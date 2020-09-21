Eğer Windows 10 lisansınızı başka bir bilgisayara aktarmak istiyorsanız ya da yalnızca sürüm yükselttiyseniz kullanmakta olduğunuz ürün anahtarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Öte taraftan bazı durumlarda bu, pek de kolay bir arayış olmayabilir. Peki Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir?

Windows 10'u nasıl edindiğinize bağlı olarak kenarda yazılı bir ürün anahtarına sahip olmayabilirsiniz. Hemen aşağıda bunu nasıl bulabileceğinizi sizlere aktaracağız!

Windows 10 Ürün Anahtarı Öğrenme Yöntemleri!

Ürün anahtarınızı bulmak için kullanabileceğiniz yöntemlerden bazıları şunlardır:

1- Komut İstemi ile Ürün Anahtarı Öğrenme

Windows 10 ile birlikte gelen bilgisayarlarda ürün anahtarı, anakartın sabit yazılımında yer alır. Eğer yeni bilgisayarınızdaki ürün anahtarını öğrenmek istiyorsanız, bunu komut istemi aracılığı ile yapmanız mümkündür.

Windows ve X tuşlarına aynı anda basın. Gelen menüden Komut İstemi (Yönetici) çalıştırın. Komut satırına yandaki kodu yazın: wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

2- ProduKey ile Ürün Anahtarı Öğrenme

Eğer komut istemi ile ürün anahtarınızı öğrenemediyseniz üçüncü parti bir uygulamadan yardım almayı düşünebilirsiniz. ProduKey kolay kullanımı ile tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Ürün anahtarınızı öğrenmek için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz yeterli olacaktır.

3- Ürün Anahtarını Perakende Kutusunda Bulma

Eğer Windows 10'u kutulu olarak satın aldıysanız ürün anahtarını kutu içerisinde basılı bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun için perakende kutusunu kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

4- Ürün Anahtarını Ayarlarda Bulma

Halihazırda etkinleştirilmiş olan bir lisansa sahipseniz ve ihtiyacınız olan tek şey ürün anahtarı ise Ayarlar -> Güncelleştirme ve Güvenlik -> Etkinleştirme adımlarını takip ederek ürün anahtarınızı görüntüleyebilirsiniz.

5- Not Defteri ile Ürün Anahtarı Öğrenme

Yine yazılım indirmeden ürün anahtarını öğrenmenize olanak sunan yöntemlerden birisi de kayıt defteridir.

Yeni bir not defteri dosyası oluşturun. Hemen aşağıda yer alan kodu bu not defterine yapıştırın. 'Farklı Kaydet' dedikten sonra alt kısımda yer alan 'Kayıt Türü' kısmını 'Tüm Dosyalar' olarak seçin. Dosyayı WindowsLisans.vbs olarak adlandırın. Pencereyi kapatın. Kaydedilen dosyaya çift tıkladığınızda ürün anahtarınızı görebilirsiniz.

Not defterine kaydetmeniz gereken satırlar şu şekilde:

Option Explicit Dim objshell,path,DigitalID, Result Set objshell = CreateObject("WScript.Shell") 'Set registry key path Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" 'Registry key value DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId") Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData 'Get ProductName, ProductID, ProductKey ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName") ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID") ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID) ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey 'Show messbox if save to a file If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then Save ProductData End If 'Convert binary to chars Function ConvertToKey(Key) Const KeyOffset = 52 Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert 'Check if OS is Windows 8 isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1 Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4) i = 24 Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789" Do Current= 0 j = 14 Do Current = Current* 256 Current = Key(j + KeyOffset) + Current Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24) Current=Current Mod 24 j = j -1 Loop While j >= 0 i = i -1 KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput Last = Current Loop While i >= 0 keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last) insert = "N" KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0) If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5) End Function 'Save data to a file Function Save(Data) Dim fso, fName, txt,objshell,UserName Set objshell = CreateObject("wscript.shell") 'Get current user name UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%") 'Create a text file on desktop fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set txt = fso.CreateTextFile(fName) txt.Writeline Data txt.Close End Function

Sonuç

Yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak Windows 10 ürün anahtarınızı bulabilirsiniz. Peki siz bu yöntemlerden hangisini tercih ediyorsunuz ve önerileriniz var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.