uzaklıktadır.

Mars

En çok yaşamın arandığı gezegenlerden biri de Mars'tır. Kızıl Gezegen bir diğer adıdır. Daha önce su bulunmuştur. Birçok özelliği ile Dünya'ya benzemektedir. Örneğin: 1 gün 24 saat 39 dakikaya eşittir.

Jüpiter

Ve geldik Güneş Sistemi'ndeki en büyük ve ilk gezegenine ortalama sıcaklığı -110 derece olan Jüpiter, ismini Roma mitolojisindeki tanrılardan alır.

Satürn

Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegeni Jüpiter olduğunu biliyoruz. Peki, Jüpiter'den sonraki en büyük gezegen hangisi? İşte burada devreye Satürn giriyor. Güneş Sistemimizdeki 6. sırada yer alan Satürn, en büyük ikinci gezegen olarak geçmekte ve ortalama sıcaklık -178 derecedir.

Uranüs

Diğer gezegenlerden en büyük farkı Güneş çevresindeki bir tam turunu 84 yılda tamamlıyor olmasıdır. Kendisi ayrıca Güneş Sistemi'ndeki en büyük üçüncü gezegen olarak bilinir.

Neptün

Katı bir yüzeye sahip olmayan Neptün bilinene göre Güneş etrafındaki bir tam turunu halen tamamlamamıştır. Güneş Sistemi'ndeki en soğuk gezegenlerden biridir. Ortalama sıcaklık -201 derecedir.

Enerji Kaynağmız Güneş

Güneş Sistemimize ismini veren Güneş bir yıldızdır ve kendi etrafında dönmektedir. Birçok kişiye Güneş'in kendi etrafında döndüğünü bilmemektedir. Söylenene göre enerji kaynağımız tek başına Güneş Sistemi kütlesinin neredeyse %100’ünü oluşturmaktadır.

Çıplak gözle Güneşe bakmak zor olsa dahi teleskopla Güneşe bakabilir ve Güneş üzerindeki kara lekeleri görebilirsiniz Tabi bunun için bir teleskoba sahip olmanız gerekiyor. Bundan tam 5 milyar yıl sonra Güneş tamamen patlayacak ve parçalara ayrılacaktır. Bu bize gösteriyor ki bilime ve teknolojiye daha çok yatırım yapmalıyız ve yaşanabilecek yeni gezegenler keşfetmeliyiz.

Çıplak Gözle Görülebilen Gezegenler

Merkür

Venüs

Jüpiter

Satürn

Mars

Yukarıdaki gezegenleri çıplak gözle geceleyin izleyebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız bunun sebebi ışık kirliliğinden ve gezegenlerin konumunun nerede olduğunu bilmemekten kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle bu gezegenleri çıplak gözle görmek istiyorsanız veya bir teleskop yardımıyla daha detaylı incelemek istiyorsanız, uzayı nasıl izleyebilirsiniz hangi teleskopları almalısınız? Adlı yazımıza bakabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ve daha fazlası hakkında bilgilendirme yaptık. Sizler Güneş Sistemi'ndeki gezegenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Plüton neden gezegenlikten çıkarıldı ve cüce gezegen oldu? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.