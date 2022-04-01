HDMI vs DisplayPort: Hangisi Daha İyi?

HDMI ve DisplayPort, ekranlarda ve medya cihazlarında en sık kullanılan konektörlerden ikisidir. Bilgisayarlardan ve oyun konsollarından en küçük monitörlere ve en büyük TV'lere kadar, bu konektörlerden en az birini destekleyen bir şeye sahip olma ihtimaliniz muhakkak vardır. Monitörler söz konusu olduğunda, çoğu en az bir HDMI ve DisplayPort bağlantısıyla gelir ve çoğu bilgisayar her ikisini de destekler. Ancak hiç merak ettiniz mi? İkisi arasındaki fark nedir ve hangisini kullanacağınıza nasıl karar vermelisiniz? Bu yazımızda HDMI ve DisplayPort arasındaki farklara bakıyoruz. İşte HDMI vs DisplayPort: hangisi daha iyi? sorusunun cevabı!

HDMI Nedir?

HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü anlamına gelir ve hem yüksek çözünürlüklü ses hem de videoyu tek bir kablo üzerinden aktarmak için en sık kullanılan kablodur. Hem ticari AV sektöründe kullanılmakta hem de dijital TV, DVD oynatıcı, BluRay oynatıcı, Xbox, PlayStation ve AppleTV gibi cihazları televizyona bağlayan evlerde en çok kullanılan kablodur. Yıllar boyunca HDMI'nın çeşitli versiyonları satışa sunuldu. Her durumda, fiziksel bağlayıcılık aynı kaldı ancak sürümler arası bazı özellikler farklılık göstermekte.

Buna ek olarak HDMI'nın her sürümü, tüm özellikleri içerir ve önceki sürümlerle geriye dönük olarak uyumludur. Ancak, daha yeni bir sürümün tüm özelliklerine eski donanımda erişemezsiniz. 2020 itibariyle mevcut sürüm HDMI 2.1'dir. Eski sürümleri kullanan cihazlar hala piyasada satılmaya devam etmektedir. HDMI sürüm 2.1, 2017'nin başlarında duyuruldu, ancak Kasım 2017'ye kadar lisanslama ve uygulama için kullanıma sunulmadı. HDMI sürüm 2.1 özelliklerinin birkaçını veya tamamını içeren ürünler, 2019 model yılından itibaren kullanıma sunuldu.

HDMI 2.1 mevcut güncel TV modellerinde görüntünün 4K ve 120 FPS'e kadar çıkarılmasına yardımcı oluyor. Eğer TV'niz 2.1 HDMI girişi desteklemiyorsa alabileceğiniz maksimum FPS değeri en fazla 60'da sınırlı kalır. HDMI 2.1 ayrıca uyumlu TV'ler ve ev sineması alıcıları arasında etkileyici surround ses biçimleri için gelişmiş ses bağlantısı yeteneği sağlayan bir ses dönüş kanalı yükseltmesi olan eARC'yi de destekler. Bu yüzden TV veya monitör alırken cihazınızın HDMI 2.1'i desteklediğinden emin olmanızı öneririz.

DisplayPort Nedir?

DisplayPort. HDMI kadar yaygın veya evrensel değildir ancak en önemli teknolojilerden biridir çünkü konektörler ve kablolar söz konusu olduğunda ondan iyisi yoktur. DisplayPort, bir kablodan daha fazlasıdır. Bilgisayarınızdan, grafik kartınızdan veya monitörünüzden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, DisplayPort'un ne için kullanıldığını öğrenmek önemli bir adımdır. DisplayPort özünde tek bir kablo üzerinden video ve ses sağlamak için tasarlanmış dijital bir arabirimdir. HDMI gibi, bir monitörü grafik kartı gibi bir veri kaynağına bağlayabilir ve görüntü ekranına verdiği video ve sesi sizlere kusursuzca iletebilir.

Temel düzeyde DisplayPort, diğer tüm ses ve video veri bağlantıları gibi çalışır. Kablonun bir ucunu dizüstü, masaüstü bilgisayar veya harici grafik kartı cihazınıza, diğer ucunu da ekranınıza takıyorsunuz. Cihazlar birbirini algılayabilir ve işleri otomatik olarak yapılandırabilir ancak DisplayPort girişini manuel olarak seçmek için bir uzaktan kumandayı veya monitörünüzdeki kontrolleri kullanmanız gerekebilir. Ekranlarınız için doğru çözünürlüğü ve yenileme hızını manuel olarak ayarlamanız da gerekebilir.

DisplayPort'un en yaygın kullanımı tüketici teknolojisindedir. DisplayPort konektörlerini üst düzey PC grafik kartlarında, belirli dizüstü bilgisayarlarda ve daha yüksek çözünürlükleri ve yenileme hızlarını destekleyen bir dizi monitörde kullanabilirsiniz. DisplayPort teknolojisi hem harici hem de dahili ekran bağlantılarında çalışabilir, bu nedenle birçok Dijital TV'nin çip üzerindeki sistemleri ile iDP teknolojisini kullanan ekran panelleri, zamanlama denetleyicileri arasında bağlantı görevi görür.

