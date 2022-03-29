Laptop Wi-Fi Bağlanmıyor Sorunu ve Çözümü

Laptop Wi-Fi bağlanmıyor sorunu nasıl çözülür? Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının karşılaştığı sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek çeşitli yöntemler mevcut. Bu yazıda söz konusu problemi düzeltebilecek yöntemleri açıkladık.

Dizüstü bilgisayar modellerinde bazen çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Bu sorunlar arasında internete bağlanamama problemi de yer alıyor. Eğer böyle bir sorun ile karşılaştıysanız, hazırladığımız rehberi inceleyebilir ve rehberde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan yöntemler, dizüstü bilgisayarınızda ortaya çıkan internete bağlanamama problemini çözebilir. Yöntemlerde yer alan adımları dikkatli bir şekilde uygulamanız gerekiyor.

Laptop Wi-Fi Bağlanmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Dizüstü bilgisayarınızı kapatıp açın.

Modeminizi yeniden başlatın.

Ağ sorunlarını giderin.

Ağ sürücüsünü kaldırın.

Ağ sürücüsünü güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Anti virüs programını devre dışı bırakın.

DNS önbelleğini temizleyin.

Güç seçeneklerini değiştirin.

Yukarıda dizüstü bilgisayarda internete bağlanamama sorununun çözüm yöntemleri mevcut. Bu yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Dizüstü Bilgisayarınızı Kapatıp Açın

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

"Bilgisayarı veya oturumu kapatın" yazısına basın.

"Yeniden başlat" seçeneğini seçin.

İnternete bağlanamama problemi yaşıyorsanız uygulamanız gereken ilk yöntem dizüstü bilgisayarınızı kapatıp açmak. Yeniden başlatma işlemi, bilgisayarınızda karşılaştığınız birçok sorunun düzeltilmesine yardımcı olabilir.

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak Başlat menüsüne sağ tıklayın. "Bilgisayarı veya oturumu kapatın" yazısına basın. Bu işlemin ardından çeşitli seçeneklerin yer aldığı bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yeniden başlat" seçeneğini seçin.

2. Modeminizi Yeniden Başlatın

Modeminizin güç butonuna basın.

Modeminizin fişini çekin ve kablolarını çıkarın.

Yaklaşık 30 saniye bekleyin.

Fişi ve kabloları tekrar takın.

Güç butonuna yeniden basın.

Dizüstü bilgisayarınızı kapatıp açtıysanız ve sorun hâlâ devam ediyorsa modeminizi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak modeminizin güç butonuna basmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından modeminizin fişini çekin ve kablolarını çıkarın.

Söz konusu işlemleri gerçekleştirdikten sonra yaklaşık olarak 30 saniye boyunca bekleyin. Bekleme işleminin ardından fişi ve kabloları tekrar takın. Son olarak güç butonuna yeniden basın. Modeminizdeki ışıklar yandıktan sonra dizüstü bilgisayarınızın internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

3. Ağ Sorunlarını Giderin

Sağ alt köşede bulunan Wi-Fi simgesine sağ tıklayın.

"Sorunları gider" seçeneğini seçin.

Açılan pencerede işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Talimatları izleyin ve pencereyi kapatın.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda sistemde meydana gelen hataların düzeltilmesine yardımcı olan bir araç bulunur. Bu aracı kullanarak bazı problemleri çok hızlı ve pratik bir şekilde çözebilirsiniz.

İlk olarak sağ alt köşede yer alan Wi-Fi simgesine sağ tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi uygulamanız durumunda karşınıza iki adet seçenek çıkacak. Bu seçenekler içerisinden "Sorunları gider" seçeneğini seçin. Daha sonra bir pencere açılacak ve sorun otomatik olarak taranmaya başlanacak. Bu işlemin tamamlanmasını bekleyin. Talimatları izleyin ve son olarak pencereyi kapatın.

4. Ağ Sürücüsünü Kaldırın

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi’ni seçin.

"Ağ bağdaştırıcıları" seçeneğine çift tıklayın.

Ağ sürücüsüne sağ tıklayın.

"Cihazı kaldır" seçeneğine basın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarınız üzerinden internete bağlanamıyorsanız ağ sürücüsünü kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bu işlem, karşı karşıya kaldığınız sorunun çözülmesine yardımcı olabilir. Yöntemi uygulamak için ilk önce Başlat menüsüne sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden Aygıt Yöneticisi’ne basın.

