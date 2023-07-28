Heavy Rain Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Duygusal hikayesi ve alışkın olmadığımız tarda anlatımıyla bizleri adeta şok eden Heavy Rain, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala zihnimizde yer etmiş bir oyun. Günümüzde bile hala keyifle oynanabilecek bu oyunu hikaye ve gizem seven herkese şiddetle öneriyoruz.

Heavy Rain hikaye odaklı bir yapım ve diyalogların hiçbirini kaçırmak istemeyeceğiniz türden bir anlatıma sahip. İngilizcesi yeterli olmayan oyuncular Heavy Rain’i oynamakta çekimser olsa da bunun bir çözümü var. Heavy Rain Türkçe yama indirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

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Heavy Rain Hakkında

İlk kez 2010 yılında PlayStation 3’e özel olarak çıkmıştı. 2016 yılında PlayStation 4’e ve nihayetinde 2019’da PC’ye çıkışını yaptı.

Quantic Dream tarafından geliştirilen ve yayınlanan Heavy Rain kendi döneminde oldukça konuşulan bir oyundu. Oynanışın neredeyse hiç olmadığı, interaktif bir film tadında olan bu oyun bizleri hikayesi ve konusuyla epey etkilemişti.

Heavy Rain’de aldığımız kararlar oyunun gidişatını ve en nihayetinde oyun sonunu etkiliyordu. Bu tarz oyunların öncüsü olan Heavy Rain hatrı sayılır başarı elde etti. Heavy Rain’in başarısından sonra da pek çok Heavy Rain gibi oyun piyasada yerini aldı. İnteraktif film tadında olan bu oyunlar pek çok kişi tarafından sevildi ve takdir gördü.

Origami Katili olarak bilinen bir caninin izini sürdüğümüz bu oyun oldukça depresif ve karanlık bir yapım. Oyunu oynarken yer yer yüreğinizin sıkışması çok olası. Bu katil bir sonraki kurbanın canını almadan onu bulmanız lazım. Deliller toplayarak ve iz sürerek bu psikopatın kimliğini açığa çıkarmanız lazım.

Farklı kişilerin gözünden gördüğümüz bu oyunda her bir karakterin bu seri cinayetler ile alakalı ipucu bulunmakta. İpuçlarını bir araya getirerek ve herkesi sorgulayıp doğru anda doğru kararlar vererek katili bulmaya çalışıyoruz.

Heavy Rain Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce bu oyunun devamı gelmeli mi? Heavy Rain Türkçe yama ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.