HDMI kablosu ile çoklu ekran kullanımı günlük hayatta ve iş dünyasında birçok kolaylık sağlıyor. Bilgisayar, TV, ek monitör, oyun konsolları ve uydu alıcılarını bağlamak için birçok kişinin aktif olarak kullandığı HDMI, zaman zaman bazı bağlantı sorunlarını beraberinde getiriyor.

En sık karşılaşılan HDMI bağlantı sorunlarından birisi HDMI ses gelmiyor sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu sorunu ortadan nasıl kaldırabiliriz? İçeriğin devamında HDMI ses yok sorununu nasıl çözeceğinizi anlatıyoruz.

Bilgisayarda HDMI Ses Gelmiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Bilgisayar ile yapılan HDMI bağlantılarında işletim sistemine bağlı olarak farklı çözüm yollarını denemek gerekebiliyor. Bu içerikte hem Windows hem de Mac için yapmanız gerekenleri detaylandırdık.

Windows'ta HDMI Ses Gelmiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows’un çeşitli sürümlerinde tek bir çözüm yolu ile ses gelmiyor sorununu ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için Windows’ta izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:

Öncelikle bilgisayarda ses aygıtı olarak HDMI çıkışını seçtiğinizden emin olmalısınız.

Varsayılan ayarında da ‘HDMI ses çıkışı’ seçili olmalı.

Sonraki aşamada başlat menüsünden ‘çalıştır’ ekranına gitmelisiniz.

Çalıştır ekranındaki komut satırına ‘ms-settings:sound’ yazıp enter’a basarak ekran ses çıkış ayarını yapacağınız menüye ulaşabilirsiniz.

Bu menüde ‘çıkış cihazını seçin’ kısmından HDMI çıkışını seçerek HDMI ses gelmiyor sorununu çözebilirsiniz.

Ek olarak kaynak ses sürücüsünün güncel olduğundan da emin olmalısınız.

Bunun için Aygıt Yöneticisi’ne giderek ‘Ses Ayarları’ başlığını seçin.

Hoparlör seçeneğine sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir’e basın.

Bu işlemleri yapmanıza rağmen HDMI ses gelmiyor sorunu çözülmediyse tekrar çalıştır menüsüne gidip komut satırına ‘sevices.msc’ yazıp enter demelisiniz.

Açılan Hizmetler sekmesinden ‘Windows ses’ öğesine sağ tıklayıp yeniden başlata dokunun.

Son olarak grafik kartı güncellemesi HDMI ses gelmiyor sorununu çözmenize yardımcı olabilir.

Mac’te HDMI Ses Gelmiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Eski Macbooklarda bildiğiniz üzere hali hazırda bir HDMI girişi bulunmuyor. HDMI kablosunu bu bilgisayarlarda kullanmak için dönüştürücü aparatlardan yararlanılıyor. Bu noktada HDMI ses gelmiyor sorunu oluştuğunda öncelikle HDMI kablosu ve dönüştürücünün sağlam olup olmadığı ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekiyor.

Yeni Macbook modellerinde ise HDMI bağlantı seçeneği mevcut. Tıpkı Windows’ta olduğu gibi bilgisayarda ilgili menülere ulaşıp ses çıkışına ilişkin ayarların doğru bir şekilde yapılması önem taşıyor.

Bunun için bilgisayarınızdaki elma menüsünden sistem tercihlerine girmeli, karşınıza çıkan ekrandan ‘Ses’ menüsüne giriş yapmalısınız.

Çıkış sekmesinin altında HDMI çıkışını seçili hale getirdiğinizde HDMI ses yok sorunu çözülebilir.

Bunun yanında Mac cihazlarda da sürücüler güncel olmadığında aynı sorun ile karşılaşmanız mümkün. Sürücüleri güncelledikten sonra HDMI bağlantısını tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.

TV’de HDMI Ses Gelmiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

TV’ye HDMI ile bağlanan oyun konsolları ve alıcılar ile ilgili olarak HDMI ses gelmiyor sorununu yaşıyorsanız, TV üzerinden gerekli kontrolleri sağlamalısınız. TV’nin ayarlar bölümünden ses girişlerinde HDMI bağlantılarının seçili olduğundan emin olun. Bağlantı sorununu gidermek için HDMI kablosunu takıp çıkarmayı ve cihazları yeniden başlatmayı deneyin.

Bu içerikteki bilgiler işinize yaradı mı? HDMI ses gelmiyor sorununu çözerken siz hangi yollara başvuruyorsunuz? Yorumlarda deneyimlerinizi bizimle paylaşın.