Aygıt Yöneticisi üzerinden "Ağ bağdaştırıcıları" seçeneğine çift tıklayın. Ağ sürücüsüne sağ tıklayıp "Cihazı kaldır" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Laptop yeniden başlatıldıktan sonra ağ sürücüsü otomatik olarak yüklenir. Bu işlemin ardından internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

5. Ağ Sürücüsünü Güncelleyin

Ağ sürücüsünü kaldırmak, karşılaştığınız sorunun düzelmesine yardımcı olmadıysa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Bu işlemi iki farklı yolla gerçekleştirebilirsiniz. Birinci yolda kablosuz ağ kartınızın üreticisinin web sitesini ziyaret etmeniz ve uygun sürücüyü bulup yüklemeniz gerekiyor.

İkinci yolda ise sürücü güncelleme programı kullanarak çok hızlı ve pratik bir şekilde söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Sürücü güncelleme programları, bilgisayarınızda yüklü olan aygıtları tespit eder ve en uygun sürücüleri otomatik olarak indirip yükler.

6. Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bir kötü amaçlı yazılım, dizüstü bilgisayarınızın kablosuz internet ağına bağlanmasını engelliyor olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için virüs taraması yapmanız gerekiyor. Bu noktada güçlü anti virüs programı seçmeniz çok büyük bir öneme sahip. Böylelikle program virüsleri otomatik olarak tespit eder ve sisteminizden temizler.

7. Anti Virüs Programını Devre Dışı Bırakın

Anti virüs programları, sistem güvenliği açısında çok önemli fakat bazen internet bağlantısına dair bazı sorunlar ile karşı karşıya kalınmasına yol açabilir. Bu nedenden dolayı bilgisayarınızda yüklü olan virüsten koruma yazılımını geçici süreliğine devre dışı bırakın.

Devre dışı bırakma işleminin ardından dizüstü bilgisayarın internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Eğer sorun çözülmediyse bir sonraki yöntemi deneyin.

8. DNS Önbelleğini Temizleyin

Denetim Masası’nı açın.

"Ağ ve İnternet" kategorisini görüntüleyin.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsüne basın.

"Bağlantılar" bölümündeki ağın üzerine tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP /IPv4)" seçeneğine çift tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın" yazısına basın.

DNS adreslerini girin.

"Çıkarken ayarları doğrula" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna basın.

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladıysanız fakat sorununuz hâlâ devame diyorsa DNS önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Denetim Masası’nı açmanız gerekiyor. Daha sonra "Ağ ve İnternet" kategorisini görüntüleyin. Açılan menüler üzerinden "Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsüne tıklayın.

"Bağlantılar" bölümünde bulunan internet ağının üzerine tıklamanız gerekiyor. Açılan pencere üzerinden "Özellikler" seçeneğini seçin. Bu işlemin hemen ardından "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP /IPv4)" yazısına çift tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın" seçeneğini seçin. Ardından DNS adreslerini girin. "Çıkarken ayarları doğrula" seçeneğine tıklayın ve son olarak "Tamam" butonuna basın.

8. Güç Seçeneklerini Değiştirin

Sağ alt köşedeki pil simgesine sağ tıklayın.

"Güç Seçenekleri" seçeneğini seçin.

"Ek güç ayarları" yazısına tıklayın.

"Plan ayarlarını değiştir" seçeneğine basın.

"Gelişmiş güç ayarlarını değiştir" seçeneğini seçin.

"Kablosuz Bağdaştırıcı Ayarları" yazısına çift tıklayın.

"Pilde" ve "Prize takılı" bölümlerini "En Yüksek Performans" olarak ayarlayın.

Dizüstü bilgisayarınızdaki mevcut ayarlar, güç tüketimini azaltmak için kablosuz ağın çalışmasını engelleyebilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için ilk olarak sağ alt köşede yer alan pil simgesine sağ tıklayın ve ardından "Güç Seçenekleri" seçeneğini seçin.

Açılan pencere üzerinden "Ek güç ayarları" yazısına tıklayın. Bu işlemin ardından "Plan ayarlarını değiştir" seçeneğine basın. Daha sonra "Gelişmiş güç ayarlarını değiştir" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bazı laptop modellerinde bu seçenek, Güç Seçenekleri penceresinde bulunur.

Açtığınız pencerede yer alan "Kablosuz Bağdaştırıcı Ayarları" yazısına çift tıklamalısınız. Son olarak "Pilde" ve "Prize takılı" bölümlerini "En Yüksek Performans" olarak belirleyin.