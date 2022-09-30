Uzayı Nasıl İzleyebilirsiniz? Hangi Teleskopları Almalısınız?

Herkesin hayali olan ve geçmişte sıkça yapılan gökyüzünü izlemek ve bu konuda araştırma yapmak oldukça önemli ve zevklidir. Ancak, şu an insanlar gökyüzünü nasıl izleyeceğini pek bilmemektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de geçmişten günümüze şehirleşmenin olması ve bunun sonucunda eski görüntünün olmamasıdır. Peki, gökyüzünü izlemek için ne yapmalısınız? Hangi teleskopu almalısınız? Sizler için anlatıyoruz.

Gökyüzünü İncelemeniz İçin Ne Yapmalısınız?

Bu soruyu herhangi birine sorduğunuzda size vereceği ilk cevaplardan biri; “elbette gökyüzüne bakmalısınız”. Ancak, geçmişteki gökyüzü ile şimdiki gökyüzü aynı mı? Aslında gökyüzü hep aynıydı. Fakat, bizlerin şehirleşmesi bu durumu bozdu. Çok önceleri insanlar elektriği keşfetmemiş ve ışıklandırma için mum gibi araçlar kullanıyordu.

O zamanlar gökyüzü apaçıktı. Şu an ise karşımızada kocaman bir ışık kirliliği bulunuyor. Bu durum bizim gökyüzüne baktığımızda çok az veya hiçbir şey göremememize sebep olmaktadır.

Işık kirliliği büyük oranda geceleri gökyüzünü kapattığı için bizler gökyüzünü inceleyemiyoruz. Bu nedenle gökyüzünü incelemeniz için yapmanız gereken ilk şeylerden biri de ışık kirliliğinin olmadığı bir ortama gitmektir. Tabi bu da ulaşım, gittiğiniz yerde kalma gibi sorunlar doğursa da yapacak bir şey yok.

Gökyüzünü incelemenin en kolay yolu ışık kirliliğinin olmadığı, Ay ışığının az olduğu ve bulutların olmadığı birgündür. Çünkü ışık kirliliği olursa gökyüzünü istedeğiniz şekilde göremeyeceksiniz. Daha sonra Ay ışığı geceleri diğer gezegenleri izlemenize engel olacaktır. Tabi eğer Ay’ı izlemek istiyorsanız rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Ve bulutsuz açık bir gecenin olması da oldukça önemlidir. Çünkü bulutlar gökyüzünü izlemeniz için varolan yıldız haritalarını çıkarabilmenizde sıkıntı yaratır.

Hangi Teleskopu Almalısınız?

Gökyüzünü izlemeye başlamak istiyorsanız ilk olarak herhangi bir teleskop almanızı tavsiye etmiyoruz. Eğer, bu işte profesyonelseniz zaten ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuzdur.

Neden ilk olarak bir teleskop almamalısınız? Bu sorunun en kolay cevabı gökyüzünü tanımadan izlemek pek sağlıklı olmayacaktır. Örneğin Orion takımyıldızını izlemek istiyorsanız onun hangi konumda olduğunu, nereden izleyebileceğinizi öğrenmeniz gerekmektedir.

Teleskop yerine ilk olarak bir dürbün almanızı tavsiye ediyoruz. Tabi çıplak gözle gökyüzünü tanıdıktan sonra. Dürbün ile başlamanız size çok büyük görüntüler sunmayacaktır. Ancak, bu işe başlayan birçok kişi binlerce liraya teleskop almakta ve ileride kullanmamaktadır. Eğer gökyüzünü izlemek istiyorsanız bir dürbün almak oldukça işinize yarayacaktır.

Sıra geldi teleskop almaya. Gökyüzü izleme işini büyütmek istiyor ve astrofotoğrafçılık gibi meslekler yapmak istiyorsanız. Her şeyi çok iyi tanıdıktan sonra bir teleskop alabilirsiniz. Fakat, bu konuda şöyle bir sorun var. Teleskoplara binlerce lira ödemiş olsanız dahi hiçbir zaman HD kalitede bir görüntü elde edemeyebilirsiniz. Çünkü bizim gördüğümüz tüm fotoğraflar bilgisayarlar tarafından işlenmiş ve yapılandırmış fotoğraflardır. Bu nedenle teleskop alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde gökyüzü nasıl izlenir, hangi teleskopu almalısınız? Sorusuna kısada olsa cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.