DisplayPort, üretim açısından daha büyük bir bant genişliğinden zamanla eklenebilen geniş özellik setlerine, Thunderbolt gibi yeni bağlantı noktaları ve standartlarla daha fazla entegrasyona kadar birçok avantaja sahiptir. Bununla birlikte, bir tüketicinin bakış açısından bakacak olursak, en büyük avantajı genellikle aynı anda daha yüksek çözünürlükleri ve yenileme hızlarını desteklemesidir. DisplayPort 1.4, oyun monitörlerinde ve grafik kartlarında en yaygın bulunanıdır.

DisplayPort 1.3 (sıkıştırma olmadan) ile aynı yenileme hızlarını ve çözünürlükleri destekler ve 120Hz'e kadar 4K, 60Hz'de iki 4K ekran ve 60Hz'de 2.560 x 1.600'de dört adede kadar ekranı işleyebilir. Display Stream Compression (DSC) ile aynı çözünürlük ve yenileme hızı desteğini sunar ancak geliştirilmiş renk desteği ile. 1.2'den beri her DisplayPort sürümü, 1080p çözünürlükte 240Hz sunabiliyor. DisplayPort teknolojisi tipik olarak üst düzey cihazlarda bulunabilir ve HDMI'nın ana akım çözümüne daha üstün bir bağlantı türü olarak işlev görür. Ancak rakip kablo standardı gelişse bile, DisplayPort hem çözünürlük ve yenileme hızı desteği hem de özellikler açısından hala sıçramalar ve sınırlandırmalar içindedir.

HDMI mı Daha İyi DisplayPort mu?

Kullanabileceğiniz maksimum çözünürlük ve yenileme hızı, kullanabileceğiniz belirli DisplayPort ve HDMI sürümlerine bağlıdır. Bugün piyasadaki çoğu monitör, DisplayPort 1.2 veya 1.4 ve/veya HDMI 1.4 veya 2.0'ı destekler. Kesin özellikler birkaç başka faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. HDMI, DisplayPort 1.4'ün özelliklerini aşan HDMI 2.1'in piyasaya sürülmesi sayesinde teknik olarak üstündür, ancak onu destekleyen monitörler azdır. Ancak, bazı üreticiler CES 2021'de HDMI 2.1 monitörlerini duyurduğundan, bu durumun yakında değişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Standart HDMI 2.0 ile karşılaştırıldığında DisplayPort 1.4 daha üstündür. DisplayPort 2.0 geçtiğimiz aylarda resmi olarak duyuruldu ve DisplayPort 1.4'ün bant genişliğinin neredeyse üç katıyla HDMI 2.1'den bile daha yüksek bir maksimum bant genişliğine sahip. Bu teorik olarak sıkıştırma ile 16k'ye kadar çözünürlüklere veya şu anda mümkün olandan çok daha yüksek yenileme oranlarına sahip daha düşük çözünürlüklere ulaşmayı mümkün kılacaktır.

Bununla birlikte, DisplayPort 2.0'ı destekleyen bir donanım yok ve küresel gecikmeler nedeniyle, muhtemelen en azından 2022'in sonlarına kadar da destekli herhangi bir teknoloji göremeyeceğiz. Piyasadaki iki farklı ana akım VRR teknolojisi, konektör ihtiyaçlarınızı baştan belirler.

AMD grafik kartına sahip bir kasya sahipseniz, muhtemelen FreeSync'i destekleyen bir ekran arıyor olacaksınız. FreeSync, hem HDMI hem de DisplayPort'ta desteklenir, bu nedenle gerçekten endişelenmenize gerek yoktur.

NVIDIA'nın VRR teknolojisi olan G-SYNC, şu anda yalnızca DisplayPort üzerinden desteklenmektedir, bu nedenle NVIDIA grafik kartınız varsa DisplayPort bağlantısı en iyi seçenek olacaktır. Bu, hem DisplayPort hem de HDMI tarafından desteklenen başlıca teknolojilerin yalnızca bir özetidir. HDMI ayrıca ARC ve eARC ve Ethernet-Over-HDMI dahil olmak üzere diğer teknolojileri de destekler. Çok az istisna dışında, bu teknolojiler esas olarak TV'ler düşünülerek tasarlanmıştır ve monitörlerin büyük çoğunluğunda desteklenmezler, dolayısıyla bu makalenin kapsamı dışında tutulabilirler.

DisplayPort ve HDMI kabloları çok benzer performans sağlar, ancak her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. HDMI daha fazla cihazda desteklenir, ancak bilgisayarlar için tasarlanmış DisplayPort'un birkaç teknik avantajı da vardır. Genel olarak, bilgisayarınızı yeni bir monitöre bağlamak istiyorsanız, mümkünse DisplayPort'u kullanın deriz. Değilse, HDMI neredeyse eşit derecede iyi bir seçim olacaktır. Monitörünüzde sınırlı sayıda giriş varsa, DisplayPort'u kullanmak HDMI bağlantı noktalarınızı da boş bırakır; bu, bir oyun konsolu veya başka bir cihaz bağlamak istiyorsanız harika bir yöntem olacaktır.

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