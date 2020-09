Eğer Windows 10 lisansınızı başka bir bilgisayara aktarmak istiyorsanız ya da yalnızca sürüm yükselttiyseniz kullanmakta olduğunuz ürün anahtarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Öte taraftan bazı durumlarda bu, pek de kolay bir arayış olmayabilir. Peki Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir?

Windows 10'u nasıl edindiğinize bağlı olarak kenarda yazılı bir ürün anahtarına sahip olmayabilirsiniz. Hemen aşağıda bunu nasıl bulabileceğinizi sizlere aktaracağız!

Ürün anahtarınızı bulmak için kullanabileceğiniz yöntemlerden bazıları şunlardır:

Windows 10 ile birlikte gelen bilgisayarlarda ürün anahtarı, anakartın sabit yazılımında yer alır. Eğer yeni bilgisayarınızdaki ürün anahtarını öğrenmek istiyorsanız, bunu komut istemi aracılığı ile yapmanız mümkündür.

Eğer komut istemi ile ürün anahtarınızı öğrenemediyseniz üçüncü parti bir uygulamadan yardım almayı düşünebilirsiniz. ProduKey kolay kullanımı ile tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Ürün anahtarınızı öğrenmek için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz yeterli olacaktır.

Eğer Windows 10'u kutulu olarak satın aldıysanız ürün anahtarını kutu içerisinde basılı bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun için perakende kutusunu kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

Halihazırda etkinleştirilmiş olan bir lisansa sahipseniz ve ihtiyacınız olan tek şey ürün anahtarı ise Ayarlar -> Güncelleştirme ve Güvenlik -> Etkinleştirme adımlarını takip ederek ürün anahtarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Yine yazılım indirmeden ürün anahtarını öğrenmenize olanak sunan yöntemlerden birisi de kayıt defteridir.

Not defterine kaydetmeniz gereken satırlar şu şekilde:

Option Explicit

Dim objshell,path,DigitalID, Result

Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")

'Set registry key path

Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"

'Registry key value

DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")

Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData

'Get ProductName, ProductID, ProductKey

ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")

ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")

ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)

ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey

'Show messbox if save to a file

If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then

Save ProductData

End If

'Convert binary to chars

Function ConvertToKey(Key)

Const KeyOffset = 52

Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert

'Check if OS is Windows 8

isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1

Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)

i = 24

Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"

Do

Current= 0

j = 14

Do

Current = Current* 256

Current = Key(j + KeyOffset) + Current

Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)

Current=Current Mod 24

j = j -1

Loop While j >= 0

i = i -1

KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput

Last = Current

Loop While i >= 0

keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)

insert = "N"

KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)

If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput

ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)

End Function

'Save data to a file

Function Save(Data)

Dim fso, fName, txt,objshell,UserName

Set objshell = CreateObject("wscript.shell")

'Get current user name

UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")

'Create a text file on desktop

fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set txt = fso.CreateTextFile(fName)

txt.Writeline Data

txt.Close

End Function